Никаких долгих застолий и не запивайте алкоголь газировкой: как безопасно встретить Новый год в Твери

Весело-весело встретим Новый год! Главное: осторожность и умеренность во всем. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

31 декабря не стоит пропускать завтрак и обед, чтоб за новогодним столом больше влезло - не садитесь за стол голодными. Это рекомендация врачей Роспотребнадзора по Тверской области.

Из актуальных рекомендаций этого года так же: Не стремитесь попробовать все блюда - чем разнообразнее пища, тем выше нагрузка на организм. Ешьте сначала салаты и легкие закуски, затем более сытные варианты и горячее. Не употребляйте холодные блюда после горячих. Долго не сидите за праздничным столом и не запивайте алкоголь газировкой.

В общем, умеренность во всем и будет вам здоровье и счастье.

ПРО КАЧЕСТВО НОВОГОДНЕЙ ЕДЫ

Что касается качества продуктов и блюд, то:

- Приобретайте заранее продукты только с длительным сроком хранения;

- Обращайте внимание на сроки годности, состав продукта, условия хранения;

- Приобретайте продукты питания только в разрешенных местах торговли.

- Готовьте салаты, блюда из рубленного мяса, холодец в небольших количествах;

- Тщательно промывайте проточной водой и обдавайте кипятком зелень, овощи, фрукты;

- Соблюдайте условия хранения продуктов и не забывайте про сроки годности;

- Храните торты и пирожные в холодильнике;

- Храните готовые блюда и сырые (мясо или рыбу) раздельно;

- Не храните заправленные салаты больше суток в холодильнике;

- Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней;

- Не храните скоропортящиеся продукты при комнатной температуре (творог, молоко и другие).

ПРО ПРАВИЛНЫЙ ДЕТСКИЙ ПОДАРОК

Не покупайте подарки с рук! Только сертифицированный в магазине. При покупке обратите внимание на упаковку - она не должна быть нарушена, в маркировке должны содержаться следующие сведения:

1) наименование;

2) состав;

3) количество;

4) дата изготовления;

5) срок годности;

6) условия хранения пищевой продукции, в том числе и после вскрытия упаковки;

7) наименование и место нахождения изготовителя;

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию;

9) показатели пищевой ценности;

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов;

11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав сладкого набора. Необходимо выбрать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки, тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими.

«При выборе подарков для детей стоит отдавать предпочтение тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел (трансжиров)» - советуют в тверском Роспотребнадзоре.

Про аллергены: отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендуется для наполнения детских наборов, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола.

В составе сладостей не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов.

Если в подарке находится игрушка, она должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами.

Игрушки для детей до 3 лет не должны содержать натуральный мех и кожу - это достаточно сильные аллергены.

А ещё до 16 декабря в ведомство на «горячую линию» можно пожаловаться на некачественные детские подарки. Звоните: (4822) 32-00-02, 32-35-98 ( с 9 до 17 часов).