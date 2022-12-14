В Заксобрании Тверской области состоялись I Фаддеевские парламентские встречи

Различные аспекты духовно-нравственного воспитания и просвещения обсудили в областном парламенте. Фото: ЗСТО

14 декабря в Законодательном Собрании прошли I Фаддеевские парламентские встречи «Духовно-нравственное просвещение детей и взрослых Тверской области». В обсуждении различных аспектов духовно-нравственного воспитания и просвещения вместе с депутатами и духовенством приняли участие представители Правительства Тверской области, главы муниципальных образований и спикеры местных парламентов, ученые, руководители общественных организаций. Приветствия участникам чтений направили тверские сенаторы Андрей Епишин и Людмила Скаковская.

Председатель Законодательного Собрания области Сергей Голубев отметил, что идея организации ежегодных парламентских встреч, как общей светской и духовной площадки для обсуждения самых актуальных тем, была высказана главой Тверской митрополии, митрополитом Тверским и Кашинской Амвросием на заседании X Фаддеевских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Аналогичные парламентские встречи ежегодно проходят в Москве на площадке Совета Федерации.

- Наши парламентские встречи открыты для участия самого широкого круга духовенства, ученых, лидеров общественного мнения, - отметил Сергей Голубев.

- В интересах государства и общества сегодня всемерно поддерживать институты, которые являются носителями традиционных ценностей, укреплять систему образования на духовно-нравственном фундаменте. Спикер областного парламента подробно остановился на новациях нормативно-правовой базы, направленных на укрепление традиционных и семейных ценностей как одного из основных элементов государственной социо-культурной политики. В этом плане знаковым событием стал указ Президента РФ В. В. Путина «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Митрополит Амвросий и спикер парламента Тверской области Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в своем обстоятельном докладе обобщил опыт духовно-нравственного воспитания детей и просвещения взрослых жителей Верхневолжья. Владыка напомнил, что в Тверской митрополии 2022 год был объявлен Годом милосердия и добрых дел.

- Сейчас мы с вами переживаем непростые времена, но и в них наш народ следует своим традициям милосердия, взаимопомощи и взаимоуважения, - подчеркнул глава Тверской митрополии.

Владыка Амвросий выступил с целым рядом предложений по развитию форм сотрудничества светской и церковной власти как на региональном уровне, так и непосредственно в муниципальных образованиях Тверской области. Выдвинутые им инициативы, в частности, касаются подготовки и размещения социальной рекламы, разработки региональных образовательных программ воспитания мальчиков и девочек; законодательного обеспечения поддержки епархиальных образовательных организаций, приходских воскресных школ и семейных клубов Тверской митрополии.

С большим вниманием участники слушаний выслушали сообщения представителей Правительства Тверской области, непосредственно занимающихся вопросами демографической и семейной политики. Заместитель председателя Правительства области - министр социальной защиты населения Валентина Новикова подробно остановилась на мероприятиях, реализуемых в рамках Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области на 2018 - 2027 годы. Начальник главного управления ЗАГС Тверской области Марина Тихомирова представила широкую панораму деятельности своего ведомства, в том числе - в плане популяризации семейных ценностей, основ крепкого брака и повышения рождаемости.

Участники чтений поддержали предложения сопредседателя Международной общественной организации «Союз православных женщин» Нины Жуковой о перспективах развития положений национальной доктрины образования и нового закона об образовании.

С разноплановыми сообщениями в ходе мероприятия выступили представители научного сообщества. Врио ректора Тверского государственного университета Сергей Смирнов поделился практикой духовно-нравственного просвещения студентов, особо выделив деятельность волонтерского центра ТвГУ. Директор Института педагогического образования и социальных технологий ТвГу Игорь Лельчицкий напомнил участникам слушаний о богатых традициях отечественного учительства и рассказал о формах и методах подготовки педагогических кадров в сфере формирования духовно-нравственных ценностей. Большой интерес вызвало сообщение проректора по развитию персонала ТвГТУ Елены Евстифеевой, которая также является руководителем психологической службы ТГМА, представившей данные мониторингов, посвященные духовным горизонтам, личностному и профессиональному здоровью студенчества.

По завершении мероприятия его участники отметили конструктивный характер диалога, сложившийся в Тверской области между всеми ветвями власти, РПЦ, местным самоуправлением и общественностью.

Принято решение сделать Фаддеевские парламентские встречи ежегодными. Участники парламентских встреч ознакомились с тематической выставкой «Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской». Их вниманию также был представлен видеофильм, посвященный Х юбилейным Фаддеевским образовательным чтениям «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».