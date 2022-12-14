Общественность обсудила бюджет Тверской области-2023

Публичные слушания по бюджету прошли в областном парламенте. Фото: ЗСТО

14 декабря в областном Заксобрании были публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также по прогнозу социально-экономического развития Тверской области на тот же период. В слушаниях приняли участие депутаты Заксобрания, руководители муниципальных парламентов, представители общественности.

Открывая публичные слушания председатель парламента Тверской области Сергей Голубев отметил, что работа над проектом бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов проходит в непростых условиях кардинально изменившейся социально-экономической ситуации. При этом губернатор и правительство Тверской области особое внимание в последние годы уделяли развитию экономики, и это принесло свои плоды. Сохраняется достаточный уровень экономической активности, доходная часть бюджета исполняется стабильно и превышает плановые назначения.

Глава парламента Тверской области Сергей Голубев отметил, что работа над проектом бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов проходит в непростых условиях кардинально изменившейся социально-экономической ситуации. Фото: ЗСТО

- Предстоит через программы импортозамещения, более гибкую промышленную политику - идти к стимулированию роста производства и наращиванию налоговых поступлений, - отметил спикер областного парламента. Он также отметил сбалансированность бюджета и то, что в нем учтены все социальные обязательства.

Прогноз социально-экономического развития на 2023-2025 годы представил заместитель министра экономического развития области Александр Калинкин.

Прогнозируется рост валового регионального продукта в Тверской области за счет реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, дорожном строительстве. Ожидается завершение строительства крупных инфраструктурных проектов, объектов в рамках адресной инвестиционной программы.

С основным докладом по проекту областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов выступила заместитель министра финансов области Светлана Дмитриева.

Согласно законопроекту, представленному участникам слушаний, общий объем доходов областного бюджета в 2023 году запланирован на уровне 97,8 млрд. рублей, в 2024 г. – 94,2 млрд. рублей, в 2025 г. – 95,5 млрд. рублей.

Расходы в 2023 году составят 103,6 млрд. рублей, в 2024 г. – 99,9 млрд. рублей, в 2025 г. - 93 млрд. рублей. В структуре расходов областного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 11 национальных проектов, общий объем которых в 2023 – 2025 годах составит 58,8 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 41,4 млрд рублей.

Дефицит областного бюджета предусмотрен в объеме 5,8 млрд. рублей на 2023 год.

Основными приоритетами при формировании областного бюджета стали финансовое обеспечение реализации на территории области национальных проектов; участие в реализации федеральных проектов и обеспечение установленного софинансирования; мероприятия по повышению потенциала развития экономики (строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, государственная поддержка отраслей экономики, обеспечение инфраструктурой инвестиционных площадок); обеспечение выполнения социальных обязательств и сохранение мер поддержки граждан, семей с детьми, индексация социальных выплат и другие важные направления.

Социальную ориентированность бюджета подтверждает и структура адресной инвестиционной программы, которая включает строительство Детской областной клинической больницы, Бежецкой ЦРБ, школ, ряда других социальных объектов. Также предполагается общее увеличение финансирование программ поддержки местных инициатив, в том числе рост объемов финансирования таких направлений в рамках ППМИ как безопасность дорожного движения; приобретение газоиспользующего оборудования для соцобъектов, что особенно важно в свете газификации населенных пунктов в муниципалитетах юго-запада и северо-востока области. Участники слушаний приняли активное участие в обсуждении проекта бюджета. Поступившие предложения и замечания будут рассмотрены в профильных комитетах Заксобрания.

ОФИЦИАЛЬНО

Константин Буевич, председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Тверской области:

- Законодательное Собрание ежегодно проводит бюджетные слушания с участием руководителей органов местного самоуправления, экспертного сообщества. Основная наша цель – услышать мнения и предложения по законопроекту. Затем все высказанные предложения и замечания будут вынесены на рассмотрение всех комитетов Законодательного Собрания. Сегодня прозвучали разные мнения. Но все выступающие отметили, что бюджет имеет социальную направленность, предполагает выполнение всех взятых регионом обязательств. Более того, ежегодно появляются новые направления финансирования из федерального бюджета и бюджета Тверской области. В том числе новые инфраструктурные, сельскохозяйственные, туристические проекты, которые необходимо реализовать в ближайшие годы, и которые дадут толчок для экономического развития нашего региона.

Константин Антонов, заместитель председателя постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Тверской области:

— Хотел бы обратить внимание на тот факт, что бюджет Тверской области 2016 года составлял всего 51,8 млрд. рублей, а сейчас мы вплотную приблизились к 100 млрд. И это без учёта нераспределённых федеральных средств. Таким образом, получается рост почти в 2 раза. Это как раз тот случай, когда, по пословице, размер имеет значение. Также необходимо отметить, что в отношении долга произошло замещение бюджетными кредитами кредитов коммерческих банков и, соответственно, стоимость обслуживания кредитов кратно — именно кратно! — снизилась. Очень важный фактор бюджета — это его сбалансированность, особенно с учётом того, что мы живём в непростое время, под многочисленными санкциями. Я считаю, что мы выбрали правильное направление и выполним все показатели, которые заложены в нашем бюджете.

Александр Гришин, заместитель председателя постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного Собрания Тверской области:

- Публичные слушания состоялись, прозвучали разные мнения. Важно, что бюджет в целом социально ориентированный. Остро стоит вопрос с состоянием здравоохранения в муниципальных образованиях, особенно в отдаленных районах. Думаю, что на комитете еще раз поднимем эти вопросы и детально обсудим.

Артём Грац, председатель Думы Селижаровского муниципального округа:

- Спасибо Законодательному Собранию и Правительству Тверской области за возможность из первых уст услышать важную для всех муниципалитетов информацию - реперные точки, основные направления развития нашего региона в целом и объёмы финансирования муниципальных образований, чтобы мы могли эффективно планировать свои бюджеты. Приятно отметить, что мы не останавливаемся и даже увеличиваем объёмы финансирования по таким важным направлениям, как строительство дорог, по социальному и экономическому блоку, по развитию туризма, что немаловажно с учётом тех санкционных давлений, которые сейчас оказываются на нашу страну. Мы увидели, что в областном бюджете будет сохранена его социальная направленность, будет увеличена заработная плата работникам бюджетной сферы.

Мария Коршунова, председатель Думы Лихославльского муниципального округа:

- Региональный бюджет определяет жизнь нашей области в целом и каждого муниципального образования в отдельности. От того, насколько грамотно он будет сформирован, зависит и реализация федеральных и региональных программ на нашей территории. В будущем году необходимо завершить начатые объекты и приступить к новым. Без поддержки региона и межбюджетных трансфертов не будет такого количества отремонтированных школ, больниц, объектов дорожной сети, общественных пространств, которые мы сегодня видим. Серьезных вложений требует и водоснабжение и водоотведение, канализационные сооружения. И к счастью, в бюджете на 23й год заложены средства, для того, что бы оперативно и эффективно восстанавливать эту инфраструктуру.

Марина Цуркан, член Общественной палаты Тверской области:

- Бюджет формировался в особых условиях. Проект бюджета был рассмотрен на заседании Общественной палаты, на заседании правительства. Мы видим, что у нас стабильная динамика доходной части и это позволяет сохранить и адресные инвестиционные программы, и продолжить реализовать социальные обязательства. Кроме того, в программе поддержки местных инициатив будет два новых направления – это газификация социальных объектов и сохранение объектов культурного наследия. При формировании бюджета были заложены риски государственных программ – некая подушка безопасности. Мы видим, что в расходах учтена так же необходимость предоставление льгот для особых категорий граждан при газификации. И сейчас важно определить эти категории граждан. Они закреплены на региональном уровне. И традиционно – ветераны-льготники, малоимущие граждане, многодетные семьи, выпускники детских домов до 22 лет. Считаю необходимым учесть также другие категории - участников спец операции и их семьи, а также вынужденных переселенцев.

Графика: ЗСТО

Графика: ЗСТО

Графика: ЗСТО

Графика: ЗСТО