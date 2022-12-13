Дума Твери приняла бездефицитный бюджет и откорректировала конкурс на главу города

Нынче на заседаниях несогласных не видно, острых пикировок не случается. Фото: ТГД

Вот все-таки не хватает пикировок или, хотя бы, банальных вопросов с мест в нынешнем составе горДумы. Однопартийцы... Все со всем согласны. А в былые годы случались острые моменты, особенно при обсуждении значимых для жизни города вопросов. Сейчас же нет ... все молча голосуют, зато так заседания быстрее проходят. Но! Что приятно, нынешний состав ходит на заседания, прошлый прям никак полностью не собрать было, еле кворум набирали ... занятые были или равнодушные.

Но это все лирика. А между тем, на очередном заседании Думы Твери 13 декабря было рассмотрено и принято два важных для жизни Твери вопроса: окончательное чтение бюджета на 2023 год (прогнозные 2024, 2025) и внесение корректировок в документации по конкурсу на главу Твери.

Кстати, последнего вопроса в основной повестке не значилось, его внёс «с голоса» спикер Евгений Пичуев.

Суть его такова: срок контракта с прежним главой Твери Алексеем Огоньковым истек 5 декабря,

сейчас стартуют конкурсные процедуры, перед которыми юротдел Думы вносил в документацию некоторые поправки. Они касаются числа членов комиссии (теперь их будет шесть), пакета документов кандидатов и формулировки возраста кандидата (на момент старта конкурса он должен быть не моложе 21 года). Все эти изменения депутаты одобрили. Теперь на ближайшем заседании Дума планирует принять решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Твери.

Потом будет выдвижение кандидатов, отбор, конкурс. Обрести нового главу Тверь должна к концу января. Будет ли выдвигаться на вторую пятилетку прежний градоначальник - пока неизвестно.

Что до бюджета, то он у областной столицы впервые в новейшей истории бездефицитный,

так было заявлено ещё при предварительной его верстке. В первом чтении депутаты увеличили доходную часть бюджета на 31 млн. рублей за счет повышения в 2023 году процента собираемости по ряду источников: штрафы, аренда земли и муниципального имущества, увеличения доходности использования парковочного пространства. При рассмотрении проекта бюджета во втором чтении парламентарии внесли поправки в расходную часть. Основная их часть касалась выделения дополнительного финансирования для сферы образования.

«В связи увеличением размера депутатского фонда до 37,7 млн. рублей, по решению народных избранников 12,5 млн. рублей из него будет направлено на установку системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе или чрезвычайной ситуации в образовательных учреждениях города. Еще 9,6 млн. рублей на эти цели будет выделено за счет ранее увеличенной доходной части бюджета» - сообщает пресс-служба горДумы.

Также по 720 тыс. рублей пойдет на приобретение и установку на территориях школ №№ 36 и 15 футбольных мини-полей, 1,2 млн. рублей на замену ограждений в школах №№ 36 и 12. Более 600 тыс. рублей планируется направить на оборудование эвакуационного выхода в Детской школе искусств им. Андреева. 8,4 млн. рублей депутаты решили выделить на проведение работ по замене пожарной сигнализации в детсадах.

- Перед нами стояла непростая задача - выполнить основные социальные обязательства, не нарастив при этом долг городского бюджета. В числе наших приоритетных задач - снижение издержек, связанных с обслуживанием муниципального долга за счет проведения взвешенной политики в области муниципальных заимствований, - прокомментировал журналистам итоги заседания спикер Евгений Пичуев.