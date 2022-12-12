«Социалка» в бюджете Тверской области-2023: молодежи денег дали меньше, а туризму - прибавили

Сколько денег заложили в бюджете региона на госпрограммы по соцнаправлению? Фото: Архив "КП"

Недавно на заседании областного правительства был одобрен проект бюджета на 2023-й (а также на плановый период 2024-2025 годов). "КП"-Тверь" решила отдельно остановиться на том, сколько средств в нем заложено на будущий год на госпрограммы в "социалке" или, как это обозначено официально, по направлению "Новое качество жизни".

Напомним, что общий объем доходов областного бюджета на 2023-й запланирован в в сумме 97 млрд 810,4 млн 421 тыс. рублей. Расходов - 103 млрд 655,2 млн.

Тут мы видим снижение динамики увеличения доходов и расходов в бюджете, но при этом, учитывая общую ситуацию, проект бюджета все равно получается оптимистичным.

Сравним: в 2021-м по сравнению с предыдущим годом доходы выросли на 13,2% (около 92,4 млрд), в 2022-м - на 4,3% (96,7 млрд), в 2023 запланировано увеличение всего на 1,1%.

По расходам соответственно: в 2021-м - на 12,1% (88,8 млрд), в 2022-м - на аж 14% (102,8 млрд), в 2023-м запланирован рост на 0,9%.

На реализацию мер и задач в рамках госпрограмм социального направления предусмотрена сумма расходов в 64 млрд 832 млн. Это 62,5% общего объема бюджетных расходов. К примеру, по итогам 2021 года на "социалку" было потрачено меньше - 59 млрд 317 млн. Но в общем объеме расходов бюджета это составляло тогда 67%.

По основным отраслям, относящимся к "социалке", картина тут такая: на здравоохранение предусмотрено 16 млрд 825 млн (примерно на уровне прошлого года, тогда было 16 млрд 650 млн), на образование 18 млрд 10 млн (тут сумма заметно выше - в 2021-м потратили 15 млрд 733 млн), на соцподдержку населения 8 млрд 87 млн рублей (было 7 млрд 278 млн), на госпрограмму по семейной политике и демографии - 5 млрд 90 млн (было 6 млрд 275 млн), на ЖКХ и энергетику - 3 млрд 341млн (было 2 млрд 794 млн), на культуру - 2 млрд 568 млн (было 2 млрд 249 млн), на физкультуру и спорт - 1 млрд 278 млн (было 1 млрд 94 млн).

Бросается в глаза, что заметно уменьшилось финансирование госпрограммы "Молодежь Верхневолжья" - до 321 млн рублей, тогда как в 2021-м на нее было направлено 1 млрд 928 млн.

При этом предусмотрено гораздо больше средств на госпрограмму развития туриндустрии - 1 млрд 678 млн против 697 млн в 2021-м, а также на госпрограмму по комплексному развитию территорий (и обеспечению различных категорий граждан) доступным жильем - 3 млрд 569 млн против 559 млн в 2021-м.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Оксана ТОЛКАЧЕНКО, кандидат экономических наук, доцент Тверского госуниверситета:

- Свыше 60% расходов бюджета на "социалку" - это неплохо, хотя да, у нас есть регионы, где на соответствующие госпрограммы закладывают и большие части бюджетных средств, к этому надо стремится.

Позитивен и тот факт, что примерно сохраняется уровень финансирования важных социальных отраслей, учитывая инфляцию и в общем - влияющие на экономику (страны и, в частности, регионов) факторы в современных реалиях.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО