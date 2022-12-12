Снежная каша по щиколотку и лёд с крыш: Коммунальщики Твери не справились с последствиями снегопада, перешедшего в ливень

Город, мирно дремавший в выходные, к таким катаклизмам понедельника снова оказался не готов... Фото: Виктория ТУШКОВА

«Спасибо, что живой», - сможет выдохнуть каждый, кому доведётся 12 декабря 2022 года вернуться домой без потерь. Тверь снова во власти стихии: всё воскресенье шёл снег, который к вечеру того же дня успел знатно завалить город. А в понедельник на это белое великолепие обрушился дождь.

И вроде не хочется нагнетать, но город, мирно дремавший в выходные, к таким катаклизмам понедельничного утра снова оказался не готов. А стоило бы, чай не в Астрахани живём… К тому же и синоптики, и МЧС, и СМИ (а «КП»-Тверь» даже не единожды) предупреждали о грядущей непогоде.

Вот что удалось увидеть и услышать в городе в нелёгкий понедельник 12 декабря.

Ранее утро. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

ДВОРЫ

С утра машины во дворах, ревя моторами, буксовали в глубоком снегу, покрывшемся крепким настом. Многие не сумели выехать и оставили авто у дома (напомним, чистить дворы - обязанность управляющих организаций). В автобусах была большая, чем обычно, толкучка.

В большинстве дворов снег с утра был тронут разве что колёсами отчаянно буксовавших авто. Фото: Виктория ТУШКОВА

К середине дня кое-где во дворах наконец появились дворники. Но сразу справиться с плотным, слежавшимся мокрым снегом, который копился несколько дней, не так просто…

ДОРОГИ

Ранним утром, когда все выезжали на работу, даже некоторые магистральные улицы местами утопали в снежной каше. Ближе к середине дня машины снежную кашу разбили. Дороги скользкие, утопают в воде, которой автомобилисты щедро окачивают пешеходов, не успевших убежать по снегу и льду подальше от проезжей части…

Перейти дорогу - задача для пешеходов иногда почти непосильная. Вода и снежная жижа, оставшаяся на обочинах, - по щиколотку и выше. И это даже не на окраинах, это центр: перекрёсток Ефимова и Софьи Перовской, например, Советская, которая становится чище лишь ближе к административным зданиям…

Пройдясь по городу совсем немного, получаю мокрые насквозь ноги. И это в берцах с толстенной подошвой. Что уж говорить о том, что модельной кожаной обуви в таких условиях просто каюк. Выход только один: утеплённые резиновые сапоги, да повыше.

Дорога до работы многим далась нелегко. Фото: Виктория ТУШКОВА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Сесть в автобус на большинстве остановок можно только погрузившись ногами в мокрую кашу: снежные отвалы не убраны, парковочные карманы не расчищены.

Горожане сообщают в соцсетях, что утром не могли дождаться транспорта в «Юности», Эммауссе. Пассажиры руками выталкивали застрявший автобус № 125 на Орджоникидзе и автобус № 41 на улице Коноплянниковой. Были сообщения и о поломках автобусов, из которых высаживали всех пассажиров ждать следующий - авось доедет…

Остановка в снегу. Фото: Виктория ТУШКОВА

ТРОТУАРЫ

А их и вообще нет. В спальных районах (да и местами в самом центре города) некоторые тротуары настолько завалены, что непонятно вообще, где кончается этот самый тротуар и начинается дорога. Люди, увязая в мокром снегу, даже не имеют возможности отпрыгнуть от проезжающих мимо машин, рискуя быть окаченными холодной водой.

Тротуар на Советской. Фото: Виктория ТУШКОВА

Улица Советская. Некоторые куски тротуара (не все) видно, что чистили, но лучше не стало. Оставленный тонкий слой снега подтаял и превратился в ледяную корочку, обильно смоченную дождём. Передвигаться можно лишь семеня по-пингвиньи и отчаянно стараясь не потерять равновесие. Ноги дрожат.

Работает трактор у обелиска Победы. А трое дворников с перекурами, неспешно убирают снег в сквере на Театральной площади. Места памятные и видовые надо держать в порядке, кто спорит. Но что-то подсказывает: раз уж вовремя город не убрали, в такой цейтнот нужно все силы бросать на расчистку обычных тротуаров и остановок: люди-то там ходят. Парки и памятники могут и до ночи подождать.

Очень опасно: лёд под лужами. Тротуар у Сквера памяти жертв репрессий. Фото: Виктория ТУШКОВА

СНЕГ С КРЫШ

Уж если не ноги поломать, так по голове ледышкой получить. Осторожнее! Лёд валится с крыш огромными кусками, они лежат около многих домов. Лично при мне глыба чуть не рухнула на дворников, вышедших почистить снег у филармонии.

Опасность более чем реальная, причём из-за того, что тротуары не чищены, кое-где пройти можно лишь там, куда как раз и падают ледышки - ровно по этому месту протоптана узкая тропинка… Такую страшную ситуацию можно увидеть на той же Советской улице. У домов № 8 и № 10 куски сорвавшегося с крыши льда лежат аккурат посередине тропинки. Очень страшно, будьте осторожнее!

ЧТО ГОВОРЯТ ОФИЦИАЛЬНО

Вот что сообщает администрация Твери: «12 декабря на линию вышло свыше 30 единиц снегоуборочной техники МУП «ЖЭК». В первую очередь производится расчистка и противогололёдная обработка аварийно-опасных участков улично-дорожной сети: мостов, подходов к ним, магистральных улиц, крупных перекрёстков».

Дороги, очевидно, чистить нужно было начинать раньше…

Про большие мосты сказать ничего не могу: не добралась. А вот маленькие, например мостик через Тьмаку в створе улицы Бебеля, почищен, но странно. Небольшая ледяная горка, словно разделительная полоса, пролегает через весь мост посередине. Идти можно либо впритык к проезжей части (окатят водой!), либо почти облокотясь на ненадёжные перила с краю моста. Страшновато: перила давно уже накренились, и под ними в некоторых местах образовались сквозные дыры, через которые можно лицезреть воды Тьмаки. Что до подходов к мостику, то их как будто вообще не касалась лопата дворника с самого начала зимы...

Ручную уборку тротуаров, по данным горадминистрации, осуществляют 140 дворников. Также сообщается, что «дорожные службы в постоянном режиме отслеживают информацию о погодных условиях и их краткосрочные прогнозы», а численность техники и рабочих рук «устанавливается в зависимости от объёмов выпавшего снега и ряда других природных факторов»…

Ну а основной объём снега с улиц планируют вывозить лишь ночью - при снижении интенсивности движения автотранспорта.

КАК ДОЛЖНЫ УБИРАТЬ

Согласно техзаданиям, которые выставляет МУП «ЖЭК» (муниципальное предприятие, ответственное за содержание дорог и тротуаров) к своим подрядчикам, убирать тротуары должны следующим образом:

- собирать снег с улиц и дорог и вывозить его;

- чистить от снега и грязи дорожные ограждения и искусственные неровности, тротуарные столбики, пешеходные ограждения, дорожные знаки, информационные щиты и указатели, если потребуется - вручную;

- очищать от снега и грязи бортовой камень;

- зачищать дорожные лотки после уборки снега;

- скалывать и удалять лёд;

- чистить решётки канализационных колодцев.

Приступить к работе субподрядчик должен не позднее двух часов после получения им задания от генподрядчика, то есть МУП «ЖЭК». А выполнить задание необходимо в течение 12 часов после начала работ. Однако есть оговорка: «Срок окончания выполнения работ может быть продлён в зависимости от объёма выпавшего снега по соглашению сторон».

Что ж, с момента начала снегопада (а разгоняться потихоньку он начал ещё в четверг-пятницу) прошло уже гораздо больше 12 часов… Горожанам тут можно посоветовать немногое. Надевайте обувь, которую не жалко. Лучше всего - резиновые сапоги с утеплением. Выходите на работу и по делам заранее. И будьте очень внимательны к крышам: оттуда лёд падает!

ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Порадовать особо нечем: в ближайшее время, если город убрать не успеют, ситуация может усугубиться. Сильного снегопада, по прогнозам синоптиков, завтра быть не должно - снег пройдёт местами. Зато подморозит. Ближайшей ночью -1...-6 градусов, завтра, 13 декабря, днём около -3. Это информация Гидрометцентра. Вся снежная жижа превратится в скользкие бугры да кочки. Дороги покроются ледяной коркой. Надежда лишь на то, что вечером и ночью уборку и обработку дорог усилят... В ночь на среду, а также в среду днём станет ещё морознее.