Прививку делать обязательно: Как не заболеть туберкулёзом, рассказала санитарный врач из Твери

Детям - прививки, а взрослым - обследования. Не менее раза в два года. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Туберкулёз считается социально значимым заболеванием (группа заболеваний, способных наносить социальный ущерб обществу и зависящих от социально-экономических условий).

Раньше «тубик», как несерьёзно называют эту болезнь на сленге, звался куда более страшным словом - чахотка. От слова «чахнуть». Ведь болезнь считалась неизлечимой. Сейчас есть лекарства, а главное - вакцинация. Но проблема туберкулёза всё ещё остаётся серьёзной.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В РЕГИОНЕ

По статистике, заболеваемость туберкулёзом в Тверской области год от года снижается. Цифры, кстати, не так-то легко проанализировать. Публикуются они официальными органами обычно раз в год - 24 марта, и данные приводятся, не всегда сопоставимые друг с другом (абсолютные цифры либо показатели плотности заболевания на определённое число населения). Кроме того, у разных ведомств статистика порой не совпадает…

«КП»-Тверь» удалось собрать следующую информацию по впервые выявленным случаям туберкулёза (данные Роспотребнадзора, Минздрава Тверской области и Минздрава РФ):

2017 год - 584 случая, или 45,3 случая на сто тысяч населения;

2018 год - 491 случай, или 38,2 на сто тысяч населения;

2019 год - 426 случаев, или 33,6 на 100 тысяч населения;

2020 год - 349 случаев, или 35,7 на сто тысяч населения (это наши расчёты);

2021 год - 325 случаев, или 26,1 на сто тысяч населения.

В 2022 году, по данным областного Минздрава, эпидемиологическая обстановка по туберкулёзу в регионе была стабильной. Заболеваемость снизилась на 10% и составила 23,5 случая на 100 тыс. населения.

Однако, несмотря на улучшение обстановки, Тверская область стабильно держит высокие позиции среди регионов ЦФО по заболеваемости туберкулёзом.

ВАКЦИНАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА

О том, как уберечься от болезни, «КП»-Тверь» рассказала временно исполняющая обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тверской области Марина Котова.

- Туберкулёз до сих пор является актуальным инфекционным заболеванием. Самым важным способом его профилактики является вакцинация, которую проводят в первые дни жизни ребёнка ещё в роддоме, - говорит Марина Котова. - В дальнейшем детям проводят туберкулинодиагностику (пробы Манту. - Ред.). Я подчеркну: туберкулинодиагностика - это не вакцинация. Это просто проба, которая делается с целью провести диагностику и выявить туберкулёз на его ранней стадии, обеспечив наиболее быстрое и эффективное лечение.

МАНТУ МОЖНО МОЧИТЬ

Пробу Манту, как многие помнят из детства, категорически запрещалось мочить и чесать. Ох, и мучение было... Оказывается, правила «ухода» за свежей пробой немного поменялись. В баню с нею, конечно, ходить не стоит, но, если на пробу попадёт вода, ничего страшного не случится.

- Самое главное, чтобы не было раздражения этой пробы: трения, чесания, - объясняет Марина Котова. - От попадания воды показатель пробы не изменится. Она подкожная.

ЧЕМ ГРОЗИТ ОТКАЗ ОТ ПРИВИВКИ

Тем же, кто подумывает отказаться от вакцинации детей, необходимо напомнить: туберкулёз опасен. И не всегда его можно подловить на начальной стадии.

- Туберкулёз может протекать в стёртой форме, - рассказывает Марина Котова. - Мама может не замечать, что у ребёнка есть это заболевание, оно не будет проявлять себя какими-то симптомами. Поэтому необходимо провести вакцинацию в первые дни жизни, тем самым защитив ребёнка. И в дальнейшем проходить туберкулинодиагностику. Не забывать и о неспецифических мерах профилактики: здоровом образе жизни, правильном питании, отказе от вредных привычек, физической активности.

ВАЖНО!

Классические симптомы туберкулеза лёгких - это длительный кашель (с мокротой или сухой), похудение, ночная потливость, слабость, субфебрильная температура (37- 37,5 градуса). На более позднем этапе появляются боли в грудной клетке, одышка, харканье кровью.

Первым, к кому необходимо обратиться пациенту, является терапевт поликлиники. Именно он должен заподозрить и грамотно провести целевое минимальное обследование пациента и обоснованно направить его к фтизиатру (врачу, занимающемуся туберкулёзом).

Здоровым людям рекомендовано обследовать лёгкие один раз в два года. Лицам, относящимся к группам риска (больные с хроническими заболеваниями, пациенты на гормональной терапии, люди с заболеваниями суставов, печени, лёгких) - один раз в год.