«Волк, я верю, что ты станешь добрее!»: Маленькие жители Тверской области написали письма лесным зверям

Зверям ребята написали более 360 трогательных писем, а ещё прислали рисунки и поделки. Фото: Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник.

«Дорогая Лиса, как твои лисята?» - так начинается одно из трогательных писем, которые дети из Тверской области и других регионов написали диким зверям.

Акция «Напиши письмо лесному жителю» была организована Центрально-Лесным заповедником, и участие в ней приняли около 365 человек.

По информации Всемирного фонда дикой природы, каждый час на Земле исчезают три вида животных… Семьдесят видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно. И такие акции нам, конечно, очень нужны. Ведь, когда ты пишешь кому-то письмо, ты говоришь с ним. А значит, становишься ближе.

Письма в заповедник прилетели из Твери, районов Тверской, Псковской, Нижегородской, Самарской и Воронежской областей. А когда акция уже завершилась и сотрудники заповедника подводили её итоги, к ним доставили ещё 36 писем из Мордовии!

Письмо лисице. Фото: Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник.

«ЗДРАВСТВУЙ, МИША!»

Письма в свой адрес получили почти 40 разных животных! Но вне всякой конкуренции медведь. Косолапому писали больше всех. А ещё много писем получили рыжая лисичка-сестричка, ёжик, белочка, серый волк...

- Все письма интересные, уникальные. Были очень необычные, даже в адрес животных, которые у нас не живут, - рассказала «КП»-Тверь» специалист экологического просвещения Центрально-Лесного заповедника Елена Маркова. - Например, писали пингвину и белому льву!

Некоторые адресовали письма енотам: эти активные и боевые зверьки сейчас очень популярны. Но у нас-то енотов нет, есть только енотовидные собаки. Однако, не без гордости отмечает Елена Маркова, письма в адрес енотовидных собак тоже были. Ребята молодцы.

БЕРЕГИСЬ БРАКОНЬЕРА!

- В основном дети в своих письмах предупреждали животных, что их выслеживают охотники и браконьеры, - улыбается Елена. - Многие писали зверям: берегите себя, а если вам нужна помощь, обращайтесь, мы поможем! Ребята спрашивали у зверей, хорошо ли они подготовились к зиме, хватит ли им еды. Даже в гости приглашали.

- Заботливые!

- Отзывчивые. И понимают актуальность проблем леса, что по большей части все беды животных - от человека. От вырубки леса, браконьерства, промышленности, - говорит Елена.

Самый юный участник акции - малыш двух с половиной лет.

- Если не ошибаюсь, он прислал письмо зайцу, - вспоминает Елена. - Спрашивал, как у него дела, и обещал приехать и угостить зайчика разными вкусностями.

И ещё письмо лисичке. Фото: Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник.

ПРИХОДИ КО МНЕ ЖИТЬ, ПАУК

- Ребята из Мордовии прислали аппликацию из пластилина. Очень интересную, её герои - пауки, - удивила Елена Маркова.

- Жутковато… Что же написали ребята паукам?

- Интересовались, всё ли у них хорошо, и даже приглашали стать домашними питомцами, - смеётся Елена.

ПЫТЛИВЫЕ УМЫ

А ещё звучали очень любопытные вопросы, некоторые из которых могли поставить в тупик и знатоков леса.

Например, у зайца спрашивали, почему на зиму он становится белым, а кончики ушей у него всё равно тёмные. Или у волка интересовались, как он так устроен, что его вой слышен очень-очень далеко.

- На каждый вопрос ответить будет сложно. Но ребятам мы вручим сертификаты на экскурсию в Музей природы, и там они смогут обо всём расспросить специалистов, - обещает Елена Маркова.

Совушкам тоже писали. Фото: Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник.

«ДО СВИДАНИЯ, ДОБРЫЙ ВОЛК!»

А вот просто выдержки из писем. Уж больно трогательно:

«Я хочу, чтобы волкам хорошо было жить в заповеднике и они не голодали».

«Привет, мышь. Кто твой враг? Скажи, пожалуйста. Что ты делаешь зимой? Передай привет родственникам! О чём ты мечтаешь?»

«Здравствуй, волк. Пишет тебе Дима. Много читал о тебе книг. Пишу тебе, потому что очень страшно с тобой встретиться. Про тебя пишут: злой и страшный серый волк! Может, ты станешь добрее? Не обижай зайца. В лесу много ягод и грибов, может, попробуешь? Я люблю футбол и тебе советую. Я верю, что ты станешь добрее. До свидания, добрый волк!»

Хорошая акция. Думается, её вполне можно будет повторить. Ведь такое письмо - повод узнать о природе что-то новое, почувствовать её и полюбить. Поставить себя на место того самого загадочного или даже опасного лесного зверя. Глядишь, и браконьеров станет поменьше… Любите природу и пишите ей письма!

ИТОГИ АКЦИИ

В заповедник пришло 147 бумажных писем и 181 электронное письмо (без учёта 36 писем из Мордовии).

В Тверской области наибольшее число писем пришло из Твери, Нелидово и Андреаполя.

А вот и список животных, которым писали: медведь, белка (обыкновенная и летяга), лисица, манул, лось, косуля, заяц (беляк и русак), ёж, дятел, снегирь, сова, бобр, ласка, рысь, волк, полевая мышь, снежный барс (ирбис), выдра, выхухоль, олень (благородный и северный), горностай, клёст, енотовидная собака, енот, орешниковая соня, глухарь, кабан, синица, лесная куница, крот, змея, барсук, дрозд, паук.