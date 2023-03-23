Выходные в Твери будут сырыми и слякотными

Не промочите ноги! Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Твери в конце марта затеяла влажную уборку.

- Парадное шествие над регионом продолжают циклоны - маленькие, но быстрые. Атмосферное давление держится ниже нормы, но хотя бы не скачет, - рассказала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В первой половине дня субботы 25 марта ожидаются дожди. Выльется около 3,3 мм осадков. Да ещё и снег активно тает - готовьте резиновые сапоги и дождевики! Днём тепло: +9.

В воскресенье тоже поморосит местами, но уже меньше. Днём +6. Ночи, кстати, тоже стабильно держатся в плюсе.

Понедельник - день переменной погоды. С утра осадки (рано утром возможен даже мокрый снег), а потом и солнышко может проклюнуться. Разогреет до +7.

Во вторник 28 марта такая же температура, облачно и вроде как без осадков. Однако к вечеру характер погоды может начать меняться. Есть большая вероятность, что в среду опять нагрянут довольно интенсивные дожди.

- Это неплохо, - успокаивает Наталья Сердитова. - Весной дожди смывают соль и песок, очищают воздух. Главное - одеваться и обуваться по погоде!

Резиновые сапоги нам точно пригодятся. Снег тает всё быстрее: если в четверг (23 марта) высота снежного покрова у нас в среднем составляла 32 см, то к среде (29 марта) останется всего 15 см.

Смотрите под ноги: в межсезонье из-под тающего снега выглядывает много неприятных сюрпризов - мусора, битого стекла, ну и продуктов жизнедеятельности наших домашних питомцев, куда без этого. Это нужно перетерпеть, а может, и прибраться сходить, если желание имеется. А там и травка проклюнется, станет куда наряднее.

Ну а к собачникам просьба: давайте будем убирать за своими любимцами!