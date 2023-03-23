Суд в Твери оштрафовал на крупную сумму экс-директора областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов

Суд оштрафовал виновного. Фото: Алексей КОСОРУКОВ

В Московском районном суде Твери вынесен приговор по делу бывшего руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области Дениса Карасика. Его осудили за попытку получить довольно крупную сумму с контрагента в качестве подкупа.

Судья Ольга Андреева признала Дениса Карасика виновным в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30 (попытка совершения преступления, не доведённая до конца по не зависящим от преступника причинам) и пунктами «б», «г» части 7 статьи 204 УК РФ (подкуп в крупном размере, сопряжённый с вымогательством предмета подкупа).

Как пояснили «КП»-Тверь в пресс-службе Московского районного суда, на момент разбирательства дела Карасик уже не был руководителем фонда.

Также нам стало известно, что получить взятку ему помешали сотрудники правоохранительных органов.

В суде Денис Карасик признал, что в личных целях обратился к знакомому для посреднических услуг в получении денег - около 1 млн рублей - от контрагентов фонда за быструю оплату услуг, выполненных последними.

В пресс-службе суда нам уточнили, что Денис Карасик приговорен к штрафу в размере 2,5 млн рублей. Также ему на два года запрещено занимать управленческие и хозяйственные должности в некоммерческих организациях.

Приговор пока не вступил в законную силу.