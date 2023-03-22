Уполномоченный по правам человека в Тверской области рассказала о помощи мобилизованным и их семьям

Тверской омбудсмен Надежда Егорова в одном из мобилизационных пунктов в октябре 2022 года. Фото: ombudsman-tver.ru

Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова опубликовала доклад о деятельности за 2022 год.

В документе омбудсмен отмечает, что обращения граждан являются индикатором общественных настроений, отражающих ситуацию с соблюдением прав, свобод и законных интересов граждан. Наряду со стандартным набором обращений, касающихся прав на медицинское обслуживание, социальное обеспечение и прочих, в прошлом году в деятельности уполномоченного появилось новое направление - защита прав мобилизованных и членов их семей.

МОБИЛИЗАЦИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

С 21 сентября 2022 года (в этот день в РФ была объявлена частичная мобилизация) в адрес Надежды Егоровой поступило более 250 обращений от мобилизованных и членов их семей.

Омбудсмен отмечает, что разрешение их вопросов усложнялось отсутствием правоприменительной практики и алгоритмов урегулирования. Тем не менее в большинстве случаев людям удавалось помочь.

МЕДКОМИССИИ - СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Одни из самых частых обращений были связаны с непроведением медкомиссии или несогласием с её результатами. Надежда Егорова приводит конкретные примеры.

Мужчину из Кимрского района мобилизовали, несмотря на диагноз диабет I типа. Жизнь и здоровье мобилизованного зависели от ежедневных инъекций инсулина (пять раз в сутки). Ещё один случай - уже с мобилизованным из Твери. Мужчину призвали, несмотря на две недавно перенесённые операции на позвоночнике и необходимость наблюдаться у врача.

При вмешательстве уполномоченного, после проведения дополнительных обследований, оба военнослужащих были демобилизованы.

Как отмечает омбудсмен, подобные проблемы носили системный характер. Военными комиссариатами не была должным образом организована работа медицинских комиссий на местах. Кроме того, некоторые мобилизованные своевременно не информировали военные комиссариаты о состоянии здоровья, а в их личных делах отсутствовала актуальная медицинская информация.

В течение мобилизации в регионе были приняты дополнительные меры в части медобследования мобилизованных, отмечает Надежда Егорова. При необходимости врачи направляли их на дополнительное обследование в Тверской военный клинический госпиталь Минобороны РФ либо в другие лечебные учреждения.

ВОЗРАСТ МОБИЛИЗОВАНЫХ

С началом мобилизации возникало очень много вопросов относительно возраста призванных мужчин. Писала об этом и «КП»-Тверь». Из скупых официальных пояснений было непонятно, есть ли конкретные возрастные ограничения либо они носят лишь рекомендательный характер.

Как объясняет Надежда Егорова, законом (ст. 53 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе») предусмотрено деление «запасников» на три разряда по предельным возрастам. Призывались в мобилизацию в основном рядовые, сержанты и старшины в возрасте до 35 лет.

Однако данный возраст не является абсолютным ограничением. Ссылаясь на разъяснения, полученные от военного комиссара Тверской области, омбудсмен сообщает: градация на возрастные разряды обусловлена необходимостью дифференцировать граждан по возрастным группам в связи с возложением на них определённых задач по обеспечению обороноспособности государства. Возможность призыва граждан более старшего возраста не исключалась, учитывая мобилизационную потребность войск военного округа.

ОТКАЗАЛИ В ОТСРОЧКЕ ОТ ПРИЗЫВА

По ходатайству Надежды Егоровой региональной призывной комиссией были отменены решения о мобилизации студентов, а также отцов, воспитывающих детей-инвалидов (в том числе ребёнка-аутиста), и отцов, имеющих трёх и более детей до 16 лет. В целом комиссией по частичной мобилизации на территории Тверской области было принято решение об отмене призыва в отношении 143 мобилизованных.

По мнению уполномоченного, чаще всего проблемы с «ошибочной» мобилизацией возникали из-за отсутствия всех документов, подтверждающих основание для отсрочки. Чтобы упростить решение таких проблем, Госдума рассматривает проекты федеральных законов о внесении изменений в закон о мобилизации в части отсрочек.

НЕСТАНДАРТНЫЕ СЛУЧАИ

К уполномоченному пришло обращение от женщины из Конаковского района: «Моего мужа мобилизовали. Мы совместно воспитываем моего ребёнка от первого брака и нашего общего сына. В настоящий момент я нахожусь на 13-й неделе беременности. Беременность многоплодная, двойня, необходим постоянный контроль состояния здоровья».

Формально данного мужчину действительно должны были мобилизовать: от призыва освобождались отцы двоих детей, жёны которых беременны третьим ребёнком, при этом срок беременности должен составлять более 22 недель. Однако эта ситуация разрешилась удачно: мужу заявительницы дали отсрочку.

ПРОБЛЕМЫ С ВЫПЛАТАМИ МОБИЛИЗОВАННЫМ

Уполномоченному поступали обращения с жалобами на отказ в получении региональной выплаты (она установлена Постановлением правительства Тверской области от 28.07.2022 № 425-пп). Так, к омбудсмену обратилась супруга добровольца из Вышнего Волочка. Как объясняет Надежда Егорова, мужчину направили в распоряжение воинской части города Пскова. Поэтому тверскую выплату он и не получил, так как не входил в число личного состава, укомплектованного в Тверской области. По мнению уполномоченного, подобные ситуации требуют урегулирования на законодательном уровне.

Имели место обращения, связанные с неполучением дополнительной единовременной выплаты в 195 тыс. рублей, предусмотренной для военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны РФ. В большинстве случаев причиной неполучения выплаты являлось то, что обратившиеся заключили контракт на срок менее года. В соответствии с Указом Президента РФ от 02.11.2022 № 787 единовременная денежная выплата установлена тем участникам СВО, кто заключил контракт сроком на год и более. Вопрос поощрения бойцов, чей контракт заключён менее чем на год, также требует дополнительной проработки, считает Надежда Егорова.

РОЗЫСК ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Обращения с просьбами о розыске военнослужащих, пропавших без вести в зоне СВО, тоже были.

«Запросы по таким обращениям в срочном порядке направлялись уполномоченному по правам человека в РФ, с родственниками проводились встречи, в которых для выработки совместного алгоритма действий принимали участие заместитель губернатора Тверской области Владислав Белорусов, сотрудники Военного комиссариата Тверской области», - сообщает Надежда Егорова.

О результатах же такой работы в докладе не сообщается.

РАНЕНЫЕ

В ряде регионов РФ в ежегодных докладах местных уполномоченных по правам человека содержится информация о числе земляков, раненных в зоне СВО. В докладе Надежды Егоровой таких сведений нет.

Однако омбудсмен пишет, что неоднократно посещала Тверской военный госпиталь, осматривала палаты, беседовала с ранеными о качестве питания и медицинской помощи. Ряд обращений, связанных с получением выплат, взят Надеждой Егоровой на личный контроль. Многие предприятия региона, общественные организации и неравнодушные жители оказывают раненым благотворительную помощь.

ВЫВОДЫ

Надежда Егорова резюмирует: «Сегодня можно сделать вывод о том, что действовавшая в России система мобилизационной подготовки оказалась не вполне готова к современным реалиям. Возникали трудности с призывом, не была должным образом организована работа медицинских комиссий, в личных делах лиц, пребывающих в запасе, отсутствовала актуальная информация, в организациях не всегда своевременно оформлялись документы по бронированию граждан, возникали сложности с материальным обеспечением. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своих выступлениях отмечал, что «проблемы были неизбежны, поскольку в России десятилетиями не проводили подобных мероприятий». Большую часть проблем удалось решить. Однако необходимо своевременно сделать правильные выводы, учесть ошибки, обобщить накопленный опыт, принять меры для модернизации системы военных комиссариатов, проводить работу по совершенствованию законодательства в указанной сфере».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РЕКОМЕНДУЕТ

Ускорить принятие нормативного правового акта о предоставлении мер социальной поддержки семьям контрактников и добровольцев, принимающих участие в СВО, по аналогии с предоставлением мер поддержки членов семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по частичной мобилизации с территории Тверской области. Рекомендация адресована правительству региона.