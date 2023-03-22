Калининская АЭС поддержала президентскую платформу «Россия – страна возможностей»

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Атомная станция стала одним из организаторов научно-образовательного тура по Тверской области для студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, победителей московского и всероссийского этапов фестиваля «Российская студенческая весна» - совместного проекта платформы «Россия – страна возможностей» и Российского Союза Молодежи.

В поездку отправились 28 студентов самых разных специальностей: радиохимики, географы и даже искусствоведы. Всех их объединило стремление к познанию нового.

В Удомле студенты посетили Центр общественной информации Калининской АЭС. Там им провели экскурсию по экспозиции «Калининская АЭС. Что это такое?», где представлены действующие макеты, уникальные экспонаты, модели и образцы оборудования, информационные стенды. Ребятам рассказали об истории атомной станции, технологическом процессе производства электроэнергии, обеспечении безопасности энергоблоков, природоохранной деятельности и экологической обстановке в районе размещения предприятия.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В рамках тура молодые люди познакомились с достопримечательностями и природой Тверской области. Студенты приняли участие в познавательных экскурсиях по культурно-историческим объектам городов Тверь и Торжок, побывали во Всероссийском историко-этнографическом музее. Также для ребят были организованы образовательные тренинги и интенсивы.

«Этот тур был насыщен событиями и эмоциями. Мы не только познакомились с Тверской областью, но и погрузились в специфику атомной отрасли. Нам удалось увидеть мощь российской атомной энергетики и прочувствовать масштабы Росатома. Я очень рада, что Калининская АЭС предоставила нам такую возможность», - поделилась впечатлениями студентка химического факультета МГУ по специальности радиохимия Ирина Михельсон.

Государство последовательно формирует условия для того, чтобы инициативная молодежь могла проявить себя. На федеральном уровне проводится целый комплекс мероприятий для студентов, стремящихся к реализации своего потенциала. Росатом и другие крупные российские компании оказывают помощь в организации в рамках этих мероприятий тренингов, мастер-классов, различных состязаний для выявления профессионального потенциала, формирования необходимых для карьеры навыков.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС