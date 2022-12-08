Председатель Заксобрания Тверской области принял участие в мероприятиях Совета законодателей РФ

Председатель парламента Тверской области Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев принял участие в работе Совета законодателей Российской Федерации в Москве. В течение трех дней, с 6 по 8 декабря, парламентарии со всей страны на площадке Совета Федерации обсудили вопросы социально-экономического развития России и ее регионов в условиях адаптации к новым вызовам.

В первый день руководители региональных парламентов работали в комиссиях Совета законодателей РФ. Сергей Голубев принял участие в заседаниях двух комиссий - по вопросам экономической и промышленной политики и по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. В частности, обсуждался опыт регионов по стимулированию импортозамещения и поддержке IT-компаний.

- Одной из главных тем стала поддержка экспортоориентированного бизнеса, прежде всего, с точки зрения логистики – выхода на новые восточные рынки, - отметил Сергей Голубев. – Это важно для регионов Центральной России, в том числе – нашей Тверской области, так как для наших предприятий это новая ниша, ставшая актуальной после введения санкций.

На заседании комиссии Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям участники обсудили вопросы противодействия негативному влиянию компьютерных игр на детей. Отмечалось, что нужен сбалансированный подход к вопросам законодательного регулирования распространения видеоигр в Российской Федерации, а государственная политика в этой сфере должна быть направлена, в том числе, на стимулирование производства позитивного контента в игровой индустрии.

Во второй день работы руководители региональных парламентов приняли участие в семинаре в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Как отметила Председатель Совета Федерации, сопредседатель Совета законодателей Валентина Матвиенко, тесное сотрудничество Министерства обороны с российскими законодателями особенно важно в нынешних условиях, когда все ветви и уровни власти должны работать максимально слаженно, эффективно и дисциплинированно. В третий день работы, 8 декабря, состоялось заседание Совета законодателей РФ, которое провели Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Встреча была посвящена социально-экономическому развитию России и ее регионов в условиях адаптации к новым вызовам.

Перед руководителями региональных парламентов выступили заместитель председателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник Президента РФ Максим Орешкин. Впервые в работе Совета законодателей участвовали спикеры парламентов новых российских регионов – ДНР и ЛНР.

Валентина Матвиенко в своем выступлении отметила, что в новой реальности, когда коллективный Запад продолжает попытки сдерживать Россию, все уровни власти должны работать слаженно и максимально эффективно, а экономика регионов должна работать в другом темпе.

Глава Совета Федерации высоко оценила работу губернаторов, региональных парламентов по восстановлению жилья, больниц и школ, коммунальной и дорожной инфраструктуры в новых субъектах РФ.

Валентина Матвиенко предложила динамичнее развивать межрегиональное взаимодействие, тем более, что у каждого субъекта «есть опыт и успешные проекты, которые можно и нужно масштабировать». В ходе заседания отмечалась эффективность такого инструмента развития субъектов РФ, как инфраструктурные бюджетные кредиты. Председатель Совета Федерации призвала региональных законодателей осуществлять парламентский контроль за эффективным и своевременным расходованием средств.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, затронув тему межбюджетных отношений, отметил необходимость уменьшения разрыва между обеспеченными и дотационными регионами. Он также подчеркнул, что от развития субъектов РФ зависит развитие всей страны, поэтому нужно повышать исполнительскую дисциплину, чтобы бюджетный рубль расходовался более эффективно.

- В новых условиях важна слаженная работа регионов как по развитию экономики, так и в части безусловного выполнения социальных обязательств, - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев. – Многие предприятия Тверской области показывают хорошие примеры импортозамещения, а регион поддерживает их в этом. Бюджет на следующие три года сохраняет социальную направленность, приняты новые законы и меры по усилению социальной защищенности граждан. Задача парламентариев – совместно с федеральной и региональной властью обеспечить все необходимое для устойчивого социально-экономического развития с учетом новых вызовов.

Напомним, что Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации – совещательный и консультативный орган, учрежденный в мае 2012 года для совершенствования взаимодействия Совета Федерации, Государственной Думы и законодательных (представительных) органов государственной власти регионов.