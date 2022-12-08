Предприниматели отобраны, домики сданы: В Твери готовится к открытию Рождественская ярмарка

На улице Трехствятской установили 22 домика-ларька. Фото: Александр ЖМУЛИН

На улице Трехсвятской со стороны улицы Новоторжской до бульвара Радищева, вдоль широкой пешеходной улицы, уже установили ряд домиков, стилизованных под деревенские, для организации торговли на Рождественской ярмарке. Витрины ларьков еще пусты: ярмарка должна открыться 10 декабря и продлится почти месяц, до 8 января.

Как сообщает администрация Твери, торговля на ярмарке различными праздничными подарочными сувенирами, елочными украшениями, игрушками, гирляндами, теплой одеждой и всякими яствами будет осуществляться ежедневно с 11 до 20 часов. А 1 января - выходной день. Городские власти уверяют, что на ярмарке будет обеспечено строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.

Корреспондент «КП»-Тверь» побывал на улице Трехсвятской 8 декабря, за два дня до официального открытия.

Все 22 домика стоят. Некоторые еще подключают к электричеству для праздничной подсветки. Кстати, один из рабочих сказал, что, хоть домики и не отапливаются, торговцы там смогут временно включать электрические обогреватели, если таковые у них есть.

Кое-какие работы по обустройству домиков еще продолжаются. Фото: Александр ЖМУЛИН

К слову, уже установлен на Трёхсвятской и ставший неотъемлемым атрибутом Нового года огромный светящийся ёлочный шар.

В ожидании открытия праздничной ярмарки нам удалось узнать от некоторых торговцев, сколько стоит аренда одного домика. Как выяснилось, арендовать можно только на все время ярмарки - 30 дней, в день за один домик берут по 1000 рублей. Причем торговцы могут снимать его на двоих, а то и на троих, так выгоднее получается, можно заплатить в складчину. Можно и торговать по очереди или вместе. В стоимость аренды не входит электричество. За него нужно доплачивать отдельно.

Для сравнения: по информации от тех же торговцев, в ТЦ «Рубин» или в «Торговом парке N1» за размещение новогодней торговли в коридорах берут за место больше 3000 рублей!

Конструкция новогоднего шара. Фото: Александр ЖМУЛИН

Заявки на участие в ярмарке подаются в горадминистрацию, там происходит отбор.

Как рассказала нам одна из прошедших отбор самозанятая Ольга Козлова, заявок подается множество. Отсюда вывод: торговля там выгодна.

Ольга - мастер по изготовлению украшений из бисера и камней, занимается этим уже 18 лет, всегда участвует в различных ярмарках, но в Рождественской ярмарке на Трехсвятской впервые.

По ее мнению, подобную ярмарку проводить круглодично и на постоянной основе смысла нет, но перед различными праздниками, не только новогодними, - идея хорошая.

Также Ольга отметила, что весьма актуально включить Рождественскую ярмарку в маршруты по Твери для туристов. Она знает, что такая практика распространена в стране.

И в заключение. Домики установили, конструкцию новогоднего шара тоже, а вот оригинальной деревянной закручивающейся по спирали елки, которая там была в прошлом году, нет. Но до Нового года время ещё есть, и, может, Трехсвятскую к празднику успеют украсить. Посмотрим...