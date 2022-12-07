В Заксобрании Тверской области приступили к рассмотрению областного бюджета

На заседании по рассмотрению бюджета. Фото: ЗСТО

7 декабря заместитель председателя областного парламента Александр Клиновский провёл заседание Совета Законодательного Собрания Тверской области.

Решением Совета проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» направлен в контрольно-счётную палату Тверской области для подготовки заключения. Проект бюджета поступил в Законодательное Собрание, после заключения КСП он будет направлен в муниципальные образования, в комитеты Законодательного Собрания и пройдёт публичные слушания.

Совет направил в комитет по бюджету и налогам проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О межбюджетных отношениях в Тверской области». Кроме того, Совет рассмотрел проект постановления Законодательного Собрания о назначении на должности мировых судей двух судебных участков Тверской области.

Также, на Совете утверждён график проведения заседаний постоянных комитетов и Законодательного Собрания Тверской области в декабре 2022 года.