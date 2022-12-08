Досуг в Твери с 7 по 14 декабря: Экспозиция имени Екатерины II, музыкальная феерия, книжный перфоманс и фантазийный спектакль

Интересная экспозиция открывается в Императорском дворце. Фото: Александр ЖМУЛИН

ВЫСТАВКИ

Картины екатерининской эпохи

С 8 декабря по 26 февраля в Тверской картинной галере (императорский дворец) будет открыта выставка "Екатерина II. Прекрасная эпоха".

Экспозиция включает в себя портретные работы известных и неизвестных мастеров, миниатюры, гравюры, предметы декоративно-прикладного искусства XVIII века.

Экспонаты предоставлены Международной конфедерацией коллекционеров, антикваров и арт-дилеров. Справки по телефону: (4822) 34-62-43.

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КОНЦЕРТЫ

От классики до джаза

Тверская филармония вновь готова радовать любителей музыки.

7 декабря 18:30 приглашает на концерт фортепианного дуэта Алексея Кудряшова и Татьяны Чистяковой. Они играют очень эмоционально.

Репертуар дуэта отличается тем, что помимо традиционных произведений исполняются транскрипции популярной симфонической и балетной музыки.

В программе: С. В. Рахманинов. Сюита №1 для двух фортепиано, ор. 5; сюита №2 для двух фортепиано, ор. 17

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей.

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9 декабря в 18:30 публике представят "Променад с оркестром".

Оркестр русских народных инструментов Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского под управлением Заслуженного работника культуры РФ Юрия Струговщикова сыграет насыщенную программу. В ней - произведения русских, советских и зарубежных композиторов В. Андреева, Н. Римского–Корсакова, А. Пахмутовой, И. Шварца, В. Кладницкого, Дж. Пуччини, А. Вьетана,

З. Кротила, Л. Денца, Э. Куртиса, Э. Каннио, Л. Андерсона.

Стоимость: 300 рублей.

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11 декабря в 12:00 филармония приглашает на музыкальную программу "Маленький принц".

Ее исполнят коллективы Хоровой школы мальчиков и юношей города Конаково, а также инструментальный ансамбль "Колокольчики".

Стоимость: 300 рублей.

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11 декабря в 18:00 публику ждет концерт "Lady sing the blues", в котором выступят яркая джазовая певица Ирина Родилес и виртуозный джаз-квартет Александра Красоткина.

Прозвучат самые зажигательные и проникновенные композиции за всю историю джаза, в том числе из репертуара знаменитых американских певиц.

Стоимость: 600 - 700 - 800 рублей.

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"Немного снежно" 13 декабря в 18:30 в тверском клубе "BigBen" книжный клуб "МнОгА БуКаФ" объявляет о своей второй встрече под названием "Глава вторая "Немного снежно"".

Публику ждет моноспектакль по мотивам новогодних литературных произведений и живая музыка...

Вход свободный (бронь по телефону: 8(4822) 64-31-07.

12+

СПЕКТАКЛИ

Путешествие в Изумрудный город

11 декабря в 12:00 ДК "Пролетарка" приглашает детей с родителями на премьеру в Твери фантазийной сказки "Волшебник Изумрудного города" от режиссера и артистов Московского Академического Музыкального театра им. Н.Сац Валерия Меркулова.

Это история о путешествии за мечтой маленькой девочки Дороти и ее друзей — собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Их путь полон опасностей и сюрпризов...

Цена билета: 700 - 1700 рублей.

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