Досуг в Твери с 7 по 14 декабря: Экспозиция имени Екатерины II, музыкальная феерия, книжный перфоманс и фантазийный спектакль

Интересная экспозиция открывается в Императорском дворце.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Картины екатерининской эпохи
С 8 декабря по 26 февраля в Тверской картинной галере (императорский дворец) будет открыта выставка "Екатерина II. Прекрасная эпоха".
Экспозиция включает в себя портретные работы известных и неизвестных мастеров, миниатюры, гравюры, предметы декоративно-прикладного искусства XVIII века.
Экспонаты предоставлены Международной конфедерацией коллекционеров, антикваров и арт-дилеров. Справки по телефону: (4822) 34-62-43.
16+
От классики до джаза
Тверская филармония вновь готова радовать любителей музыки.
7 декабря 18:30 приглашает на концерт фортепианного дуэта Алексея Кудряшова и Татьяны Чистяковой. Они играют очень эмоционально.
Репертуар дуэта отличается тем, что помимо традиционных произведений исполняются транскрипции популярной симфонической и балетной музыки.
В программе: С. В. Рахманинов. Сюита №1 для двух фортепиано, ор. 5; сюита №2 для двух фортепиано, ор. 17
Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей.
6+
9 декабря в 18:30 публике представят "Променад с оркестром".
Оркестр русских народных инструментов Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского под управлением Заслуженного работника культуры РФ Юрия Струговщикова сыграет насыщенную программу. В ней - произведения русских, советских и зарубежных композиторов В. Андреева, Н. Римского–Корсакова, А. Пахмутовой, И. Шварца, В. Кладницкого, Дж. Пуччини, А. Вьетана,
З. Кротила, Л. Денца, Э. Куртиса, Э. Каннио, Л. Андерсона.
Стоимость: 300 рублей.
6+
11 декабря в 12:00 филармония приглашает на музыкальную программу "Маленький принц".
Ее исполнят коллективы Хоровой школы мальчиков и юношей города Конаково, а также инструментальный ансамбль "Колокольчики".
Стоимость: 300 рублей.
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11 декабря в 18:00 публику ждет концерт "Lady sing the blues", в котором выступят яркая джазовая певица Ирина Родилес и виртуозный джаз-квартет Александра Красоткина.
Прозвучат самые зажигательные и проникновенные композиции за всю историю джаза, в том числе из репертуара знаменитых американских певиц.
Стоимость: 600 - 700 - 800 рублей.
12+
"Немного снежно" 13 декабря в 18:30 в тверском клубе "BigBen" книжный клуб "МнОгА БуКаФ" объявляет о своей второй встрече под названием "Глава вторая "Немного снежно"".
Публику ждет моноспектакль по мотивам новогодних литературных произведений и живая музыка...
Вход свободный (бронь по телефону: 8(4822) 64-31-07.
12+
Путешествие в Изумрудный город
11 декабря в 12:00 ДК "Пролетарка" приглашает детей с родителями на премьеру в Твери фантазийной сказки "Волшебник Изумрудного города" от режиссера и артистов Московского Академического Музыкального театра им. Н.Сац Валерия Меркулова.
Это история о путешествии за мечтой маленькой девочки Дороти и ее друзей — собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Их путь полон опасностей и сюрпризов...
Цена билета: 700 - 1700 рублей.
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