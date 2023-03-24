В Твери дети мигрантов не торопятся изучать русский язык

Власти Твери думают, что сделать для того, чтоб дети мигрантов лучше знали русский язык. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Как сделать так, чтоб дети мигрантов лучше знали русский язык и не испытывали трудностей в общении и обучении. Об этом в стенах Думы Твери говорили на экспертном совете по межнациональным отношениям. Оказалось, в областной столице идёт рост количества иностранных учеников в школах и детских садах, которые русский либо совсем не знают или знают плохо и, соответственно, испытывают трудности в общении со сверстниками.

Согласно статистике, детсады Твери посещает 52 ребенка иностранных граждан, при этом в тверских школах обучается более 1000 человек из самых разных стран, родители многих из них находятся в стадии получения гражданства России. В основном это мигранты из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Армении.

Сейчас нет единой системы, позволяющей эффективно осуществлять адаптацию и изучение русского языка. Есть некоторые программы в области изучения культуры, лингвистической направленности - но они не решают проблемы.

Зачастую, незнание языка является серьезным барьером для получения образования, освоения школьной программы, дружбы со сверстниками.

Нужен ли комплекс мер? Нужен. Пока же на совет пригласили представителей диаспор. Чтобы через них донести - ребятишек приезжих нужно эффективнее социализировать и обучать русскому.

- Сегодня многие мигранты не отдают детей в детские сады. Ждут, чтобы отправить в школу. А детский сад важен в плане культурной и языковой адоптации. В итоге, приходя в школу, дети не владеют языком на должном уровне. Отсюда трудности в обучении. Мы рекомендовали представителям диаспор обратить на это внимание, - пояснил в разговоре с «КП»-Тверь» председатель Общественной палаты Твери Вадим Рыбачук.

Он также заметил, что многие ребята очень талантливые и способные, однако, языковой барьер мешает им включиться полноценно в жизнь российских подростков. Ведь если ребенок знает язык, то ему интересно учиться, получать знания, участвовать в различных конкурсах и мероприятиях, а в дальнейшем и получить хорошую профессию.

Законодательно обязать мигрантов и из детей изучать русский язык и культуру - не в полномочиях тверской Думы и общественников, а вот настоятельно рекомендовать они могут.

Присутствовавшие на совете представители диаспор согласились проводить просветительскую работу среди вновь прибывших. У татарском диаспоры, как выяснилось, проблема обратная - там все знают русский, а свой родной забывают.

Вадим Рыбачук отметил, что родной язык забывать мигрантам тоже не надо. К примеру, в Твери работает совместный образовательный проект между городами-побратимам «Как дела?», школьники из разных стран общаются по видеоконференции.

По этой модели можно организовывать телемосты между тверскими школами и школами стран, откуда прибывают мигранты. На совещании были и представители центра русского языка, здесь есть проекты по адаптации и освоении русского иностранцами, правда, за деньги.