Отель «Барская усадьба» в Тверской области: самые красивые подснежники и другие метаморфозы весны

Подснежник - один из символов конца зимы

Зима позади, весну встречаем! Зазвенела весенняя капель, скоро растают снега и молодой зелёный ковёр покроет землю. Наблюдать за этими природными метаморфозами лучше на пленэре, ведь в городе можно и вовсе смену сезонов не заметить - все дела, да суета.

Подарите своим близким незабываемые минуты райского отдыха вдали от шума и суеты, в окружении живописных ландшафтов.

Почувствовать пробуждение природы, отдохнуть и набраться сил поможет отдых в «Барской усадьбе» - это идеальное место для загородного отдыха с первоклассным сервисом. Расположен комплекс в 200 километрах от Москвы, в Старицком районе Тверской области в акватории реки Волги. Отель знаменит и любим посетителями, недаром у «Барской усадьбы» 8 место в рейтинге 100 лучших отелей России -2022. В минувшем году отель стал победителем проекта «Маршрут построен» при поддержке Федерального агентства по туризму РФ и медиа холдинга «Комсомольская правда».

В «Барскую усадьбу» отправляются семьями, шумными компаниями, здесь ищут уединения влюблённые пары.

Гости отдыхают по системе «все включено».

Что ещё кроме вкусной еды и первоклассного комфортного размещения?

Конечно, же - природа.

УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА

Весна – лучшее время для отдыха. Чтобы вы могли насладиться цветением природы и первыми тёплыми лучами солнца. Вот уже и подснежники - огромные фиолетовые бутоны совсем скоро распустятся. Самые красивые первоцветы растут недалеко от комплекса «Барская усадьба» - на берегу реки Волги. Полюбоваться ими можно, а вот рвать - ни-ни! Растение краснокнижное. Вообще природа здесь прекрасна, воздух чистейший. Можно побродить экотропами недалеко от усадьбы. Для более отчаянных любителей природы здесь организуют дальние походы и сплавы по реке, можно и в старицкие пещеры заглянуть.

Нет дерева более близкого русскому человеку, чем береза

Пребывание на природе улучшает эмоциональное и физическое состояние здоровья

ПРОЖИВАНИЕ С КОМФОРТОМ

В «Барской усадьбе» отдых на любой вкус. Хотите единения с природой - живите в домике в лесу. А можно, наоборот, окунуться в круговорот событий...

Варианты размещения разнообразны: можно забронировать номер или домик любой категории — от коттеджа до шале в духе альпийских предгорий. Есть и «дачи» с роскошными панорамными окнами.

Для больших компаний отлично подойдёт корпус «Барский». В нем расположено 6 комфортных номеров и просторная общая приветственная зона.

Совсем другая история: домики «Дача» - это уютные гнездышки для влюблённых с панорамным видом на лес.

Они расположены в лесной зоне. Здесь можно провести незабываемый романтический отпуск вдвоём.

На отдых с собой можно привести домашнего питомца - разрешено проживание с собаками, весом до пяти килограмм в гостевых домах.

СТОЛ ПОЛОН РАЗНЫХ УГОЩЕНИЙ

Здесь традиционно кормят очень вкусно и разнообразно. Восторженные отзывы гостей на тему местной гастрономии тому подтверждение.

Приведем пять фактов о питании в отеле:

1. Питание по системе «Шведский стол» на завтрак, обед и ужин плюс снэк-бар с горячими, холодными закусками, алкогольными и безалкогольными напитками.

2. «Шведский стол» полон разных угощений. Рыба, мясо, птица, салаты, гарниры на любой вкус. Вкуснейшая выпечка, кондитерские изделия и продукты собственного производства. Алкогольные и безалкогольные напитки.

3. Каждый день в обед вас ждёт новое «Блюдо дня» по авторскому рецепту от нашего шеф-повара. Королевские креветки, копченая свинина или хачапури.

4. Питание включено в стоимость отдыха.

5. Чтобы вы всегда оставались сытыми, организовано питание без перерыва. Между основными приемами пищи для вас открыт наш снэк-бар.

Есть здесь и фермерские продукты, изготавливаются они прямо здесь, на ферме отеля.

А ещё изобилие сезонных фруктов, ягод и овощей, вкусных салатов, горячих блюд и сладостей.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

К услугам гостей безлимитный отдых в Аквацентре с большим 25-метровым бассейном, хаммамом, инфракрасной и финской сауной, травяной парной, тренажёрным залом, спортивной-площадкой, настольным теннисом.

Просторный спортивный зал расположен в Аквацентре. Тут можно поиграть в баскетбол или пляжный волейбол.

Русский бильярд в Каминном зале - тут очень атмосферно и уютно. Есть большой бильярдный зал с американским и русским бильярдом для больших компаний. А в зале для боулинга можно устроить вечеринку.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В ТРЕНДЕ

Приезжайте сюда с детьми. Здесь им скучать не придётся. Долой уныние! До 26 марта ребятню в отеле ждёт специальная программа «В ТРЕНДЕ»! Это полное погружение в мир игр. Ребята почувствуют себя звёздами, актёрами, блогерами и популярными персонажами.

В программе:

- Погружение в мир игр, творчества и фантазий.

- Знакомство с популярными героями мультфильмов и сериалов, соц-сетей и известных теле-передач;

- Новинки кино и свежие хиты чартов;

- Мультимедийные, анимационные и шоу-программы;

- Взрослые и детские тематические вечеринки, спортивные, кулинарные, музыкальные развлечения;

- Мастер-классы для всей семьи.

Каждый день в отеле новая семейная анимация. Детский клуб «Мультики» всегда открыт для наших самых маленьких гостей. Есть сказочный квест-музей с любимыми персонажами русских сказок и увлекательными испытаниями.

Ну а кто животных любит - пожалуйста!

Особой изюминкой «усадьбы» можно считать ее мини-ферму «Барское подворье». Здесь живут более 50-ти видов животных: пони, барашки, кролики, еноты, лисы и многие другие.

С животными можно пообщаться, погладить и покормить.

При отеле так же есть собственный коровник « Дом буренки». От его постоялиц и берутся свежее молоко и сыры на стол гостей отеля. Здесь также проводят экскурсии.

А можно и на лошадях покататься, при отеле работает Конный клуб.

РАНЕЕ БРОНИРОВАНИЕ - ВЫ ВСЕГДА «В ПЛЮСЕ»!

Планировать отдых, конечно, нужно заранее. Вот, к примеру, майские праздники уже не за горами. И забронировав именно сейчас номер в «Барской усадьбе» можно существенно сэкономить: ранняя бронь даст скидку в 10% по предоплате -50%!

Программа с 1 по 10 мая в эко-отеле насыщенная, скучать точно не придётся:

- Праздничная патриотика;

- Барбекю-вечеринка;

- Душевные песни у костра;

- Прогулки по живописной природе;

- Вкусные угощения на «Шведском столе»

- Игры, конкурсы, песни и пляски.

Бронируйте отдых на сайте: https://Барская.рф или по тел.: 8 920 188 88 10

Здорово, когда получается встретить рассвет на природе

"Барская усадьба" - это отдых на берегу Волги

ООО «Усадьба»

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