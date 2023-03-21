Робот-эйчар, робот-наставник, робот-диспетчер: Новые разработки Проектной лаборатории «ОК»

Пока робот выполняет рутинную работу, вы можете заняться чем-то более полезным

Начав свою «карьеру» с пути обычного автоответчика, роботы сегодня стали незаменимыми помощниками человека, высвобождающими огромные ресурсы для важных задач.

О том, что могут предложить клиенту разработчики современных ботов, мы поговорили с руководителем Проектной лаборатории «ОК» Ольгой Кудояровой.

- Наши боты для работы. Они берегут нервы, время и деньги, - улыбается Ольга Кудоярова. - Наши заказчики понимают, что от роботов есть реальная польза. Они применимы для любых видов деятельности, специализируются на нескольких направлениях.

Сегодня проектная лаборатория «ОК» ведёт активную работу над «виртуальными сотрудниками кадровой службы». Разработаны кейсы для ресурсоснабжающих организаций (они уже активно применяются на практике) и управляющих компаний.

Графика: Проектная лаборатория «ОК»

РОБОТ-ЭЙЧАР

- Насущная для любого предприятия проблема - кадровый вопрос. Решить его поможет робот, который работает вместе с HR-специалистом, - рассказывает Ольга Кудоярова.

Поиск необходимого специалиста бот может начать с парсинга - сбора и систематизации информации из открытых источников. Найдя подходящих кандидатов, робот обзванивает их. Озвучивает всю необходимую информацию, отвечает на вопросы. Записывает на собеседование в удобное для них время. Робот также может отправить соискателю все необходимые документы, с которыми ему нужно ознакомиться перед собеседованием, и при необходимости принять у него сканы документов и фотографии.

Первая встреча с «живым кадровиком» состоится уже на собеседовании. Глобальная экономия времени и ресурсов.

АДАПТАЦИЯ ПО АЛГОРИТМУ

Мало принять человека на работу. Важно правильно познакомить его с ней.

- Адаптация - важный этап, необходимый, чтобы деньги и время, потраченные на поиск персонала, оформление документов, обучение, не пропали даром, - говорит Ольга Кудоярова.

Увы, не у всех на это есть ресурсы. И тут снова на помощь человеку приходит робот.

- Важно дать человеку алгоритм действий, проверить, насколько хорошо усваиваются знания. Всё это поможет выполнить наш бот. Он подскажет, что нужно сделать сегодня, какую информацию освоить, чтобы завтра приступить к следующему этапу, - объясняет Ольга Кудоярова.

ДЛЯ РЕСУРСНИКОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Проектная лаборатория «ОК» имеет несколько готовых кейсов для ресурсоснабжающих организаций.

Узнать, с какой проблемой звонит потребитель, выяснить, где произошла авария, оформить заявку на отправку ремонтной бригады, а звонившему рассказать о том, когда ситуация нормализуется, - всё это делает бот.

Чтобы обработать сто, двести подобных звонков, сколько потребуется человек и времени? Бот примет все звонки за одну секунду.

Ещё одна разработка проектной лаборатории «ОК» - боты для управляющих компаний. Они тоже могут принимать заявки от жильцов, информировать их, составлять удобный график вызовов сантехников, электриков и других специалистов, рассылать уведомления о задолженностях и многое другое.

- Благодаря нашим ботам работа становится эффективней, а жизнь легче! - говорит Ольга Кудоярова.

ИП Кудоярова О.В.

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