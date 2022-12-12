Чем удивят народные театры Твери зрителей перед Новым годом

«Самоубийца» в «Гримерке». Фото: Любовь Абракадаброва

Ежегодно в начале декабря я задаюсь вопросом: а где взять новогоднее настроение? И начинаю рыться в афише культурных тверских событий. Затратные по деньгам мероприятия меня, как будущего «Деда Мороза», пугают, потому что дочь жд т под лкой робота, а сын приставку. А вот что-нибудь созданное талантливыми энтузиастами — вполне.

Прошедшие выходные были знаковыми сразу для двух тверских любительских народных театров. Перед праздниками похвастался премьерами театр "Гримерка", находящийся в Пролетарском районе, и театр "Париж", обитающий в Затверечье. Обе постановки собрали полные залы.

В "Гримерке" 10 декабря впервые показали постановку "Самоубийца" по Эрдману. По сюжету главный герой является мечтателем. Настолько мечтателем, что семью обеспечивает его жена. В какой-то момент он испытывает глубокое разочарование в жизни и тв рдо решает прекратить сво существование. Однако, внезапно, его в решении поддерживают люди со стороны, которым интересно, чтобы персонаж не просто погиб, а за выгодную для общества идею. Идея у каждого своя.

Жизнеутверждающая черная комедия. Со слов причастных к организации лиц, у ребят не было намерений именно к зимним праздникам обескуражить острой темой. Но спектакль получился настолько вдохновляющим и искусным, что приятно начать ловить праздничное настроение с него. Об идее так же высказался Никита Обелкин (он сыграл главную роль в постановке):

«Этот спектакль невозможно представить без юмора. Сатира Эрдмана над бытом советского общества — важнейший элемент пьесы. Но для меня спектакль прежде всего драматический. Во-первых, там происходит одно очень печальное событие (не буду спойлерить). Во-вторых, для меня, как исполнителя главной роли, это спектакль о маленьком человеке. О том, как ему трудно жить, о разбитых надеждах и неустроенности в обществе. Поэтому мне бы хотелось, чтобы зрители обязательно смеялись над нами, но, в тоже время, вглядывались глубже в нашу историю. От себя в этот спектакле я хочу передать зрителям, чтобы они никогда не отчаивались, неизменно верили в лучшее и могли отыскать смысл жизни. Ну и чтобы любили театр так, как его любим мы».

В "Париже" 11 декабря презентовали французский детектив "Ищите женщину". Французского в н м только музыка и замысловатые имена, всё остальное окутывает предновогодним фл ром старого советского кино. Некая статусная дама Алиса обнаружила на рабочем столе мертвеца и, как полагается приличным женщинам, грохнулась в обморок. После обморока Алиса отряхнулась и взялась за расследование дела. Ничего удивительного, если в полиции работает тот особенный друг юности, который прекрасно вписывается в интерьер квартиры незамужних статусных дам. В общем слово за слово, улика за улику, мордобой, и, вуаля: все пьют шампанское почти под бой курантов.

После просмотра я пообщалась с одним из основных организаторов Антоном Соколовым, он пояснил:

«Пьесу взяли, чтобы не грузить зрителя, тем более в это время, придать позитивные эмоции, чтобы народ расслабился, отдохнул и получил краски французской комедии. Целевая аудитория у нас «30+», но и молодежь даёт позитивные отзывы. Наверное потому, что у нас всё сделано незамысловато, но с любовью».

В связи с тем, что Антон непосредственно связан с привлечением зрителей к театру, я поинтересовалась и его личной статистикой на этот счёт. Он резюмировал, что театральное искусство в Твери идёт на взлёт. Возможно из-за санкций на кино. И любительские постановки за счет своей не меньшей содержательности, но бюджетности, пользуются особой популярностью.

В общем, я два дня подряд хорошо по-новогоднему отвлеклась и настроение у меня появилось. Чего и вам желаю!