Проект бюджета Тверской области: основные параметры на три следующих года

В проекте бюджета запланирован рост доходов и расходов в следующем году. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Губернатор Игорь Руденя 6 декабря провел заседание правительства региона. Основным пунктом повестки стало рассмотрение проекта областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Он подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития Тверской области.

Акценты от губернатора

- Основная задача финансово-бюджетной политики - предложить системные механизмы и решения, чтобы сохранить устойчивость и сбалансированность бюджета. Это позволит нам уверенно решать задачи по модернизации экономики, развитию сельского хозяйства, инфраструктуры и социальной сферы. Проект областного бюджета должен обеспечить безусловную реализацию на территории нашего региона национальных проектов в соответствии с утвержденными планами. При этом в сложившихся условиях важно понимать, что бюджетный процесс должен быть максимально корректен, а регион должен иметь хороший запас. В том числе благодаря этому мы смогли обеспечить дополнительной экипировкой наших военнослужащих, - сказал во вступительной речи Игорь Руденя.

Губернатор на заседании областного правительства 6 декабря. Фото: ПТО

Губернатор акцентировал внимание на нескольких принципиальных аспектах: важно стимулировать экономическую активность хозяйствующих субъектов, увеличивать число объектов налогообложения, содействовать реализации инвестпроектов и созданию рабочих мест, обеспечивать реализацию планов по развитию дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Одним из приоритетов Игорь Руденя назвал продолжение газификации Верхневолжья.

Доходы и расходы

Итак, согласно представленному проекту, в 2023 году доходы областного бюджета возрастут по сравнению с 2022-м на 1 млрд 151 млн рублей и составят 97 млрд 810 млн. На 2024-й прогнозируются снижение доходов - до 94 млрд 238 млн, а на 2025-й - 95 млрд 550 млн.

Графика: ПТО

Собственные налоговые и неналоговые доходы в 2023-м предусмотрены в объеме 67 млрд 420 млн рублей. Тут рост в 5,4% относительно 2022 года. Далее регион также рассчитывает на увеличение данных налоговых поступлений почти до 73 млрд 807 млн рублей.

Расходы бюджета на 2023-й запланированы на уровне 103 млрд 655 млн рублей, на 2024-й - 99 млрд 923 млн, на 2025-й - почти 93 млрд 096 млн.

Как видно, в следующие два года бюджет еще будет дефицитным. Покрывать превышение расходов над доходами правительство собирается за счет возможных остатков нереализованных бюджетных средств и инфраструктурных кредитов. В 2025-м власти рассчитывают на профицит.

На что пойдут деньги

В регионе в следующем году запланированы к реализации 29 госпрограмм в разных отраслях, а также продолжение исполнения задач по нацпроектам.

В рамках госпрограмм на развитие дорожной отрасли и транспортного комплекса в 2023-м (в том числе на продолжение строительства Западного моста в Твери) запланировано направить самую значительную часть средств - 22 млрд 824 млн рублей. На отрасль образования - 18 млрд 10 млн, здравоохранение - 16 млрд 825 млн, на меры соцподдержки населения - 8 млрд 97 млн, на комплексное развитие территорий и обеспечение граждан доступным жильем - 3 млрд 569 млн, на ЖКХ и энергетику - 3 млрд 341 млн, на культуру - 2 млрд 568 млн.

В целом Игорь Руденя обозначил безусловным приоритетом для расходной части бюджета «социалку». Всего на реализацию государственных программ в здравоохранении, семейной и демографической политике, образовании и социальной защите, в сферах культуры и спорта направят 46% расходной части бюджета. Это свыше 48 млрд рублей.

В рамках нацпроектов в регионе в 2023 году на разные отрасли выделят 20 млрд 735 млн рублей (всего с 2023-го по 2025-й - свыше 58,8 млрд). Здесь больше всего направят опять же на дорожную отрасль - 7 млрд 488 млн, а также на нацпроект «Жилье и городская среда» - 4 млрд 785 млн - и на «Здравоохранение» - 2 млрд 202 млн.

Увеличивается доля расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы (АИП) Тверской области. Она включает важные инфраструктурные проекты: строительство детской областной клинической больницы, Бежецкой ЦРБ, футбольного манежа в Твери, объектов кластера «Волжское море», социальных учреждений, транспортной инфраструктуры. В следующем году планируется обеспечить долю средств, предусмотренных на АИП, в объеме 13% от общих расходов.

3 млрд 315,5 млн предусмотрено в 2023-м на реализацию программы переселения граждан из ветхого жилья.

В виде дотаций муниципалитетам запланировано в следующем году 11 млрд 336 млн рублей, примерно на 900 млн больше, чем в 2022-м.

4 млн 440 тыс. рублей направят на продолжение рекультивации мусорных полигонов в Кимрах, Нелидово и на Бежецком шоссе под Тверью. За 34 млн рублей запланировано провести очистку озера Селигер.

Регион продолжит поддержку малого, среднего предпринимательства и самозанятых жителей, реализацию Программы поддержки местных инициатив, благоустройство городской среды.

Как было оговорено в докладе от министерства финансов региона, проект бюджета еще может быть скорректирован, так как пока федеральные средства не распределены в полном объеме.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО