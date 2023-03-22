В Твери поймали маньяка, информацией о котором делились жители в соцсетях

Фотороботом злоумышленника делились в соцсетях тверичане.

Насильника, напавшего на девушку в лифте дома в Твери, поймали и задержали полицейские.

Тревожная весть о маньяке облетела Тверь вчера, 21 марта. 21-летняя девушка обратилась в полицию после того, как в подъезде многоквартирного дома на улице 1-я Поселковая областного центра на неё напал неизвестный. Ей удалось дать отпор злоумышленнику, после чего он скрылся.

Нападение произошло 12 марта. Но в прессу и паблики информация «просочилась» лишь 9 дней спустя. Полицией был составлен фоторобот, переданный всем наружным службам и нарядам полиции. Для раскрытия преступления были задействованы оперативники уголовного розыска.

Тверичане активно делились фотороботом и постами про злоумышленника в соцсетях. Репосты одного поста про маньяка достигали полутора тысяч.

Утром 22 марта правоохранители сообщили: нападавший задержан. Им оказался водитель одного из городских такси.

- В день происшествия он подвозил пассажира к дому потерпевшей и увидел, как девушка заходит в подъезд. Проследовав за жертвой, подозреваемый оказался с ней в кабине лифта и после закрытия дверей попытался изнасиловать. Подозреваемый задержан оперативниками уголовного розыска Заволжского отдела полиции, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

СУ СК РФ по Тверской облас­ти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также части 3 статьи 131 УК РФ­ «Изнасилование».

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.