Бешенством в Тверской области может заразиться каждый

В регионе с начала года подтверждено несколько случаев заражения бешенством у животных. Фото: Архив "КП"

Год только начался, а в Тверской области уже был зафиксирован девятый случай бешенства у диких животных. Зараженной оказалась енотовидная собака из Бежецкого района. Это случилось 17 марта. А 15 марта в Кашинском районе застрелили бешеного волка. Но не только дикие животные попадают в поле зрения специалистов. Уже зарегистрированы два случая бешенства среди домашних животных - у двух собак в Вышневолоцком и Кесовогорском округах. И это только те случаи, о которых стало известно.

В связи с этим мы решили напомнить о том, как избежать заражения этой смертельной и неизлечимой вирусной инфекцией. Про смертельность и неизлечимость - это не метафоры, а, увы, медицинский факт.

Итак, бешенство - смертельно опасное заболевание. Если не предпринять определенных действий в инкубационный период, то смерти не избежать. Это касается как людей, так и животных. Не помогут ни лекарства, ни авось…

Также напомним, что бешенством могут заражаться только теплокровные существа.

Пояснения про бешенство нам дал эксперт-специалист Центра гигиены и эпидемиологии Тверской области Сергей Александров. К слову, он отметил, что случаев заражения бешенством людей в нашем регионе не регистрировалось очень давно.

Где можно подцепить

Инфекция передается людям и животным через слюну, обычно при укусах уже зараженных зверей. Также это может произойти при прямом контакте со слизистыми оболочками. Например, частицы слюны зараженного существа попадут в глаза, ротовую полость или открытые раны. Поэтому необходимо быть и самим осторожней, и тщательнее следить за своими питомцами, когда выгуливаете их где-то в лесу или поблизости от лесных массивов.

Сергей Александров, к примеру, рассказал, что был такой случай, когда мужчина гулял с собакой в лесочке:

- Она убежала и наткнулась на труп дикого животного, которое, как потом стало понятно, умерло от бешенства, собака просто порвала труп немного. А через некоторое время эта собака тоже погибла от бешенства.

Несколько лет назад доктор медицинских наук Виктор Макаров рассказал «КП»-Тверь», как однажды петух клюнул мужчину в ягодицу, и тот заболел бешенством. А в Кимрах бешеный хорёк напал на кур. Потом этих птиц ощипывала хозяйка и тоже заразилась. Вероятно, со слюной, оставленной хорьком на курах, вирус проник через микротрещины на коже женщины в её организм.

Сколько времени есть на спасение

У животных инкубационный период после укуса (или другого варианта заражения) длится обычно 10 дней. Затем начинают появляться симптомы, после этого животное уже не спасти - смертельный исход неизбежен.

Это касается и человека, только тут инкубационный период, по словам эксперта, бывает разным: он может длиться как две недели, так и месяц.

Симптомы у животных: немотивированная агрессия или, наоборот, неожиданная дружелюбность (особенно это заметно у диких животных, в таком случае от них нужно держаться подальше), водо- и светобоязнь, отказ задних конечностей, собаки перестают лаять, может начаться повышенное слюноотделение, у кошек часто возникают рвота и слабость.

У человека клиническая картина такова, что ее легко перепутать с опьянением или белой горячкой, к примеру. Это также проявление агрессии, состояние измененного сознания, свето- и водобоязнь.

Если человека укусило или обслюнявило неизвестное ему подозрительное животное, необходимо как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт (до истечения инкубационного периода!!!).

Там врач проведет поверхностное исследование, обработает рану. Затем назначит шесть (а не 40, как раньше) бесплатных уколов для выработки иммунитета против бешенства. Делают их теперь не в живот, а в ягодицу. Это называется экстренной профилактикой. Первый укол ставят сразу. Противопоказаний к уколам нет.

Если домашнего питомца при вас укусило дикое или просто очень агрессивное подозрительное животное или вы обнаружили у него какие-то раны (наутро на даче, например), то необходимо как можно раньше сообщить об этом в местную ветеринарную службу, отвезти питомца в ветклинику или вызвать ветеринара.

Причем эксперт рекомендует сделать это и в том случае, если ваш питомец прошел профилактическую вакцинацию.

Животному сделают бесплатную вынужденную вакцинацию от бешенства. Кроме того, питомцу будет назначен 10-дневный карантин. Обычно он остается под наблюдением хозяев там, где живет.

Профилактика

Домашним животным раз в год рекомендуется делать прививку от бешенства. Есть отечественная и импортные вакцины. Одной из лучших считается иностранный Набивак, но, как нас заверили в одной из тверских ветклиник, наша российская вакцина тоже хорошая.

В частных ветеринарных клиниках вакцинация от бешенства, естественно, платная. В Твери средняя цена - 890 рублей.

Бесплатно прививку от бешенства домашним питомцам можно сделать в государственных бюджетных ветеринарных учреждениях. В Твери это Горветполиклиника. Однако там только отечественная вакцина.

Для людей же в России вседоступной и всеобщей вакцинации от бешенства не предусмотрено. Однако есть эпидемиологический календарь вакцинации, в котором прописано, каким категориям граждан (специальностей) положено профилактическое прививание от бешенства.

Действия при угрозе

Если увидели подозрительное животное (по поведению или с явными симптомами бешенства) или нашли труп (не важно, домашнего животного или дикого), то рекомендуется обратиться в государственную ветеринарную службу. Специалисты должны будут приехать и забрать животное (для бесплатного исследования на бешенство и вакцинации при необходимости) или труп (также для исследования и утилизации).

Если человека укусила собака, которая привита, все равно следует съездить в ветклинику. Врач проверит паспорт животного, осмотрит его, поставит на учет. Если в течение 10-15 дней не появится симптомов бешенства у привитого животного, то прививку человеку делать не потребуется.