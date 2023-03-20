«Это трындец!»: Жители Твери и региона этой весной в шоке от состояния дорог

Тверь, улица Бакуниной. Фото: Александр ЖМУЛИН

Эх, дороги… То, что асфальт у нас сходит вместе со снегом, никого не удивляет. Но в этом году асфальт с множества тверских дорог сошёл ещё быстрее, чем снег. И масштабы этой трагедии, судя по всему, глобальные. Машины теряют в ямах колёса, автомобилисты пребывают в шоке, соцсети разрывают гневные сообщения.

«КП»-Тверь» собрала информацию о самых серьёзных «горячих точках» тверских дорог.

В ТВЕРИ

Водители сообщают о плохом состоянии дорог на набережной Афанасия Никитина, улице Горького, Октябрьском проспекте, Петербургском шоссе, улицах Хромова, Луначарского, Хрустальной, Благоева, Бакуниной, Бежецком шоссе.

Улица Бакуниной

Улицу Бакуниной, что за Волгой, оценить на днях смог корреспондент «КП»-Тверь» Александр Жмулин, когда ездил к месту строительства Западного моста.

- Дорогу разбили грузовики, ездящие на стройплощадку. Теперь там настоящая весенняя распутица: колдобины, огромные лужи со скрытыми от глаз выбоинами, - охарактеризовал ситуацию Александр.

Местным жителям, а там не только поселение вдоль улицы Бакуниной, но и целый жилой комплекс на берегу Волги, приходится ездить по этой дороге ежедневно. Они в эмоциях не стесняются: «Это просто трындец, куда смотрит администрация города? Почему мы должны страдать и убивать свои авто?» Этот и подобные комментарии можно прочесть в группе местного жилого комплекса.

Жильцы также рассказывают, что ямочный ремонт на данной дороге делается постоянно, но, очевидно, ситуацию это не исправляет, а становится только хуже. Судя по многочисленным комментариям, водители обращались в департамент дорожного хозяйства администрации Твери, но решения проблемы не нашли. Поэтому сейчас жители ЖК собирают подписи для подачи заявления в прокуратуру.

Улица Хромова

Она неподалёку, и по ней тоже ездят большегрузы. Только на них сейчас по Хромова проехать и можно. С 6 марта автобусам № 208 и № 56 пришлось изменить схемы движения, чтобы следовать в объезд непроходимого участка. Тем не менее один из автобусов успел провалиться там колесом в яму. На запрос «КП»-Тверь» по поводу улицы Хромова ответ мы так и не получили.

Дорога на Хромова. Фото: Александр ЖМУЛИН

Но, как стало известно, разбитую в хлам улицу планируют отремонтировать: дорога перекрыта для ремонта с 20 до 26 марта включительно. Администрация города опубликовала соответствующее постановление. Объезжать участок предлагают в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения. Но сколько продержится ямочный ремонт?

Кстати, дорогу на Хромова ремонтировали в 2019 и 2022 годах. Именно с этого объекта в городе стартовала прошлогодняя дорожно-ремонтная кампания. Подрядчиком была компания из Санкт-Петербурга «АБЗ-Дорстрой» (эта компания довольно часто получает подряды на ремонт дорог Твери). Городская комиссия приняла тот ремонт без нареканий.

Бежецкое шоссе

Бежецкое шоссе на выезде из Твери тоже превратилось в сплошную яму. Водители сообщают, что вынуждены даже покидать проезжую часть, чтобы объехать ямы, занимающие всю полосу.

Официальная страничка администрации Твери в ответ на жалобы сообщает: «Сотрудники МУП «ЖЭК» проводили работы по восстановлению дорожного полотна литым асфальтобетоном на площади свыше 470 кв. м. Работы будут продолжены». Однако автомобилисты, которые видят дорогу не только в отчётах, парируют: от асфальта осталось одно название, ямы залиты не все, да и те, что «отремонтированы», уже вновь раскисли.

Нельзя не отметить, что масштабная реконструкция Бежецкого шоссе была проведена не так давно - в 2021 году.

9 марта 2023 года на шоссе начали ямочный ремонт. Как видно, эта мера действия не возымела.

Свободный переулок

На пересечении Свободного переулка с улицей Новоторжской 20 марта провалился асфальт. Причиной тому послужила коммунальная авария. Как рассказали «КП»-Тверь» очевидцы, с полудня начало парить, потом полился кипяток и образовался провал. На месте работают коммунальные службы, провал огорожен.

Петербургское шоссе

На пересечении Петербургского шоссе и улицы Комарова образовался хоть и пологий, но внушительный провал, вынуждающий автобусы аккуратно выруливать к остановке (она рядом), а остальной транспорт - либо сбрасывать ход, либо лавировать по проезжей части. За последние годы провал в этом месте становится хронической приметой данного участка дороги.

В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

Дорога Тверь - Тургиново

Судя по фото, опубликованным местными водителями, дорога похожа на решето. Жители Тургиново сообщают, что ехать по ней можно со скоростью не выше 20 км/ч.

- От Цветково до Ильинского дорога вообще умерла (участок длиной около 13,8 км. - Ред.). Ехать удаётся со скоростью около 40 км/ч, иначе без колёс останешься. И это с учётом, что у меня внедорожник, - поделился эмоциями с «КП»-Тверь» местный житель Дмитрий. - Несколько лет назад положили новый асфальт от окружной до Губино, а дальше просто жуть. Только иногда трещины заделывают битумом и мелкими камнями, которые разлетаются в разные стороны и портят машины.

Золотое кольцо

Федеральная трасса, имеющая туристическое значение, пребывает в Тверской области в крайне неприглядном состоянии.

На протяжении дороги Тверь - Старица ямы глубиной 15-20 см. Совершенно разбит участок от деревни Даниловское до Красной Горы.

Перед деревней Некрасово круглосуточно стоят на «аварийке» автомобили с пробитыми колёсами, сообщают жители в группе Калининского района, подтверждая свои слова красочными фото испорченных колёс и оторванных дисков.

Перед Некрасово. Фото: vk.com/tver_podslushano/Анастасия Вихрова

Кроме того, по этой дороге ездят школьные автобусы. «Каждый день два школьных автобуса возят детей до школы и обратно на свой страх и риск. Дорога вся в ужасном состоянии. Опасно очень!!!» - пишет местная жительница.

На возмущение жителей в сети официальная страничка правительства Тверской области сообщает, что дорога находится в ведении ФКУ УпрДор «Россия» и обращаться с вопросами следует туда.

К слову, все участки Золотого кольца - в плане ремонтов на этот год.

Другие участки

Пользователи соцсетей также жалуются на плохое состояние дорог до деревень Рязаново и Большие Борки (Калининский район), дорог в Калязинском районе (в частности, дорога Спас-Угол - Калязин), Кашинском районе, дороги Фирово - Рождество (Фировский район), а также недавно отремонтированной дороги Торжок - Кувшиново.

КОММЕНТАРИЙ ОБЛАСТНЫХ ВЛАСТЕЙ

На жалобы автомобилистов в соцсетях относительно состояния дорог в районах области официально отвечает региональное правительство:

«Ремонт дорог - один из стратегических приоритетов в развитии Тверской области. С 2016 года объемы дорожного ремонта увеличились в 3,5 раза. Если в 2016 году приведено в порядок 155 км, то в 2022 году - уже более 600 км трасс. В частности, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (подробнее - в группе Дороги Тверской области) отремонтированы дороги Осташков - Селижарово - Ржев, М-9 - Андреаполь - Пено - Хитино, Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское, Дубна - Кимры - Горицы, Рамешки - Максатиха. По новой технологии регенерации ведется ремонт дорог Торжок - Осташков и Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна. Также отремонтированы межмуниципальные дороги: Спирово - Козлово - Ососье, М-10 - Большие Борки - Нестерово - Черничено, Ржев - Сухуша, Титово - Белый Городок - Приволжский и другие. В этом году в порядок приведут около 600 км».

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери: 8 (4822) 36-08-85. E-mail: dorogi@adm.tver.ru

Приёмная губернатора Тверской области: 170100, г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 1. Форма обращений на сайте приёмной.

Телефон доверия губернатора Тверской области: 8 (4822) 33-14-14 и 8-800-200-01-69.

Прокуратура Тверской области: Тверь, ул. Симеоновская, д. 27. Телефон: 8 (4822) 34-43-58. Форма для обращений на сайте региональной прокуратуры.

ФКУ УпрДор «Россия». Тел.: 8 (4822)33-95-15. Е-mail: office@e105.ru

Росавтодор. По вопросам, связанным со строительством и эксплуатацией автомобильных дорог федерального значения: 8 (495) 870-99-98. Форма обращений на сайте.

Общероссийский народный фронт Тверь: 8 (4822) 66-62-53, E-mail: 69region@onf.ru

Дорожная инспекция ОНФ «Карта убитых дорог». Сайт (здесь можно отметить убитую дорогу на интерактивной карте и есть раздел обращений). E-mail: help@dorogi-onf.ru Группы ВК, OK.

Госуслуги – сервис «Сообщить о проблеме».

Администрация Президента РФ. Управление по работе с обращениями граждан и организаций: 8 (495) 625-35-81. Написать письмо онлайн.