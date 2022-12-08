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Общество8 декабря 2022 8:00

От атома до Курчатова: В Твери прошла интеллектуальная игра для молодежи на знание атомной энергетики

Организатором проекта выступила КАЭС
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
На игре участников было очень много.

На игре участников было очень много.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

А вы знаете, что мужчины радиоактивнее женщин?

Что уже сегодня ученые разрабатывают ядерное топливо для космического корабля, который отправится на Марс?

В каком городе России аэропорт носит имя Курчатова?

На эти и многие другие вопросы, связанные с атомной энергетикой, в течение почти трёх часов отвечали тверские молодёжные команды. Учащиеся, студенты, суворовцы, молодые специалисты организаций и ведомств собрались днём 7 декабря в мультимедийном парке «Россия — моя история» на интерактивной интеллектуальной игре в рамках просветительского проекта «Связь поколений».

- Мы пришли поучаствовать, интересно, сможем ли ответить на вопросы достойно. Главное - командная работа, - поделились с «КП»-Тверь» ребята из команды областного комитета по делам молодежи.

Зал парка, где проходила игра.

Зал парка, где проходила игра.

Все остались довольны - вопросы были интересные, музыкальное сопровождение в исполнении тверских команд - более чем достойное, а прямая трансляция в соцсети позволила участвовать в игре и тем, кто приехать в Тверь не смог.

Вообще же в парке «Россия» в эту предновогоднюю пору очень много интересного, современно-интерактивного касательно атомной энергетики и КАЭС. Отличные современные стенды, презентации-инсталляции. Прямо хочется поработать в сфере атомной энергетики.

Кстати, привлечению в отрасль новых молодых специалистов и способствует проект «Связь поколений» - совместное начинание филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» и Автономной некоммерческой организации по культурно-нравственному воспитанию молодежи «Тверской вектор».

Продолжая тему прекрасной экспозиции КАЭС в парке «Россия»: ее на минувшей неделе посетили более 3000 школьников в рамках фестиваля профессий «Билет будущее».

«С 28 ноября по 2 декабря 2022 года. За эти дни площадку атомной станции посетили порядка трех тысяч учеников 6-11 классов школ области.

На фестивале для школьников была организована выставка-тестирование. Участники могли пройти бесплатные профориентационные тесты, а также познакомиться в интерактивной форме с рынком труда. Выставка включала 14 площадок, где были представлены предприятия, высшие учебные заведения и профессиональные образовательные организации региона» - сообщают организаторы экспозиции от Калининской АЭС.

С целью «погружения» в различные атомные специальности работники Калининской АЭС проводили для школьников занятия в лектории, а также профессиональные пробы, где каждый школьник мог примерить на себя профессию дозиметриста и почувствовать ее специфику. Ребятам демонстрировали специальное дозиметрическое оборудование и приборы, спецодежду и средства индивидуальной защиты, показывали обучающие фильмы и отвечали на вопросы.

- Мы впервые принимаем участие в столь масштабном для региона профориентационном событии. И для нас очень важно, что школьники из разных муниципалитетов Тверской области проявили большой интерес к нашей площадке, рассказывающей о предприятии и профессиях в атомной энергетике, - поделилась начальник управления информации и общественных связей Калининской АЭС Светлана Южакова.

Первый блин комом не вышел, экспозиция имела успех, школьникам понравилось - ведь здесь стенды ориентированные именно на молодежь - от зоны для фотосессии, где можно почувствовать себя ответственным за безопасность на АЭС, до интерактива. Причём, что удивительно, многие школяры признавались: и не знали, что в их родном регионе есть атомная станция. Теперь пробел восполнен.

Участники игры.

Участники игры.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

СПРАВКА «КП»

Общероссийский проект «Билет в будущее» воплощается в жизнь в рамках нацпроекта «Образование». В этом году в проекте принимают участие все муниципальные образования Тверской области. Заявки на участие подали более 550 педагогов-навигаторов, а количество зарегистрировавшихся школьников на электронной онлайн-платформе более 16 тысяч. Полный цикл «Билета в будущее» предполагает несколько интерактивных форматов для учеников, родителей и педагогов: это онлайн диагностика, уроки, профпробы, мультимедийная выставка-практикум, фестиваль профессий, индивидуальные рекомендации.

Стенды экспозиции.

Стенды экспозиции.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На экспозиции.

На экспозиции.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Стенд экспозиции.

Стенд экспозиции.

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