От атома до Курчатова: В Твери прошла интеллектуальная игра для молодежи на знание атомной энергетики

На игре участников было очень много. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

А вы знаете, что мужчины радиоактивнее женщин?

Что уже сегодня ученые разрабатывают ядерное топливо для космического корабля, который отправится на Марс?

В каком городе России аэропорт носит имя Курчатова?

На эти и многие другие вопросы, связанные с атомной энергетикой, в течение почти трёх часов отвечали тверские молодёжные команды. Учащиеся, студенты, суворовцы, молодые специалисты организаций и ведомств собрались днём 7 декабря в мультимедийном парке «Россия — моя история» на интерактивной интеллектуальной игре в рамках просветительского проекта «Связь поколений».

- Мы пришли поучаствовать, интересно, сможем ли ответить на вопросы достойно. Главное - командная работа, - поделились с «КП»-Тверь» ребята из команды областного комитета по делам молодежи.

Зал парка, где проходила игра.

Все остались довольны - вопросы были интересные, музыкальное сопровождение в исполнении тверских команд - более чем достойное, а прямая трансляция в соцсети позволила участвовать в игре и тем, кто приехать в Тверь не смог.

Вообще же в парке «Россия» в эту предновогоднюю пору очень много интересного, современно-интерактивного касательно атомной энергетики и КАЭС. Отличные современные стенды, презентации-инсталляции. Прямо хочется поработать в сфере атомной энергетики.

Кстати, привлечению в отрасль новых молодых специалистов и способствует проект «Связь поколений» - совместное начинание филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» и Автономной некоммерческой организации по культурно-нравственному воспитанию молодежи «Тверской вектор».

Продолжая тему прекрасной экспозиции КАЭС в парке «Россия»: ее на минувшей неделе посетили более 3000 школьников в рамках фестиваля профессий «Билет будущее».

«С 28 ноября по 2 декабря 2022 года. За эти дни площадку атомной станции посетили порядка трех тысяч учеников 6-11 классов школ области.

На фестивале для школьников была организована выставка-тестирование. Участники могли пройти бесплатные профориентационные тесты, а также познакомиться в интерактивной форме с рынком труда. Выставка включала 14 площадок, где были представлены предприятия, высшие учебные заведения и профессиональные образовательные организации региона» - сообщают организаторы экспозиции от Калининской АЭС.

С целью «погружения» в различные атомные специальности работники Калининской АЭС проводили для школьников занятия в лектории, а также профессиональные пробы, где каждый школьник мог примерить на себя профессию дозиметриста и почувствовать ее специфику. Ребятам демонстрировали специальное дозиметрическое оборудование и приборы, спецодежду и средства индивидуальной защиты, показывали обучающие фильмы и отвечали на вопросы.

- Мы впервые принимаем участие в столь масштабном для региона профориентационном событии. И для нас очень важно, что школьники из разных муниципалитетов Тверской области проявили большой интерес к нашей площадке, рассказывающей о предприятии и профессиях в атомной энергетике, - поделилась начальник управления информации и общественных связей Калининской АЭС Светлана Южакова.

Первый блин комом не вышел, экспозиция имела успех, школьникам понравилось - ведь здесь стенды ориентированные именно на молодежь - от зоны для фотосессии, где можно почувствовать себя ответственным за безопасность на АЭС, до интерактива. Причём, что удивительно, многие школяры признавались: и не знали, что в их родном регионе есть атомная станция. Теперь пробел восполнен.

Участники игры. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

СПРАВКА «КП»

Общероссийский проект «Билет в будущее» воплощается в жизнь в рамках нацпроекта «Образование». В этом году в проекте принимают участие все муниципальные образования Тверской области. Заявки на участие подали более 550 педагогов-навигаторов, а количество зарегистрировавшихся школьников на электронной онлайн-платформе более 16 тысяч. Полный цикл «Билета в будущее» предполагает несколько интерактивных форматов для учеников, родителей и педагогов: это онлайн диагностика, уроки, профпробы, мультимедийная выставка-практикум, фестиваль профессий, индивидуальные рекомендации.

Стенды экспозиции. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На экспозиции. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА