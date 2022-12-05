Скоростной интернет от Мегафона для «Зеленого бора» в Конаково

Фото: ПАО Мегафон/Shutterstock

Теперь абоненты компании и гости города могут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 40 Мбит/с.

МегаФон расширил покрытие сети, установив новые базовые станции, задействовав стандарт LTE1800 – особенности этого диапазона позволяют обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и увеличенную дальность сигнала.

В результате проведенных работ высокоскоростной мобильный интернет стал доступен не только жителям микрорайона, но и путешественникам, использующих паромную переправу или понтонный мост, соединяющий правый берег Волги, с пристанью Топорок на противоположном берегу, откуда можно добраться до села Юрьево-Девичье и других населенных пунктов. Высокие скорости интернета и надежное покрытие сети позволят туристам и жителям не только расплачиваться за паромные билеты банковской картой, но и пользоваться VoLTE – одновременно разговаривать по телефону и серфить в интернете.

«Конаково – курортный город и прочно закрепил за собой статус центра водного, спортивного, событийного туризма. Анализируя сеть, мы видим, как по мере увеличения количества гостей растет нагрузка на нашу инфраструктуру. Поэтому, для комфорта наших абонентов мы расширяем возможности существующей сети и устанавливаем дополнительное оборудование LTE там, где это необходимо клиентам компании», – комментирует Станислав Лосев, директор МегаФона в Твери.

Туристический кластер на берегу Иваньковского водохранилища в Тверской области – один из крупнейших курортов сфере туризма в Центральной России. Даже в зимние месяцы он привлекает тысячи путешественников и любителей сноукайтинга, парапланеризма, мотогонок из разных уголков страны.

ПАО «Мегафон»

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