Пришлось не спать всю ночь: Куратор оранжереи Императорского дворца в Твери рассказал о цветении необычного кактуса

Во она какая «Царица ночи». Фото: VK/ Тверская областная картинная галерея

Чтобы не пропустить цветение кактуса «Царицы ночи» научному куратору дворцового сада и оранжереи Игорю Зыкову пришлось провести ночь в дворцовой оранжерее и не спать. И вот когда «царица» всего на пару ночных часов раскрыла свой красивый белый цветок размером с суповую тарелку - это великолепие он сфотографировал и даже написал о кактусе небольшой научный очерк.

- Ну как так не спал ... из-за кактуса! - удивились мы, позвонив Игорю Зыкову в оранжерею.

- Период цветения только ночной. Нужно было посмотреть, - резонно заметил он.

Сезон цветения ночных кактусов начался во второй половине марта. Этот белый цветок - первая ласточка. «Царицы ночи», а их в дворцовой оранжерее шесть видов, пока ещё не вступили в пору цветения в полную силу. Несколько десятков бутонов уже готовятся раскрыться на зацветшей «царице».

- А пахнут цветки?

- Пахнут, но волшебным аромат назвать нельзя – это тяжеловатый запах кислых перезрелых фруктов.

Что до тайминга ночного раскрытия бутона, то в оранжерее он дольше, чем в природе, где это чудо случается в 2-3 часа ночи. В оранжерее распускаться бутон начинает в 10 вечера и закрывается с рассветом.

Кстати, ночные кактусы были модной новинкой для европейских садоводов XIX века. Их много и повсеместно выращивали - так как культивация их проста, а цветки красивы. Но, только не в Твери, этот сорт отсутствует в дошедших до нас исторических ассортиментных списках Тверской императорской оранжереи, которые сотрудники изучают внимательно и стараются возродить именно те растения, которые были здесь в дореволюционную пору.

— Этот кактус был представлен в садовых руководствах того времени, на выставках, в оранжереях садовых питомников и собраниях состоятельных коллекционеров. Поэтому с просветительскими целями мы и включили этот символ минувшей эпохи в экспозицию оранжереи, - пояснил Игорь Зыков.

Помимо воссоздания списка растений, специалисты галереи в сезон реконструируют дворцовые цветники, консультируясь со столичными специалистами. Занимаются декоративным огородом, парадом роз, теневым садом и пр. В интерьерах оранжерее с недавних пор экспонируются произведения искусства. В вольерах развели белок, в планах фазаны или даже павлины.

СПРАВКА «КП»

Дворцовую оранжерею воссоздали в Императорском дворце Твери по чертежам и открыли для посетителей в 2021 году. Ещё в дореволюционные времена она была частью дворцового комплекса. Архитектор Александр Резанов почти 154 года назад гармонично вписал её в местный ландшафт, для строения выбрал стиль Людовика XVI. Здесь выращивали сотни видов цветов и экзотических растений. В некоторые годы было до трёх тысяч кадок. Сегодня оранжерея – многофункциональная площадка, где сосуществуют выставочный зал и роскошный зимний сад. Здесь работают три сотрудника, они занимаются растениями работают и историко-просветительской работой. Для восстановления ассортимента растений дореволюционной поры использовали чудом сохранившиеся описи растений 1883 и 1908 годов.

НА ЗАМЕТКУ

Режим работы оранжереи: среда-четверг, суббота-воскресенье с 11:30 до 17:30 (касса до 17.00), пятница с 11:30 до 19:30 (касса до 19.00).

Игорь Зыков научный куратор дворцового сада и оранжереи. Фото: VK/ Тверская областная картинная галерея