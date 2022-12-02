Никаких добавок и довольные коровы: Секрет вкуса и пользы продукции ЗАО «Калининское»

Фото: ЗАО "Калининское"

ЗАО «Калининское» сегодня - это образец современного предприятия, где главным является открытое и ответственное отношение к потребителю, собственным сотрудникам и, конечно, главным «работникам производства» - коровам. Ведь качество начинается именно с них.

Об успехе хозяйства и секрете его особенно вкусного молока нам рассказал заместитель генерального директора ЗАО «Калининское», кандидат сельскохозяйственных наук и потомственный работник предприятия Сергей Оводков.

Заместитель генерального директора ЗАО «Калининское» Сергей Оводков

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТЁЛОЧКИ!

На завершившейся недавно 24-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» ЗАО «Калининское» получило золотую медаль за высокие показатели в развитии племенного и товарного животноводства.

- Мы занимаемся селекцией уже более семи лет и продаём племенных животных другим хозяйствам. ЗАО «Калининское» имеет статус племзавода, у нас рождаются очень продуктивные животные с хорошей конституцией - просто замечательные тёлочки! - улыбается Сергей Оводков. - А в последнее время мы стали использовать так называемое сексированное семя, то есть разделённое по полу. Теперь на нашем предприятии ежегодно рождается на 200 тёлочек больше.

- Есть ещё какие-то инновации?

- Да, технологии не стоят на месте. Сегодня на ноги первотёлкам мы вешаем специальные трансформеры, передающие на сервер информацию об их поведении. Информация анализируется компьютером, после чего определяется лучший отрезок времени, когда корову можно осеменять. Это очень эффективный метод.

Фото: ЗАО "Калининское"

СЕКРЕТ ВКУСНОГО И ПОЛЕЗНОГО МОЛОКА

- Наших тёлочек мы сами растим и кормим в строгом соответствии с разработанным рационом. А полученное от них молоко сами перерабатываем и в тот же день развозим по магазинам, - продолжает Сергей Оводков.

- И это влияет на вкус?

- Конечно. Вкус молока и изготовленных из этого молока продуктов в первую очередь зависит от рациона кормления коров и правильной технологии заготовки кормов. Мы - предприятие полного производственного цикла. Сами выращиваем пшеницу и кукурузу, из которых заготавливаем сенаж и силос. А комбикорм и витаминно-минеральные комплексы закупаем у надёжных, годами проверенных производителей. Главное - качество, ведь это влияет на здоровье коров. Даже расстояние не помеха: бывает, что корм и семена нам везут за тысячи километров.

- А как контролируется качество кормов?

- На каждом этапе: от правильно сбалансированного рациона коровы до подачи корма на кормовой стол. Мы постоянно проверяем, совпадает ли разработанный рацион с тем, что находится на кормовом столе. Следим за тем, как корм размельчён, как коровы усваивают питательные вещества. Раз в две недели отвозим пробы сенажа в лабораторию для анализа его качества, - говорит Сергей Оводков.

ДОВОЛЬНА КОРОВА - И НАДОИ ХОРОШИ

Все, кто когда-либо работал с коровами, знают: животные это умные и общительные, каждая со своим характером. Работники предприятия помнят своих бурёнок по именам: Липа, Ольха, Ромашка или, например, Дивизия! Кроме того, у каждой коровы есть свой номер, с помощью которого о ней аккумулируется информация и ведётся контроль за здоровьем.

- В каких условиях живут бурёнки?

- Главное в работе с коровами - создать для них комфортные условия. Мы за этичное животноводство, практикуем беспривязное содержание коров. Животные свободно передвигаются по коровникам, где для них созданы комфортные условия: есть тёплая вода, чесалки, вентиляторы. Кормим коров мы дважды в день, доим трижды в день. Процесс автоматизирован, что делает его наиболее эффективным, безопасным и энергоёмким.

Не так давно на ЗАО «Калининское» была завершена реконструкция телятника на 300 голов. Строится современный комфортный телятник ещё на 500 голов и репродуктивная (нетельная) ферма.

А ещё бурёнки на предприятии очень любят общаться с людьми.

- Вы продолжаете принимать экскурсии?

- Да. Наши коровы людей не боятся, и им, и нашим гостям интересно. Когда на экскурсию приходит очередная группа, коровы с любопытством выстраиваются в ряд, смотрят, кто пришёл, - рассказывает Сергей Оводков. - Если бы коровы находились в стрессе, это сразу отразилось бы на надоях. Но надои у нас не падают.

ВКУСНО ПО-ДОМАШНЕМУ И СТРОГО НАТУРАЛЬНО

Разработкой рецептуры молочной продукции на предприятии уже много лет занимается профессионал высокого класса Татьяна Чечёткина.

- Татьяна Николаевна - замечательный технолог, - говорит Сергей Оводков. - Вся продукция, производимая из нашего молока, такая вкусная благодаря её рецептурам и чёткому соблюдению технологии производства. А ещё потому, что мы делаем ставку на натуральность. В молоке должна быть польза, витамины. В нашей продукции нет ни одной добавки и не будет. Мы используем только натуральное молоко, закваски и бифидобактерии. Срок хранения нашей продукции небольшой, всего семь суток.

- Как же вы успеваете реализовать продукцию?

- В магазины Твери наша продукция поставляется сразу в день её производства. Молоко и молочные продукты ЗАО «Калининское» сейчас представлены в 220 супермаркетах областной столицы. Наше молоко также поставляется в московские кофейни и пекарни, которые следят за качеством. Несколько тонн непереработанного молока ежедневно у нас забирает крупнейший в России производитель белых сыров из Брянска. Кроме того, уже в январе мы планируем смонтировать линию по разливу молока в бутылки. Это позволит увеличить срок его хранения за счёт максимальной дезинфекции до 10 суток. Это должно помочь ещё расширить географию поставок.

ЗДЕСЬ ТРУДЯТСЯ ЛЮДИ

- Экскурсии на своём производстве мы проводим не только чтобы гости познакомились с ним, убедились в натуральности продукции, но и для того, чтобы молодые люди узнали, что такое сельское хозяйство и, возможно, выбрали его как свою профессиональную стезю, - говорит Сергей Оводков.

- А ЗАО «Калининское» требуются работники?

- Если у человека есть желание трудиться в сельском хозяйстве, мы будем рады его принять. Не хватает опыта - обучим. Всегда актуален набор на должности трактористов-машинистов, дояров, агрономов, специалистов по животноводству. Своих людей мы ценим. Даём возможность повышать квалификацию, оплачиваем бензин для поездки на работу, арендуем квартиры для тех работников, в которых чувствуем реальную перспективу. Все наши сотрудники получают бесплатно молочную продукцию.

- Поздравляем вас с днём рождения предприятия!

- Спасибо. И всем нашим сотрудникам я хочу пожелать оптимизма, хорошего настроения и, конечно, дальнейшего успеха в нашем общем деле!

Фото: ЗАО "Калининское"

ЗАО «КАЛИНИНСКОЕ» В ЦИФРАХ

На предприятии работает 141 сотрудник.

2700 голов - поголовье общего стада.

1300 голов - дойные коровы.

Свыше 40 тонн - ежедневные надои.

Более 33 литров молока в день даёт каждая корова.

18 тонн молока поступает ежедневно в цех на переработку.

ЗАО «КАЛИНИНСКОЕ»

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