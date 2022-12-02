Тверская картинная галерея готовит сюрпризы на новогодние праздники

В Императорском дворце намечаются авторские экскурсии. Фото: VK/Тверская областная картинная галерея

Хоть и морозно, но красиво нынче в Твери. Синее небо над головой, хрустящий снег под ногами. Многие наверняка уже предвкушают Новый год. В его преддверии, а также и непосредственно в праздничные выходные в культурной жизни города будут интересные события. К примеру, сюрпризы готовит Тверская картинная галерея. Напомним, она расположена в шикарном Императорском дворце.

Представительницы областной картинной галереи - заведующая отделом мультимедийных и просветительских проектов, историк, культуролог Татьяна Платонова и научный сотрудник, искусствовед Анна Романова - недавно рассказали о некоторых планах на декабрь и начало января в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM).

В одном из залов галереи во дворце. Про картину рассказывает Татьяна Платонова. Фото: VK/Тверская областная картинная галерея

Речь шла и о выставках. Но это привычное дело для галереи. Больше нас заинтересовал лекторий. Такую практику там активно развивают. Сотрудницы галереи отметили, что, хоть проведение лекций во дворце началось довольно давно, именно как организованная структура лекторий там существует недавно.

- Он по большому счету ориентирован на молодую и более взрослую аудиторию, - пояснила Анна Романова. - Мы формируем определенную программу. Она посвящена очень разным аспектам гуманитарных знаний. Поскольку мы - классический музей, лекторий наш, скажем так, нишевый, мы имеем определенную специализацию. Но стараемся разнообразить тематику лекций. Есть и про историю искусства, и про историю кино, и моды, и театра. У нас очень широкий круг тем.

Самое главное, что приезжать с лекциями готовы очень известные в стране ученые, театральные критики, историки моды и т.д.

- Нам удалось сформировать уникальный пул приезжих специалистов-лекторов, - сообщили представительницы галереи.

Так, к примеру, в ближайшее время, 11 декабря, в Тверь по приглашению картинной галереи приедет один из самых медийных, известных искусствоведов-педагогов страны Илья Доронченко. Он с мультимедиасопровождением расскажет про традиции рокового женского портрета в русской живописи.

Перед новым годом в картинной галерее запланирована лекция музыковеда, музыкального критика, журналиста, издателя Андрея Устинова. Он погрузит публику в тонкости традиций рождественского театра, в том числе музыкальные.

Кстати, цены на билеты на лекции очень демократичные: всего-то от 50 до 150 рублей. Но надо успевать записываться заранее: количество мест ограничено. Лекторий пока проводится в Башне искусств, где 40 мест.

Сотрудницы галереи чуть-чуть приоткрыли занавес одной интересной задумки. Сообщили, что есть планы организовать серию авторских экскурсий, которые будут проводить некие известные люди.

Так, в новогодние выходные, ориентировочно 4 января, авторскую экскурсию на тему «Моя картинная галерея» во дворце может провести известный тверской актер из Тверского драмтеатра, снявшийся в нескольких популярных российских сериалах, Тарас Кузьмин.

Актёр Тарас Кузьмин. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Это будет, похоже, очень необычная экскурсия. Однако пока сотрудницы галереи подробностей не раскрывают.

Сам Тарас ответил «КП»-Тверь», что такие планы действительно есть, но пока конкретики сообщить он также не может:

- Предстоит еще обсудить с галереей детали.

Заметим, что Тарас Кузьмин уже сотрудничал с Тверской картинной галереей. В частности, озвучивал аудиогид, режиссировал «Екатерининскую милю» (инсценировку посещения Императорского дворца в Твери Екатериной II).

Представители галереи и актер обещали поделиться подробной информацией об авторской экскурсии в течение ближайшей недели. Так что следите за нашими публикациями на сайте.