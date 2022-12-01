Калининская АЭС - лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда. Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В Тверской области подведены итоги регионального ежегодного конкурса на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда». Калининская АЭС одержала победу в категории организаций производственной сферы с численностью персонала свыше 250 человек.

Конкурсным жюри была высоко отмечена систематическая и планомерная работа атомной станции, направленная на улучшение условий работы сотрудников и обеспечение их безопасности.

На Калининской АЭС реализуется программа формирования здоровой и безопасной рабочей среды «Нулевой травматизм», разработанная в соответствии с концепцией Международной ассоциации социального обеспечения. Создана качественная система управления охраной труда, эффективно действует метод трехступенчатого контроля за соблюдением требований безопасности на рабочих местах.

В достижение высокого результата значительный вклад внесло использование инструмента общественного контроля, который осуществляют 91 уполномоченный по охране труда. Участвуя в трудовом процессе и находясь среди работников, они обеспечивают на предприятии соблюдение их законных прав и интересов в этой области. Также, особое внимание на Калининской АЭС уделяется обеспечению сотрудников сертифицированными средствами индивидуальной защиты и их правильному применению.

По словам начальника отдела охраны труда Калининской АЭС Дмитрия Маркова, ежегодно на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда выделяются значительные средства. В 2021 году на эти цели было направлено 326,8 миллионов рублей.

«Безопасность и здоровье сотрудников является ключевой ценностью предприятия. Поэтому наша задача – интегрировать в систему охраны труда все современные достижения науки и техники для того, чтобы создать максимально безопасные условия труда для работников атомной станции», - отметил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов.

Конкурс на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» проводится ежегодно, начиная с 2008 года, Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области. Конкурс призван содействовать развитию и совершенствованию работы по охране труда, усилению внимания работодателей, органов местного самоуправления, органов надзора и контроля в сфере охраны труда, профессиональных союзов к вопросам улучшения условий и охраны труда в организациях.