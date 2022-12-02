Под елкой не должно быть пусто! Фонд «Константа» открывает новогодний сбор

Фото: БФ «Константа»

Ждешь добрых перемен, заряжаешься от близких предпраздничным настроением, достаешь с антресолей коробку со старыми бабушкиными шарами, украшаешь с семьей елку и веришь: в 2023-м точно все будет отлично. Или хотя бы лучше.

Это в идеале. Но сотрудники благотворительного фонда «Константа» знают: многие семьи ждут Нового года не с радостью, а с грустью. Ведь у людей, которые живут в глубинке, получают копеечную затрату и еле сводят концы с концами, скорее всего, не будет праздничного стола. Какой оливье, если средств хватает только на самые необходимые продукты?

Но самое печальное другое. Как объяснить детям, что и подарков, возможно, тоже не будет? А какой же без них Новый год?

Лишать детей радости нельзя. Это просто неправильно. Пусть родители создают в доме уют, а «Константа» поможет им с остальным. Для этого был объявляет предновогодний сбор на продукты для малоимущих и сладкие подарки детям.

Фото: БФ «Константа»

Среди тех, кто будет очень рад такой помощи, - Роман и Любовь. Супруги воспитывают 11 детей, младшему сыну всего месяц. Глава семьи хватается за любую работу, но денег совсем мало. При этом в доме нужно делать ремонт, менять печку. Понятно, что взрослым не до сладостей, они крутятся как могут. Но дети все равно ждут подарков.

Как и Алена, Настя, Саша, Витя, Назар, Данила, Катя, Томас, Алина, Аня, Лера и Ульяна. Все это дети Артура и Ольги. В этом году в семье произошла большая беда – дотла сгорел их дом. Почти сразу после ЧП «Константа» открыла сбор средств для погорельцев, и новоселье уже не за горами. Конечно, новый дом станет лучшим подарком и для детей, и для родителей. А вот с другими подарками труднее – многодетная семья живет в деревне, доход невысокий.

Собирает фонд деньги и для одинокой мамы Виктории и ее детей – Егора, Матвея, Ивана и Виолетты. Семье очень нужна новая крыша – старая держится на честном слове. Большая часть суммы уже собрана. Это отлично, но было бы здорово порадовать семью еще и приятными подарками.

Такие истории можно рассказывать долго. На предпраздничную поддержку рассчитывают еще десятки семей. И мы с вами в силах подарить им радость.

Присоединиться к сбору можно здесь

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БФ «Константа»