Старицкий муниципальный округ завершает год со сданными объектами и планами на будущее

Фото: ЗСТО

Основными вопросами рабочей поездки председателя Законодательного Собрания Тверской области Сергея Голубева в Старицкий муниципальный округ стал приём жителей и осмотр ряда социальных объектов. Также спикер областного парламента принял участие в церемонии возложения цветов к Центральному братскому захоронению.

В этом году в Старице благоустроены два воинских захоронения, все работы обошлись в восемь миллионов рублей. На Центральном братском захоронении гранитной плиткой выложена площадка, установлены новые бордюры, обустроена территория.

- Это очень значимый для нашего города объект, где проходят все важные мероприятия. В частности, здесь состоится митинг ко дню освобождения Старицы, который мы скоро будем отмечать, - говорит глава Старицкого района Сергей Журавлев.

Большая часть рабочей поездки была посвящена приёму жителей. Вопросы были разные, в том числе, связанные с помощью муниципальным учреждениям. Сергей Голубев считает, что эти учреждения должны более активно вести работу по вхождению в областную программу и в этом им будет оказана помощь.

Фото: ЗСТО

Далее в графике рабочей поездки - Дом культуры станции Старица. Учреждение очень популярное, его услуги востребованы у жителей всего округа.

- У нас порядка 13-ти клубных формирований для взрослых и детей. Есть свой вокальный ансамбль «Сударушка», который знают по всей области, а в фольклорном детском ансамбле ребята занимаются танцами и вокалом. Действуют кружки по плетению бисером, оригами. Мы стараемся предложить культурные услуги различного рода, чтобы все желающие нашли для себя что-то интересное, - рассказывает директор МБУК «Станционный ДК» Елена Кочур.

В этом году в рамках национального проекта «Культура» были выделены средства на капитальный ремонт ДК, плюс вложения областного и местного бюджетов. Всего более 26 миллионов рублей. Можно сказать, что в итоге округ получил практически новый Дом культуры - по словам окружного руководства, «кроме стен, всё заново». Заменена кровля, перекрытия, капитально отремонтированы танцевальный и зрительный залы, фойе, библиотека. Установлено новое отопление и электрика, заменены окна и двери. Работы идут к завершению, планируется сдать ДК в середине декабря.

- Работы выполнены качественно, в чем имел возможность убедиться лично. Уверен, что объект будет сдан в заявленный срок и станет хорошим подарком жителям к предстоящим праздникам и новогодним каникулам, - поделился впечатлениями депутат Законодательного Собрания Тверской области Константин Антонов.

В планах директора Дома культуры - провести интересное новогоднее представление, а в планах главы района - продолжать процесс ремонта других подобных учреждений, которых в округе много.

- У нас на очереди ещё несколько домов культуры: Новоямской, Емельяново. Будет и далее двигаться в этом направлении, - отметил Глава района Сергей Журавлев.

Отдельный пункт поездки - газификация. В этом году работы в округе идут по двум направлениям. Один газопровод (46 километров) – на Васильевское-Броды-Нестерово. Другой, межпоселковый, идет в направлении Луковниково и составляет по протяженности порядка 22 километров. Там в ожидании газа 9 населённых пунктов, причём уже проведены внутрипоселковые сети.

Фото: ЗСТО

Фото: ЗСТО

Завершилась рабочая поездка подведением итогов уходящего года. Основная тема - участие Старицкого муниципального округа в областных программах.

- Все объекты, которые были заявлены Старицким районом в областные программы, реализованы. Это касается и комфортной городской среды, и ремонта муниципальных дорог, и программы поддержки местных инициатив, и тех объектов, на которых сегодня побывали. В следующем году, надеюсь, начнется работа по областным дорогам, которые проходят по территории округа, - резюмировал Сергей Голубев.

В планах, в частности, продолжение работ по благоустройству, ремонт дорог и дальнейшее участие округа в программе поддержки местных инициатив - в следующем году в неё включено более 30 объектов.