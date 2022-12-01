Голые лодыжки - путь к хроническим заболеваниям: Врачи из Твери рассказали, как избежать переохлаждения и болезней зимой

Одеться потеплее, поесть поплотнее - стужа не страшна! Фото: Евгения ГУСЕВА

Морозы коварны и испытывают наш организм на прочность, причём не только холодом. О том, как сохранить здоровье даже в сильную стужу и не разлюбить зимушку-зиму, «КП»-Тверь» поговорила со специалистами.

КАК СОГРЕТЬСЯ В МОРОЗ

- Нужно как можно быстрее попасть в тёплое помещение. Если такой возможности нет, можно выпить стакан горячего чая, - советует врач-пульмонолог, заместитель главного врача по контролю качества и безопасности медицинской деятельности городской больницы № 6 Мария Бачурина.

Если вы далеко от дома, зайдите в ближайший магазин, кафе. Отогревшись, отправляйтесь домой. Дома не устраивайте организму дополнительную встряску и не прыгайте с мороза в горячую ванну. Для начала сгодятся шерстяные носки, тёплый халат и чашка того же чая - согревайтесь постепенно.

АЛКОГОЛЬ НЕ ГРЕЕТ

- Спиртные напитки сначала расширяют сосуды, а потом резко их сужают, что только усугубляет ситуацию и усиливает переохлаждение, - объясняет врач.

МОРОЗЫ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями наиболее чувствительны к морозной погоде. Атмосферное давление в мороз обычно высокое. Такое держится сейчас и в Тверской области. В подобную погоду следует:

- строго принимать все медикаменты, которые выписал вам врач;

- контролировать частоту пульса и уровень артериального давления;

- обратиться к врачу при ухудшении самочувствия, перебоях в работе сердца, отклонении давления от вашей обычной нормы.

ОСТОРОЖНЕЕ С КОФЕ

- Кофе сужает сосуды, поэтому с этим напитком в морозную погоду тоже следует быть осторожными. Пить его только в помещении и понемногу, - советует Мария Бачурина.

ПРАВИЛЬНО ПИТАЕМСЯ

- В такую погоду организму необходимо больше энергии, чтобы поддерживать температуру тела, поэтому зимой нужно не бояться есть больше калорийной пищи. Сильнее расходуются жиры, так что нужно постоянно восполнять потерю энергии, - говорит врач.

ГОЛЫЕ ЛОДЫЖКИ В ЮНОСТИ - «ХРОНИКА» В ЗРЕЛОСТИ

В мороз нельзя ходить с голыми лодыжками, не прикрытой тёплой одеждой поясницей, без головного убора.

- Это может отразиться на любой системе организма. Собственные иммунные силы в такую погоду ослабляются. И даже те бактерии, что живут в организме в его обычном состоянии, при снижении местного иммунитета могут вызвать болезнь. Не говоря уже о вирусах. Банальная ангина может спровоцировать болезни сердца или осложнения в работе почек вплоть до полной невозможности выполнять ими свою функцию, - категорична доктор Бачурина.

КАК ПРАВИЛЬНО ОДЕВАТЬСЯ

Своими советами поделился главный специалист отдела пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ и подготовки личного состава ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» Андрей Кудашов:

- В морозы старайтесь использовать одежду, которая держит тепло. Это может быть куртка на синтепоне, пуховик. При этом куртка должна прикрывать паховую область. Помните: греет не сама куртка, а тот воздух, которому она позволяет скопиться и нагреться. Не зря же наши предки ходили в длинных шубах, тулупах. Обувь должна быть не впитывающая влагу, с нескользящей синтетической подошвой. Придя с улицы, сразу просушите обувь. В сильные морозы можно использовать термобельё. При покупке проконсультируйтесь с продавцом, так как такое бельё бывает разным, в зависимости от ситуации, в которой оно будет использоваться.

Добавим также: чтобы воздуху было где скопиться, желательно одеваться многослойно и в одежду подходящего размера (многие барышни в погоне за стройностью грешат покупкой пуховиков, сидящих слишком плотно - в мороз такой не согреет). Всегда хороша одежда из самого натурального согревающего материала - шерсти. Обязательны шарф и шапка (для сильных холодов - на флисовой подкладке), а в сильный мороз можно накинуть сверху капюшон. Рукавицы в мороз гораздо эффективнее перчаток.

И будьте здоровы!