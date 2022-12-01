Мороз и опасно высокое давление не покинут Тверь

А на дворе уже зима! Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мощный циклон продолжает влиять на погоду и наше здоровье.

- Атмосферное давление для Твери едва ли не рекордное! - предупреждает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В субботу - 769 мм, в понедельник - 772 мм ртутного столба. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит поберечься!

На улице морозно. В субботу -5, в воскресенье -6, в понедельник -8, во вторник -10. Ночами -10… -13. Самая холодная ночь будет с понедельника на вторник: -15. Осадков не ждём, ветер слабый.

- В среду характер погоды может измениться, но пока что-то определённое сказать сложно, - продолжает Наталья Сердитова.

А вот что известно точно: при атмосферных условиях, которые пока сохраняются в Твери, воздух будет весьма несвеж.

- Все загрязнения и вредные вещества скапливаются у поверхности земли. И все инфекции тоже распространяются гораздо быстрее. Это не значит, что гулять совсем не нужно, просто выбирайте места почище и следите за самочувствием, - советует Наталья Сердитова.

А между тем на дворе уже зима! Начинается она довольно сурово… Любопытно, чего ждать дальше, каким будет Новый год? Пока не угадать. Зато можно посмотреть, какие рекорды бил декабрь в разные годы.

Вообще декабрь - месяц не сказать, что лютый. Среднемесячная норма -5 градусов.

Самый холодный декабрь случился в 1978 году, когда средняя температура месяца была -17,2. А вот декабрь-2006 побил тёплый рекорд: +1,1.

Тем не менее самый тёплый декабрьский день зафиксирован не в 2008-м, а в 2015-м, когда 21 декабря столбик термометра поднялся до +9,5 градусов Цельсия.

Ну а 31 декабря 1978 года жители Калинина «порадовались» невероятному морозу в -43,8! Да, не повезло тогда с Новым годом…

Мы же пока утепляемся и следим за самочувствием. До праздников ещё дожить надо и, по возможности, здоровыми. Берегите себя!