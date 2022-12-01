В Тверской области 39 инвестпроектов наделены статусом приоритетных

Решение принято на заседании правительства региона в первый день зимы. Фото: ПТО

«Проекты, которые мы рассматриваем сегодня, имеют ключевое значение для комплексного развития региона, создания рабочих мест, модернизации экономики, увеличения доходной части областного бюджета». С таких слов начал заседание правительства региона губернатор Игорь Руденя 1 декабря. Основной пункт заседания был посвящен поддержке крупных и значимых инвестиционных и инфраструктурных проектов в Тверской области.

Губернатор на заседании областного правительства. Фото: ПТО

Всего в перечень приоритетных включено 39 проектов. Как объявлено на заседании, их реализация внесет ощутимый вклад в рост валового регионального продукта. Объем инвестиций по каждому из этих проектов превышают 1 млрд рублей.

Среди них – комплексное развитие курортного кластера в Завидово; создание туристическо-рекреационного кластера «Русские озера» в Осташковском городском округе и Бологовском районе; проекты, связанные с развитием сельского хозяйства в Кашинском городском округе, Бежецком и Конаковском районах; строительство второй очереди камнеобрабатывающего завода в Зубцовском муниципальном округе; создание инновационно-промышленного парка «Савеловский» в Кимрах; развитие промышленного парка КСК в Твери: проект по механической обработке стеклоизделий в парке «Раслово» Калининского района; расширение производства смазочных материалов в Торжке; развитие производства Каменской бумажно-картонной фабрики и другие.

Среди приоретных проектов - развитие курортного кластера в Завидово. Графика: визуалка проекта Фото: ПТО

В перечень включен и федеральный проект по строительству Северного обхода Твери - третьего этапа скоростной трассы М-11 «Нева».

Также среди приоритетных проектов - реновация «Морозовского городка» в Твери. В планах - превращение обветшавшего исторического комплекса в новый, деловой, культурный и туристический центр Твери с гостиницами, бизнес-центром, спортплощадками, бассейном, культурно-выставочными пространствами и т.д. 120 тыс. кв. м отдадут под жилой комплекс.

Также к приоритетным отнесены проекты, реализующиеся в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области. Это строительство Западного моста и нового путепровода в створе улицы Фрунзе, Детской областной клинической больницы, Бежецкой ЦРБ, школы и футбольного манежа в Твери, комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море», реконструкция очистных сооружений в столице Верхневолжья и водозаборных в Ржеве, ряд проектов в сфере дорожного строительства и прочие.

Строительство Западного моста в Твери также, понятное дело, среди приоритетных проектов. Фото: ПТО

Игорь Руденя на заседании поручил включить в перечень приоритетных инвестпроектов также развитие комплекса отдыха в Каблуковском сельском поселении Калининского района. Его намерена реализовать крупная российская компания АО «Энкор». В октябре текущего года реализация инвестпроекта в сфере туризма и рекреации обсуждалась на рабочей встрече главы региона с руководством компании.

Что же дает инвестпроекту статус приоритетного?

Реальные преференции и особые меры поддержки от региональных властей. Это субсидии по налогам на имущество и прибыль, инвестиционный налоговый вычет, для резидентов инновационно-промышленных парков и экотехнопарков – льгота по налогу на имущество организаций и аренда земли без торгов.

Все проекты, включённые в перечень приоритетных, находятся на особом контроле в областном правительстве, задачи по постоянному сопровождению каждого из них возложены на министерство экономического развития региона.

Ранее статус приоритетных в Верхневолжье получили 12 инвестпроектов с общим объёмом капитальных вложений в 11,4 млрд рублей. Их реализация позволит создать свыше 980 рабочих мест.