Досуг в Твери с 1 по 7 декабря: Классика, музыка мира, городской пейзаж и коллаж для мотивации

Рассказываем об интересных событиях в культурной жизни зимней областной столицы Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

КОНЦЕРТЫ

От "стеклянной арфы" до "Снежной любви"

Тверская филармония приглашает любителей музыки на несколько интересных концертов в ближайшее время.

3 декабря в 18:00 - на музыкальную программу «Хрустальный щелкунчик». Шедевры мировой классики исполнит виртуозно играющей на «стеклянной арфе» (бокалах) Александр Лемешев. Поможет ему губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» (главный дирижер - Андрей Кружков).

Кристальное звучание знаменитых фрагментов из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, а также других популярных классических и современных произведений погрузит зрителей в атмосферу настоящего волшебства.

В программе: И.С. Бах: «Ария», «Шутка»; Ф. П. Шуберт. «Аве Мария»; В.А. Моцарт: «Adagio K. 356», «Турецкое Рондо»; П.И. Чайковский фрагменты из балета «Щелкунчик» и др.

Стоимость: 300 – 400 – 500 рублей.

6+

4 декабря в 12:00 в филармонии представят музыкально-литературную программу «Синяя птица» по произведению выдающегося бельгийского писателя Мориса Метерлинка. В этом году исполняется 160 лет со дня его рождения.

Сопровождать концертную программу будет песочное шоу: прямо на глазах у зрителей сюжеты из пьесы будут оживать под руками мастера песочной анимации.

В программе примут участие: струнный квинтет Ad Libitum; чтецы - Сергей и Татьяна Левины; песочное шоу – Катарина Лав.

Стоимость: 500 рублей.

0+

Также в воскресенье, 4 декабря, в 18:00 филармония приглашает на концерт вокальной группа «ПЯТЕRО» с новой программой «Снежная любовь».

Группа «ПЯТЕRО» — это музыкальный коллектив, который обладает полным спектром вокальных возможностей.

Стоимость: 600 - 700 - 800 рублей.

6+

«Рождение мира»

Так называется рок-шоу танцующего симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA, которое 5 декабря в 19:00 представят в ДК "Пролетарка".

Публику ждет мощное звучание инструментов в руках профессиональных музыкантов: богатство скрипок, жесткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество духовых, рок-н-ролльный драйв гитар и барабанов.

- Симфоническое рок-шоу представляет собой путешествие по странам, в котором перед вами откроются величие, красота, традиции и музыка разных народов, - сказано в анонсе.

Цена билетов: 1700 - 3000 рублей.

6+

ВЫСТАВКИ

Архитектура и фотографика

Со 2 декабря по 15 января в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра будет открыта выставка архитекторов Александра Черкасова и Валерия Кустова.

Александр Черкасов - автор известных городских построек и художник-график.

Выставка поделена на четыре условных раздела.

Первый – это архитектурная мастерская. Здесь показан процесс создания объекта, начиная от наброска до макета и объемно-пространственной инсталляции.

Второй – городской пейзаж. Рисунки выдающихся архитектурных сооружений двух исторических городов – Твери и Ульяновска.

Еще одна часть выставки – фотографии тверского архитектора Валерия Кустова, на которых запечатлены здания, построенные по проектам Александра Черкасова.

Цена билетов: от 60 до 120 рублей.

12+

МАСТЕР-КЛАССЫ

Стимул в художественной форме

3 декабря в 17:00 тверской центр современной культуры "Рельсы" приглашает на мастер-класс "Мотивационный коллаж. Воркшоп". Спикер: Максим Поляков – художник-коллажист

- Для тех, кто уже присматривает себе новый календарь и пишет список целей, «Коллажные классы» приготовили новую тему — «обещания себе». Большие и грандиозные или скромные, но не менее важные — создадим коллаж со всеми обещаниями и целями, которые будут нас мотивировать и вдохновлять весь следующий год! - написано в анонсе.

Записаться можно на сайте центра.

Стоимость: 700 рублей.

16+