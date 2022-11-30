Вдруг под вами треснет лёд: Как действовать в критической ситуации на водоёме зимой

С наступлением заморозков нередко приходится спасать людей, провалившихся под лёд. Фото: Олег УКЛАДОВ

С наступлением отрицательных температур, когда водоемы начинают покрываться льдом, что ни год происходят несчастные случаи с проваливанием людей в полыньи. Случается и гибель, в том числе детей, которые гуляют вблизи рек и озер без присмотра родителей. Наиболее часто такие ЧП происходят с нетерпеливыми рыбаками-любителями... В общем, пришло время вспомнить правила поведения на льду.

Экспертные рекомендации нам дал главный специалист отдела пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ и подготовки личного состава ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» Андрей Кудашов.

На какой лёд не стоит выходить

Если лёд на вид желтовато-рыхлый, особенно возле каких-то речных кустов, то он неплотный, опасный. Легко может треснуть под человеком.

Если лед зеленовато-синего оттенка, он уже считается крепким.

Не рекомендуется ходить по местам, где лед прикрыт снегом. Необходимо видеть состояние льда.

Лед считается безопасным, когда его толщина не меньше 7-8 см, а в идеале свыше 10 см.

Что делать, если видите детей на льду

Не нужно на них кричать. Так вы можете только усугубить ситуацию, спровоцировать детей убегать от вас по льду. Необходимо спокойно призвать их вернуться на берег по их следам, объяснив, что гулять по льду еще опасно.

Как помочь провалившемуся под лед человеку

Необходимо лечь на лед и по следам провалившегося подползти поближе к месту провала. Внимание: идти в полный рост нельзя - ваш вес в этом случае распределяется неравномерно, и вы сами можете провалиться.

С собой нужно взять сподручные предметы для спасения провалившегося, для вытягивания его из воды. Можно связать несколько курток или свитеров, взять какую-то палку, если есть, трос буксировки, кусок веревки, тряпки. Все то, за что человек в воде может уцепиться. И если это веревка, то лучше сделать петлю на конце, если палка, то хорошо бы, чтобы была ветка или рогулька, за которую провалившийся мог бы получше схватиться руками.

Когда человека вытащили, в первую очередь необходимо убрать фактор холода. Если до места, где тепло и можно греться (машины, какого-либо здания) далеко, то нужно его извалять в снегу прямо в одежде, потому что снег впитывает воду. Если человек может двигаться, то ему нужно пробежаться. Это повысит температуру тела.

Далее необходимо поскорее доставить его в теплое помещение, пусть это будет машина, магазин, жилой дом в населенном пункте, не важно.

В помещении нужно снять мокрую одежду, укутать в одеяло или плед, дать горячее питье - чай, например.

Внимание: если человек очень сильно замерз, то есть уже окоченел, его ни в коем случае нельзя погружать в горячую воду. Если и поливать водой, то только теплой, комнатной температуры. Важное правило: нужно отогревать постепенно.

Спиртное давать не рекомендуется: оно дает ощущение тепла, но суживает периферические сосуды, что в такой ситуации не на пользу.

Растирать спиртом также не рекомендуется. Можно просто растереть пострадавшего мягким полотенцем.

Что делать, когда сам провалился

Необходимо стараться выбраться на сушу с той же стороны, откуда вы шли, в сторону своих следов.

Если вы передвигаетесь по льду, который еще не окреп, небезопасен, то на случай провала надо держать в максимальной доступности (лучше - в руках) все то, что может помочь зацепиться за лед. Это могут быть гвозди, нож. Голыми руками или в перчатках хвататься за мокрый и скользкий лед очень сложно.

Также при передвижении по льду эксперт не советует надевать полукомбинезоны, высокие сапоги: такая одежда быстро впитывает воду и утягивает вниз.

Выбравшись на лед из воды, необходимо откатываться назад по своим следам. Затем рекомендуется изваляться в снегу и действовать так же, как было описано выше.

Рыбакам, когда лед еще формируется и небезопасен, не рекомендуется отходить далеко от берега. Также лучше не использовать палатки с горелками для обогрева: под палаткой лёд может подтаять.

Важно!

Передвигаться по льду водоемов одному не рекомендуется. Необходимо ходить по двое или более человек. Это касается и рыбаков.

Параметры крепости льда от МЧС России

Безопасная толщина льда для одного человека - не менее 7 см.

Безопасная толщина льда для сооружения катка - 12 см и более.

Безопасная толщина льда для совершения пешей переправы - 15 см и более.

Безопасная толщина льда для проезда автомобилей - не менее 30 см.

И учтите: на реках с течением толщина льда от одного берега до другого никогда не бывает равномерной!