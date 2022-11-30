В Тверской области хотят разработать закон о праздниках и памятных датах Тверской области

На заседании рабочей группы. Фото: ЗСТО

30 ноября в Законодательном Собрании Тверской области состоялось заседание рабочей группы по разработке регионального закона «О праздниках и памятных датах Тверской области». Мероприятие прошло под председательством заместителя спикера регионального парламента Александра Клиновского.

В рабочую группу вошли представители депутатского корпуса, Правительства Тверской области, Экспертного совета при Законодательном Собрании, известные ученые и общественники.

Как отметил, приветствуя участников обсуждения, председатель областного парламента Сергей Голубев, разработка документа ведется для законодательного закрепления праздничных и памятных дат в областном календаре мероприятий, в котором планируется зафиксировать даты истории Тверской области, связанные с важнейшими историческими событиями.

- Мы проанализировали опыт других регионов на эту тему, выбрали те даты нашей тверской истории, которые, на наш взгляд, нужно включить в областной календарь в первую очередь. Нам важно выслушать мнение экспертов и представителей общественности, а рамки дискуссии подразумевают самое широкое обсуждение предложенного вопроса и, конечно, внесение конкретных предложений, - отметил Сергей Голубев.

Заместитель председателя областного парламента Александр Клиновский подчеркнул, что закон призван, прежде всего, сплотить жителей региона, пробудить в молодежи чувство патриотизма, гордость за величие своей малой Родины, за подвиги и достижения старших поколений.

На сегодняшний день в 37-ми регионах страны приняты и действуют законы, устанавливающие памятные даты на территории субъектов Российской Федерации. В Тверской области в настоящее время действует закон «О гербе и флаге Тверской области», в соответствии с которым 21 октября является праздником Тверской области. Тем не менее, в регионе регулярно отмечаются такие памятные даты, как День освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков (16 декабря); День памяти святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского (5 декабря); День присвоения Ржеву звания город воинской славы (8 октября).

Также постановлениями Законодательного Собрания Тверской области на территории региона утверждены памятные даты: День памяти святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского (5 декабря); День памяти Преподобного Нила Столобенского (9 июня); День памяти Святой благоверной княгини Анны Кашинской (25 июня); День памяти Священномученика Фаддея (Успенского) – (26 октября).

- При этом на региональном уровне законодательно закреплен лишь «День герба и флага Тверской области» и открытым остается вопрос придания статуса «региональных Дней воинской Славы» ряду памятных дат. Убежден, что все знаковые даты, касающиеся истории, культуры, духовного наследия Верхневолжья должны быть внесены в будущий законопроект, - высказал мнение Александр Клиновский.

В процессе обсуждения неоднократно подчеркивалось, что необходимо не просто разработать сам закон, но и создать целостную систему, четко разграничив понятия памятных и праздничных дат и критерии их определения.

По мнению председателя Тверской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, почетного гражданина города Твери Генриха Левковича, в основу данного закона должна лечь патриотическая работа, воспитание молодого поколения.

- Упорядочить имеющие памятные даты, добавив к ним знаковые события истории Верхневолжья, памятные даты наших городов воинской славы, трудовой доблести – это правильное решение. Но во главу угла все же нужно ставить работу с людьми, работу по нравственному и патриотическому воспитанию молодого поколения. В связи с этим возникает еще одна проблема – нужно разработать методику того, как должны праздноваться эти праздники, - считает Генрих Левкович.

Главный врач «Центра специализированных видов медицинской помощи Каринэ Конюхова предложила включить в состав рабочей группы представителей молодежных организаций.

Её предложение нашло отклик у депутатов – Александр Клиновский пообещал привлечь к работе над законопроектом членов Молодежной палаты при Законодательном Собрании. Член Экспертного Совета при Законодательном Собрании Тамара Карякина отметила важность включения в перечень региональных праздников Дня реки Волга (20 мая), поскольку это важный бренд для продвижения нашего региона. Также она предложила дополнить список Пушкинским днем, традиционно отмечаемым в июне и не менее значимым для Верхневолжья.

По мнению другого члена Экспертного Совета Геннадия Мохначева, правильным решение будет включить в календарь региональных праздничных дат День молодого специалиста (третье воскресенье августа).

Председатель Тверской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Лариса Щербакова отметила еще один значимый региональный праздник – День партизан и подпольщиков Тверской области (мероприятия проходят в Торопце 29 июня). Член Экспертного Совета при Законодательном Собрании Владимир Данилов предложил подумать над датой празднования Дня благотворителя Тверской области, напомнив об известных меценатах Савве Морозове и других.

Участники обсуждения одобрили предложения по включению в областной календарь праздничных и памятных дат Дня поисковика, Дня памяти Афанасия Никитина, Дня многодетной семьи и других. Впрочем, точка на этом не поставлена.

После формирования календаря региональных праздников и памятных дата состоится широкое обсуждение всех поступивших предложений с общественностью. Положения законопроекта планируется разработать с учетом предложений и мнений экспертов и населения.

Безусловно, со временем закон (в случае, если он появится) будет развиваться и дополняться, так как будут появляться новые знаковые даты в новейшей истории, праздники, подсказанные жизнью и инициируемые жителями области. Но уже сейчас можно сказать одно – такой закон необходим и первый шаг в его разработке сделан.