Зубцовский муниципальный округ: итоги года и планы работы на следующий

В ходе рабочей поездки Сергей Голубев провёл ряд встреч. Фото: ЗСТО

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев во время рабочей поездки в Зубцовский муниципальный округ провел приём жителей и посетил несколько значимых для территории объектов.

Первая остановка – деревня Щеколдино, что в 15-ти километрах от Зубцова. В этом году здесь отремонтирована жизненно необходимая для сельчан дорога, строительства которой они долго добивались.

- Это единственная дорога, которая связывает нас с нашей столицей – Зубцовом, - говорит заведующая МБДОУ «Щеколдинский детский сад» Светлана Лебедева.

- Ремонт дороги - проект, который длится с 2017 года. В этом году полностью завершен весь пятнадцатикилометровый объем. Все работы выполнены, - поясняет заместитель главы администрации Зубцовского района Сергей Войнов.

250 млн рублей на строительство дороги были выделены из областного бюджета. Под пристальным вниманием властей и жителей находится ещё одна дорога в Зубцовском муниципальном округе – подъезд к Дорожаево.

- Завершаются работы по подъезду к Дорожаево. Все, наверное, знают, что там расположена наша туристическая жемчужина - усадьба Степановское-Волосово, куда приезжает масса гостей не только из Тверской, но из Московской области, других регионов России. Поэтому этот объект очень важен, - отметил Сергей Голубев.

Следующий объект посещения - Зубцовская детская школа искусств. Здесь два отделения: изобразительного искусства и музыкальное (фортепиано, баян, скрипка). Занимаются почти 150 детей. До недавнего времени условия для занятий были не идеальные.

- Школа находится в здании бывшего райкома 1968-го года постройки. Гипсокартон, обои, потолок – все сыпалось. Полы, лестничная площадка, которая тоже очень давно не делалась, требовали большого внимания, - объясняет директор Зубцовской детской школы искусств Оксана Мартынкина.

В этом году в рамках федеральной программы по поддержке детских школ искусств в здании Зубцовской школы был проведён большой ремонт.

Отремонтированы семь кабинетов, коридор, библиотека.

Обязательный пункт каждой рабочей поездки - приём жителей. В этот раз он длился более трёх часов. По словам Сергея Голубева, было много вопросов, которые связаны как с состоянием коммунального хозяйства, так и с перспективами развития Зубцовского муниципального округа.

На совещании с окружным руководством подведены итоги текущего года и намечены планы на перспективу. В планах на следующий год ремонт дорог занимает особое место.

- Будем ремонтировать улицу Советская, улицу Парижской коммуны. Также не забудем и про сельчан. Планируется ремонт улицы Заречная в селе Погорелое Городище, ремонт улицы Центральная в Щеколдино, а также ряда других дорог, - говорит глава Зубцовского района Елена Николаева.

Кроме того, в 2023 году запланирован ремонт Зубцовского участка трассы «Золотое кольцо».

- От Смоленской области до выхода на трассу Ржев – Старица - Тверь будет сделан ремонт. Этот участок есть в планах на 2023-й год. Будем надеяться, что эти планы будут реализованы, - резюмировал Сергей Голубев.

В этом году в рамках федеральной программы по поддержке детских школ искусств в здании Зубцовской школы был проведён большой ремонт. Фото: ЗСТО