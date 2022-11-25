Все катки Твери: Где зимой можно будет покататься на коньках

Городские катки готовят к сезону. Это - каток в парке Победы. Фото: Александр ЖМУЛИН

«Заливают нам каток. Не жалей, ребята, ног!» На дворе почти зима, но время заточить коньки у нас ещё есть. Открытые катки в Твери пока не начали работать, но активно готовятся к сезону.

«КП»-Тверь» подскажет, где зимой можно будет покататься с ветерком под открытым небом и какие крытые катки работают.

КАТКИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Все катки планируют открыться с наступлением устойчивых морозов.

Губернский каток на ипподроме.

Адрес: 1-я Соляная, 1. Остановка «Улица Склизкова».

- Мы уже на старте, - рассказали «КП»-Тверь» работники катка. - Возможно, откроемся к 10 декабря, если погода позволит. К этому времени будут опубликованы и расценки. Цены немного вырастут, но мы не поднимали их в прошлом году, а издержки растут.

Следить за информацией можно на страничке Губернского катка.

Каток в парке Победы.

Остановка «Парк Победы».

Каток заливают. Откроется также в ближайшее время. А вот в городском саду катка не будет.

Следить за информацией можно на страничке парка Победы.

Открытый каток спорткомплекса «Юбилейный».

Адрес: Краснофлотская наб., 3. Остановка «Площадь Победы».

Ведётся подготовка к сезону.

Отслеживать информацию можно на сайте СК «Юбилейный».

Открытый каток ФОК имени Султана Ахмерова.

Адрес: ул. Левитана, 87. Остановка «Улица Левитана» (конечная).

Ведётся подготовка к сезону.

Отслеживать информацию можно на сайте ФОКа.

Каток на стадионе «Текстильщик».

Адрес: парк Текстильщиков. Остановка «Улица 1-я За линией Октябрьской железной дороги».

Также готовится к сезону. Пока на VK-страничке катка можно поучаствовать в опросе, какие коньки лучше - пластиковые или кожаные. Следить за информацией можно там же.

Катки на площади Славы и в Бобачёвской роще.

Также должны открыться с морозами.

Каток на площади Славы. Остановка «Смоленский переулок».

Каток в Бобачёвской роще. Остановка «Торговый центр» (на Орджоникидзе).

КРЫТЫЕ КАТКИ

Спорткомплекс «Юбилейный».

Адрес: Краснофлотская наб., 3. Остановка «Площадь Победы».

Расписание катания на ближайшие дни вывешивается на сайте в разделе «Массовое катание». Можно также позвонить по телефону 42-10-10.

Стоимость катания для взрослых - 200 руб./час, для детей до 14 лет - 150 руб./час.

Прокат коньков - 100 руб./час. Залог за прокат пары коньков - 2 000 руб.

Ледовый комплекс «Кристалл».

Адрес: ул. Паши Савельевой, д. 44, корпус 1. Остановка «Микрорайон «Юность».

Каток открыт в субботу и воскресенье с 20:00 до 21:00.

По телефону советуют приходить чуть раньше, кассы начинают работать с 19:00. В субботу обычно народу больше, чем в воскресенье.

Стоимость катания для взрослых - 200 руб./час, для детей до 12 лет - 150 руб./час Прокат коньков - 100 руб./час.

Для детей из многодетных семей до 18 лет, а также для членов семей мобилизованных катание бесплатное.

Телефон (4822) 56-90-85.

Ледовая арена «Орбита».

Адрес: Петербургское ш., 33, корп. 1. Остановка «Вагоностроительный завод».

Работает по графику: понедельник, среда и пятница с 20:15 до 21:15; суббота с 14:00 до 15:00 - для всех, с 20:15 до 21:15 - свето-музыкальная программа для категории 14+; воскресенье с 14:30 до 15:30 - для всех, с 19:15 до 20:15 - свето-музыкальная программа для категории 14+.

Возможны изменения расписания! Уточняйте по телефону 39-62-11.

Для взрослых катание стоит 200 руб./час, для детей до 14 лет - 150 руб./час. Дети из многодетных семей до 18 лет и члены семей мобилизованных - бесплатно.

Прокат коньков - 100 руб./час.

СК «Триумф» в Химинституте.

Адрес: пос. Химинститута, 45, корп. 1. Остановка «Центральная Районная больница».

Пока не работает, но должен начать работать зимой. Конкретные сроки на катке назвать затруднились.