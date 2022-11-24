Важно, чтобы полис ОМС был действующим

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) — документ, дающий право каждому гражданину России на получение бесплатной медицинской помощи в государственных медицинских учреждениях по всей стране Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полис ОМС бессрочный, и менять его, например, при смене страховой медицинской организации, не нужно.

Но бывают ситуации, когда полис ОМС подлежит замене. Например, девушка вышла замуж и сменила фамилию, или в полисе ОМС допущена опечатка.

Есть и другие поводы, когда необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию, чтобы не возникло непредвиденных проблем с полисом ОМС. Ведь очень ВАЖНО, чтобы полис ОМС всегда оставался действующим и отображался в личном кабинете портала госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). Если полис ОМС действующий, то через личный кабинет портала госуслуг можно записаться на прием к врачу, ознакомиться со стоимостью оказанной медицинской помощи за счет средств ОМС. По полису ОМС Вы имеете право получать медицинскую помощь на всей территории РФ, в том числе поставить прививку, пройти профосмотр, диспансеризацию, углубленную диспансеризацию в связи с перенесенным ковид-19, пройти медицинскую реабилитацию.

Все сведения о полисе ОМС передаются страховыми медицинскими организациями в территориальный фонд ОМС, где эти сведения собираются в единый регистр застрахованных (на основании Федерального Закона № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ», далее ФЗ № 326-ФЗ).

В каких случаях ОБЯЗАТЕЛЬНО обратиться в свою страховую медицинскую организацию для уточнения данных, оформления или переоформления полиса ОМС:

- у Вас сменились фамилия, имя, отчество, или паспортные данные, например, по достижении 20 или 45 лет;

- Вы потеряли паспорт и Вам выдали новый;

- На момент получения полиса ОМС у Вас был вид на жительство иностранного гражданина, а теперь Вы получили гражданство РФ;

- Вы сменили место жительства (место регистрации);

- У Вас изменился СНИЛС, либо Вы его не предоставили при получении полиса;

- Ваш ребенок получил паспорт гражданина РФ по достижении 14 лет;

- Вы ещё не получили полис ОМС единого образца.

С 01 декабря 2022 года в системе ОМС Российской Федерации ведение единого регистра застрахованных (ЕРЗ) будет осуществляться в единой государственной информационной системе РФ, который будет формироваться с учетом сведений о полисах ОМС. Сведения о гражданах будет сверяться с информационными базами иных органов государственной власти (ЗАГС, ПФР, отделения миграционной службы и др.). В связи с этим существует большая вероятность того, что не пройдут такую актуализацию записи о застрахованных в системе ОМС лицах, у которых произошли существенные изменения персональных данных, и о которых граждане не сообщили в свою страховую компанию.

Данная обязанность обладателей полисов ОМС закреплена Правилами ОМС: застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли.

В связи с вышеизложенным, в целях исключения рисков не включения Вас в единый регистр застрахованных лиц и отказов в получении бесплатной медицинской помощи по программам ОМС, ООО «Капитал МС» (прежнее наименование – РГС-Медицина) рекомендует срочно обратиться в свою страховую компанию для актуализации полиса.

Контакты страховой медицинской организации, оформившей полис ОМС, размещены на обратной стороне полиса ОМС, адреса офисов – на официальном сайте Территориального фонда ОМС или страховой компании, сайт ООО «Капитал МС»: www.kapmed.ru. Вопросы по актуализации, оформлению и переоформлению полиса ОМС можно задать по телефону контакт-центра Филиала ООО «Капитал МС» в Тверской области 8-800-350-13-26 с 8.30 до 17.30 по будним дням (звонок бесплатный).

При обращении в страховую медицинскую организацию при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).

Дополнительно сообщаем, что по всем вопросам, возникающим у вас при оказании медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, Вы можете обращаться к страховым представителям ООО «Капитал МС» по телефону Контакт-центра 8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок по Российской Федерации бесплатный).

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Филиал ООО «Капитал МС» в Тверской области

г. Тверь, ул. Александра Попова, д.4

8-800-350-13-26 (звонок бесплатный)

Сайт: www.kapmed.ru

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