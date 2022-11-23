Абоненты МегаФона в Твери предпочитают VoLTE

Фото: ПАО Мегафон/Shutterstock

Самый высокий показатель трафика пришелся на март, а максимальный перевес в сторону современного поколения связи оказался в сентябре.

Технология VoLTE (Voice over LTE) позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. В регионе сеть VoLTE была запущена больше года назад, а уже в 2022 году разговоры в LTE существенно обогнали трафик в сетях предыдущих поколений. Вероятно, абоненты переходят на более современные смартфоны.

Всего в сети VoLTE на территории Тверской области с начала 2022 года проговорили более 9 миллионов часов, что равно тысячелетию беспрерывного общения. В месяц в сети МегаФона в регионе устанавливается почти 150 миллионов вызовов, примерно в равном соотношении входящих и исходящих.

«Одна из наших приоритетных задач – обеспечить качественным покрытием LTE максимальное количество территорий. Важно, чтобы наши абоненты могли пользоваться быстрым мобильным интернетом и цифровыми сервисами с неизменно высоким качеством. С начала года мы активно модернизируем и строим объекты связи в регионе - улучшения коснулись не только районных городов и областной столицы, так и населенных пунктов в Конаковском, Рамешковском, Калининском, Селижаровском районах области. Аналитика показывает, что в результате апгрейда сетевой инфраструктуры в регионе почти на 23% вырос объём интернет-трафика», - отмечает Станислав Лосев, директор МегаФона в Твери.

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ПАО "Мегафон"