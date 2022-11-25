Паровозы и комсомольские Венеры Расцветаева: Самобытный художник-примитивист из Весьегонска нарасхват у столичных коллекционеров

Вот такой необычный паровоз художника Расцветаева. Фото: Весьегонский краеведческий музей

Карандашные наброски необычных обнаженных красавиц всплывают в ленте. Работы выполнены тщательно, где черно-белые, где цветные карандаши. Красавицы плюс-сайз - такими любовались и поэтизировали в конце 20-30-х годов прошлого века. Сейчас про них скажут: жирные. Эдакие комсомольские Венеры. «Наверное, из собраний Русского музея», - мелькает мысль. Вчитываюсь - совсем нет. Художник наш, тверской, точнее весьегонский - Борис Андреевич Расцветаев.

Прожил почти век (1904-1992). Человек трудной судьбы, почти городской сумасшедший: его увлечения, образ жизни, бытовая неустроенность казались странными для большинства весьегонцев. Ради своих увлечений он мог отказаться от заработка, дарил свои работы, не думая на этом заработать.

Самородок был, мыслитель, поборник здорового образа жизни. Много рисовал. Примитивист. Но дальше подарков знакомым работы ходу при жизни не имели. Зато после смерти десять больших работ приобрел в коллекцию Весьегонский краеведческий музей. А пухленькие красавицы - те, что мне попались на глаза, - были выкуплены московскими коллекционерами с выставки в частной галерее на Остроженке.

Звоню в весьегонский музей - на ловца и зверь бежит: там как раз работы Расцветаева из запасников достают, выставку сделать задумали. Вот что рассказала мне о самородке Расцветаеве заведующая Весьегонским краеведческим музеем Александра Кузнецова:

«Рассуждая о его творчестве, нужно помнить, что Борис Андреевич не имел никакого специального образования, всё, что он создал, - это проявление его удивительного таланта, который просился на волю, вырываясь из оков жизненных трудностей.

Большинство его работ в настоящее время находится в частных коллекциях. Весьегонским краеведческим музеем были приобретены более поздние картины, относящиеся, судя по сделанным на картинах пометкам, к 1980-м годам. На них изображены промышленные объекты города, детали механизмов, элементы пейзажа. Но в воспоминаниях местного краеведа Марата Верхоланцева (он был обладателем архива Расцветаева и работал с ним, оставив свои труды музею и библиотеке Весьегонска) говорится, Борис Андреевич любил «также фантастические сюжеты: невидимые пароходы, паровозы-ракеты, летящие к Луне, доисторических ящеров на неведомых планетах. Но паровозы, пароходы были его постоянной страстью».

Есть у Расцветаева картины на бытовые темы, он изображал то, что видел в детстве, юности: бивак красноармейцев недалеко от железнодорожной станции, разгрузка женщинами дореволюционного парохода … Что до портретов красавиц ...

- Так изображал он женщин своей мечты, их он так и не увидел - его знакомыми были женщины из очень бедных семей, из самого социального низа, - поясняет Александра Кузнецова.

Все имеющиеся в музее картины сделаны на дешевой бумаге, нарисованы графитным или цветными карандашами, написаны акварельными красками, обведены тушью, вероятно, пером. Выполнены очень тщательно, с прорисовкой деталей, хотя и могут показаться на первый взгляд несколько простоватыми.

«Это произведения не дилетанта, это произведения примитивиста. И если бы судьба сложилась по-другому, его произведения могли бы украшать музеи страны, как произведения Пиросмани, Чеснокова, Руссо-Таможенника», - пишет в своих воспоминаниях о Расцветаеве краевед Марат Верхоланцев.

«Ты необычный человек, и в этом твоя прелесть. Ты необычный человек, и в этом твое одиночество» - такое название дали выставке работ Бориса Расцветаева, которую Весьегонский краеведческий музей планирует представить в четвертом квартале 2023 года.

КСТАТИ

Расцветаев не единственный тверской самобытный художник, чьи работы экспонируются в московских галереях. Опытные столичные коллекционеры на таких самобытных авторов охотятся, странно, что они не нашли его при жизни. Скупали коллекцию после смерти.

Еще в Союзе знаменитой на всю страну стала пенсионерка Любовь Майкова из села Селищи Тверской области. Начала писать пейзажи в 79 лет, увидел их московский коллекционер и начал продвигать на арт-рынке. В Москве была большая выставка, познакомиться с бабушкой захотели представители столичного бомонда. А постоянные телевизионные группы, наезжавшие в Селищи для интервью с бабулей-самородком, немало пугали местных жителей.

Борис Расцветаев - портрет и фото на фоне одной из работ. Фото: Весьегонская областная библиотека

Ещё один паровоз. Фото: Весьегонский краеведческий музей

Станция Весьегонск. Работа Бориса Расцветаева. Фото: Весьегонский краеведческий музей