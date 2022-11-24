В Тверской области заработают новые меры поддержки для детей-сирот и штрафы для самокатчиков

На заседании Заксобрания Тверской области. Фото: ЗСТО

Законодательное Собрание Тверской области днём 24 ноября, собравшись на очередное заседание, приняло ряд значимых для жизни региона законов. Так, в частности, в двух чтениях принят закон «О социальной поддержке лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Тверской области, и о внесении изменений в отдельные законы Тверской области».

Документ инициирован губернатором Тверской области Игорем Руденей и прокурором Тверской области Сергеем Лежниковым.

Федеральным законодательством гарантировано право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на однократное получение благоустроенного жилья из специализированного жилищного фонда по договорам найма. Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за такими детьми, если они достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.

На рынке недвижимости в настоящее время нет достаточного количества квартир, отвечающих требованиям законодательства, для предоставления лицам указанной категории.

Как отмечают разработчики закона, решение сложившейся ситуации возможно посредством установления региональным законодательством альтернативного способа обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Закон устанавливает дополнительную меру социальной поддержки таких детей в виде новой социальной выплаты из областного бюджета на приобретение жилья или на погашение части целевого кредита, взятого на приобретение жилья.

Таким образом, у них появилась возможность самостоятельного приобретения жилья. Стал возможен выбор - ждать своей очереди на получение жилплощади или воспользоваться социальной выплатой и купить жильё самому.

Как отметил принимавший участие в заседании областного парламента тверской сенатор Андрей Епишин, вопрос обеспечения жильем детей-сирот важен практически для всех регионов, поэтому Совет Федерации держит его на особом контроле.

- Закон, который сегодня принят Законодательным Собранием Тверской области, где предложен вариативный механизм приобретения жилья детьми-сиротами, можно оценить как исключительно ответственное действие и исключительно серьезное социальное обязательство. Думаю, что такие инициативы наших регионов закрепляют Правительство РФ в решении ускориться и установить уже на федеральном уровне предоставление жилищных сертификатов как право детей-сирот на однократную выплату для приобретения жилья в собственность или погашения ипотеки, - подчеркнул Андрей Епишин.

- У детей-сирот теперь есть альтернативный способ самим выбирать себе способ получения квартиры: приобрести её в ипотеку или за деньги и использовать за оплату сертификат. Это удобный способ, потому что появилась возможность выбора именно понравившейся квартиры, за которую можно получить соответствующую выплату из регионального бюджета, - считает член постоянного комитета по социальной политике Андрей Николашкин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За паркинг самоката и велосипеда в неположенном месте будут штрафовать

Ещё одним значимым и интересным широкому кругу законом, принятым в рамках нынешней сессии, стал документ, устанавливающий штрафы за паркинг самокатов и велосипедов в неположенных местах.

В настоящее время широкое распространение на улицах ряда муниципальных образований получила деятельность по децентрализованной краткосрочной аренде электросамокатов («кикшеринг») и велосипедов.

Решением Тверской городской Думы от 30.05.2022 Правила благоустройства города Твери были дополнены нормами о запрете оставления и размещения велосипедов, самокатов, скейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес, электродрифтов и других средств индивидуальной мобильности вне специально оборудованных для этих целей мест.

На владельцев возложена обязанность незамедлительного устранения нарушений. Однако их ответственность за нарушения не определена, что приводит к систематическому размещению самокатов-велосипедов на остановочных пунктах пассажирского транспорта, тротуарах, пешеходных дорожках, площадках и созданию препятствий для движения пешеходов и автотранспорта.

Закон устанавливает административную ответственность за нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства, в данном случае – за оставление и размещение СИМ вне специально оборудованных мест. Так, административный штраф на граждан составит от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати до сорока тысяч рублей.

Также внесенные в закон изменения устанавливают административную ответственность за неисполнение и (или) нарушение решений муниципальных антитеррористических комиссий.