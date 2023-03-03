Солист из Твери выпустил песню, последнюю из записанных с автором «Белых роз»

Семён Розов продожает сотрудничать со студией маэстро. Фото: из личного архива

«Я знаю, ты так далеко, и знаю, слышишь ты меня и видишь точно...» С этих слов начинается новая песня тверского юного певца Семена Розова, которую он буквально ночью 3 марта представил миру. Ее для Семена сочинил известный композитор, создатель группы «Ласковый май» и автор многих её хитов Сергей Кузнецов. Они вместе работали над треком в студии маэстро незадолго до его смерти...

Песня называется «Ты только жди». Послушать ее (а также увидеть клип) можно в группе Семена в соцсети.

- 3 ноября 2022 года мы записали в студии с Сергеем Борисовичем четыре песни, в том числе «Ты только жди». Можно сказать, она стала последней, - рассказал нам Семен. - 7 ноября Сергей Борисович скончался. Он очень болел.

Семен тяжело переживает утрату Сергея Кузнецова…

Сергей Кузнецов и Семён в студии, 2021 год. Фото: VK/Семён Розов

Семён Розов с 2020 года являлся солистом студии Сергея Кузнецова. Автор хитов «Ласкового мая» успел написать для нашего земляка много песен. Один альбом уже был выпущен.

На очереди второй. Песен для него достаточно. Войдет, конечно, и «Ты только жди». В ней с первых нот узнается фирменный стиль, отличительное звучание и мотивы Сергея Кузнецова. Эта немного печальная, но все-таки обнадеживающая лирическая композиция.

Альбом выйдет, если все пойдет по плану, примерно к лету. Сейчас идет работа по сведению, мастерингу и т.д.

Семен продолжает сотрудничать со студией Сергея Кузнецова. В марте у него совместно с музыкантами студии и Сергеем Серковым (входил золотой состав «Ласкового мая») запланированы концерты в Самаре, Тольятти, а в апреле - в Питере.