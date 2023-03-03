Токсичный вздох: Жители Твери дышат формальдегидом и диоксидом серы

Воздух ранней весной прозрачен и чист... Просто большинство атмосферных ядов глазу незаметны. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Чем это так пахнет? Весной ли наконец повеяло и начали ароматизировать город оттаивающие «сюрпризы», оставленные питомцами собачников? Или же… Точно, диоксид серы!

Исследование состава атмосферного воздуха в городах России провели эксперты консалтингового бюро «Стрелка», того самого, что разрабатывало концепцию благоустройства видовых мест Твери.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ: ВЫ ВЗВОЛНОВАНЫ

Тверь не похвастается чистой атмосферой, но можно вздохнуть с некоторым облегчением: в число городов с самым ядовитым воздухом мы не попали. Пока.

Для определения степени загрязнённости воздуха специалисты вычисляли индекс TAQI - универсальный нормализованный индекс загрязнения (аббревиатура от англ. Tropomi Air Quality Indeх).

Данный показатель учитывает концентрацию пяти основных загрязняющих веществ с поправкой на их влияния на здоровье человека.

Итак, всего уровней загрязнения пять:

TAQI от 0 до 10 - незначительный уровень загрязнения воздуха, фактически фоновое состояние;

TAQI от 11 до 20 - низкий уровень загрязнения воздуха;

TAQI от 21 до 30 - повышенный уровень загрязнения воздуха;

TAQI от 31 до 50 - высокий уровень загрязнения воздуха;

TAQI от 51 и выше - очень высокий уровень загрязнения воздуха.

Столицу Верхневолжья отнесли ко второй категории – с низким загрязнением. Но насторожиться всё-таки стоит: наш индекс TAQI - 19,8, то есть мы вплотную приблизились к категории городов с повышенным загрязнением атмосферы.

ФОРМАЛЬДЕГИДОМ ПОТЯНУЛО

Индекс TAQI учитывает следующие показатели:

- концентрацию аэрозолей;

- угарный газ;

- формальдегиды;

- диоксид азота;

- диоксид серы.

Что это такое и как дела с этими ядами обстоят в Твери?

Менее значительно влияют на нас, согласно выводам КБ «Стрелка», аэрозоли, угарный газ и диоксид азота.

Аэрозоли - это твёрдые или жидкие частицы, которые, как правило, попадают в воздух в результате промышленных выбросов, выхлопов машин, захоронений различных отходов.

Угарный газ (СО, окись углерода, или монооксид углерода) - газообразное соединение, образующееся при горении любого вида. 4-й класс опасности (малоопасные вещества). Угарный газ токсичен, препятствует транспортировке кислорода в крови.

Диоксид азота (NO2) - газ, образующийся в ходе фотохимических реакций оксидов в атмосфере. Их источниками, в свою очередь, являются различные продукты сгорания и отходы промышленных предприятий. 3-й класс опасности (умеренно опасные вещества). Оказываясь в организме, диоксид азота пагубно влияет на работу органов дыхания. Способен вызывать бронхит и астму. Концентрация в тверском воздухе - 7,55%.

Большее влияние на атмосферу и здоровье жителей в Твери оказывают диоксид серы и формальдегид.

Диоксид серы (SO2), или сернистый газ - бесцветный газ с резким запахом (так пахнет сгоревшая спичка). 3-й класс опасности (умеренно опасные вещества). Разрушает в человеческом организме витамин В1, необходимый для правильного функционирования большинства внутренних органов, и дисульфидные мостики в белках (основные связующие связи молекул белка). При отравлении эти газом наблюдается спутанность сознания, затруднение речи, становится трудно дышать и глотать, носом идёт кровь, повышается температура тела.

Формальдегид (HCHO) - канцерогенный газ, яд. 2-й класс опасности (высокоопасные вещества). В атмосферу он поступает из-за выбросов, создающихся производствами строительных материалов, мебели, линолеума, рубероида, пенопласта, минераловатных плит и других. Формальдегид оказывает негативное влияние на кожу, вызывая аллергию, сыпь, зуд, раздражает слизистые.

ГДЕ ДЫШИТСЯ ЛУЧШЕ И ХУЖЕ ВСЕГО

Легче всего дышится в Кызыле (незначительный уровень загрязнения, TAQI = 5,6), Астрахани (незначительный уровень загрязнения, TAQI = 10,4), Элисте (незначительный уровень загрязнения, TAQI = 10,7), Брянске (низкий уровень загрязнения, TAQI = 11,4) и Петропавловске-Камчатском (низкий уровень загрязнения, TAQI = 11,8).

Топ городов с самым грязным воздухом: Якутск (очень высокий уровень загрязнения, TAQI = 52,4), Новосибирск (высокий уровень, TAQI = 42,5), Нальчик (высокий уровень, TAQI = 35,3), Санкт-Петербург (высокий уровень, TAQI = 33,3) и Москва (высокий уровень, TAQI = 33,2).

Что до Твери, то, хоть дела у нас и не так плохи, всё же советуем почаще выезжать за город подышать свежим воздухом. И для здоровья, и для психики одна польза. Тем более что весна всё больше входит в свои права.