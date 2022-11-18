Подкармливать, но не кормить: Как помочь птицам в Твери пережить зимние морозы

Поможем воробушкам прокормиться! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городские пичуги начали затягивать пояса: вместе с зимними холодами к ним приходят голодные времена...

- Тяжелее всех зимой приходится птицам-синантропам, то есть тем, которые живут рядом с человеком, - рассказала «КП»-Тверь» сотрудник отдела экологического просвещения и туризма Центрально-Лесного государственного биосферного заповедника Мария Сидоренко. - Это воробьи, голуби и утки-кряквы, если они не улетели. Все остальные - снегири, синички - достаточно самостоятельные и смогут сами найти себе корм. А вот воробьи, голуби и кряквы очень сильно зависят от человека, их надо подкармливать.

С Марией Сидоренко мы поговорили о том, как правильно подкармливать пичуг зимой. Рассказываем и вам.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОМОГАТЬ ПТИЦАМ

Недоедающая птичка зимой может запросто умереть в первый же мороз.

- У них очень быстрый обмен веществ из-за маленькой массы тела и высокой температуры - выше 40 градусов. Пища быстро сгорает, поэтому, чтобы перенести холод, им нужно много энергии, - объясняет Мария Сидоренко.

И здесь очень важно постоянство. Если всего раз в неделю подкидывать своим пернатым протеже корм, им будет очень сложно сориентироваться. Подкармливайте птах регулярно, в одном и том же месте. Например, ежедневно по пути на работу или во время прогулки с собакой.

РАЗНОСОЛЫ НИ К ЧЕМУ

Несмотря на то, что эти пичуги веками живут с людьми, их организмы особенные, и человеческие яства для них вредны. Мария сформулировала основное правило подкормки: всегда думать, а найдёт ли такой корм птица в дикой природе.

- Варёную гречку в дикой природе воробей не найдёт. Значит, ею кормить не нужно. Размышляйте так над каждым продуктом, чтобы не рисковать, - советует Мария. - Подсолнечник растёт, в том числе и в нашей полосе. Значит, птицы его семена найти могут. Естественно, это не жареные и не солёные семечки. А хлеб птица может найти в дикой природе? Нет. Поэтому хлебом лучше не кормить.

ДИКИМ ПТИЦАМ - ДИКИЙ КОРМ

Лучше всего подкармливать птиц зерновыми культурами. Кроме семечек подсолнечника это могут быть, например, пшеница или овёс. Но зёрна должны быть «дикие», в шелухе. Обработанные для домашнего приготовления не подойдут.

- Такое зерно уже неестественное. Оно окислено, с него снята защитная шелуха, а значит, такое зерно может быть инфицировано бактериями и грибками. Из-за таких круп у птиц могут быть проблемы, - предупреждает Мария Сидоренко. - У птиц может быть расстройство пищеварения и в долгосрочной перспективе - заражение.

Если же вы не хотите заморачиваться с поиском необработанного зерна, идеальный и самый удобный вариант всё-таки семечки. Доступно, калорийно, да и птицы их любят больше всего и всегда выбирают в первую очередь даже из десяти видов зёрен, отмечает Мария.

САЛО, МЯСО И ВКУСНЯШКИ

Кусочек сала для птичек на окне - тёплое воспоминание из детства. Некоторые пернатые милашки вполне не против угоститься животной пищей.

- Питаться этим очень любят синицы. Они и в природе всеядны. Могут поживиться трупиком мыши, например. Поэтому мясо и сало им можно. Но опять же, это должен быть кусок несолёного, неварёного и нежареного мяса или сала, - уточняет Мария Сидоренко.

Иногда можно угостить птичек вкусняшками: орехами, например, или ягодами и фруктами (в том числе сухофруктами). Но это именно угощение, баловство - изредка и по чуть-чуть. Солёные орешки, что некоторые покупают к пенным напиткам, не подойдут. Лакомство должно быть свежим, никак не обработанным и ничем не приправленным - принцип всё тот же.

А УТОЧКАМ?

Ох уж эти знаменитые тверские утки! Обленились птицы и не желают улетать на зимовку: «Нас и здесь неплохо кормят». Кормят. Но на самом деле не очень здорово.

- Утки тоже постепенно становятся нашими синантропами. В городах их кормят хлебом десятилетиями. Но это, конечно, не лучшая еда для них. Можно подкормить уток специальным комбикормом для домашней птицы, - советует Мария Сидоренко.

ПОДКАРМЛИВАТЬ, НО НЕ КОРМИТЬ

- Мы птиц не кормим, а подкармливаем. Очень важно это понимать. Мы не обеспечиваем им полный пансион, а лишь поддерживаем их в суровые времена, - акцентирует Мария Сидоренко. - Решите для себя, что ежедневно вы будете высыпать птицам, например, стаканчик корма. И придерживайтесь этого правила. Или разделите этот стаканчик на две части: на утро и в обед. Если закармливать птиц, то они постепенно перестают самостоятельно искать корм, а они должны это уметь.

Избыточность в еде вредна не только людям. Но у птиц процессы проходят ещё быстрее. У перекормленной птицы могут начаться проблемы с печенью.

- Иногда можно увидеть таких птиц. Это взъерошенные будто от холода птички. Но на самом деле им не холодно - им плохо, - приводит пример Мария. - Чаще всего это именно перекормленные птицы. И, как правило, они погибают.

Любите природу, подкармливайте птичек правильно, и пускай они радуют вас своим задорным щебетом в любой мороз!

НА ЗАМЕТКУ

Как сделать кормушку для птиц

Самый оптимальный, экологичный и долговечный вариант – кормушка из дерева. Вам понадобятся: обрезки деревянных досок и бруса, пила, шуруповёрт, линейка.

Конструкция несложная, но нужно учесть обязательные элементы. В правильной кормушке должны быть: поддон с небольшим бортиком, одна или две стенки, покатая крыша – односкатная или двухскатная. Как вариант – не делать стенок, а установить крышу на столбики по углам поддона (если ветер в ваших краях не очень сильный).

Такая птичья столовая будет защищена от ветра, дождя и снега – корм намокать не должен, иначе он тут же испортится. А ещё кормушку надо чистить, если корм в ней остаётся.

Домик можно аккуратно прибить к стволу дерева или установить на столбик.

Рядом с домом можно повесить и кормушки попроще – из упаковки тетрапак или пластиковых бутылок. Вырежьте в бутылке или коробке дырку в форме арки, примерно в 4-5 сантиметрах от дна. Готово. Но не забывайте время от времени заменять и утилизировать такие кормушки.