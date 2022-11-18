Новое кладбище Твери предполагается разместить на трех участках, равных 56 футбольным полям

На этом поле запланировано обустроить городской погост. Фото: Александр ЖМУЛИН

Мы уже рассказывали, что в 22 километрах на юг от Твери городские власти замыслили обустроить новое кладбище для столицы Верхневолжья. Место это расположено недалеко от деревни Цветково.

А сейчас на сайте госзакупок появился лот о поиске подрядчика на выполнение там инженерных изысканий.

От шоссе по краю поля тянется автомобильная колея. Фото: Александр ЖМУЛИН

Город предлагает подрядчику за работы 4 693 541 рубль 28 копеек. Заказчиком прописано тверское городское муниципальное бюджетное учреждение по вопросам организации похоронного дела «Радуница». Срок по принятию заявок на аукцион от потенциальных подрядчиков указан до 25 ноября.

Мы изучили проект контракта и узнали некоторые подробности по обустройству будущего муниципального кладбища Твери.

Разместить погост предполагается на трех участках общей площадью почти в 40 гектаров. Если принять, что футбольное поле - это 105×68 метров, то на площади нового кладбища можно уместить 56 футбольных полей.

Схема №1. Графика: ТГМБУ «Радуница»

На кладбище запланированы несколько зон.

Входная с воротами и калиткой, информационным стендом и общественным туалетом, раздельными въездом-выездом для автотранспорта и входом-выходом для пеших посетителей, а также с отдельным хозяйственным въездом, парковкой, площадками под организацию торговли ритуальными изделиями. Кроме того, в контракте прописано, что там необходимо установить скамьи и оборудовать питьевые фонтанчики.

Ритуальная - площадка для размещения прощального зала и ритуальной погребальной часовни (на перспективу), а также зона отдыха с навесами.

Административно-хозяйственная зона для бытового здания (площадью не менее 50 кв. м), поста охраны, складов, ангара под стоянку трех единиц грузовой техники, обслуживающей территорию кладбища.

Непосредственно зона могил (делится на кварталы и участки для одиночных захоронений, семейных захоронений, братских могил, захоронений в склепах и мемориальных сооружениях). Плюс на спецплощадке площадь не менее 3 га вдоль главной аллеи запланировано сделать участок почетных захоронений. Возможна и установка там архитектурного комплекса типа обелиска Славы или стелы.

Площадка под строительство православного храма с участком кладбища при нем, а также колумбарной стены урн с прахом.

О культовых сооружениях для представителей иных верований в проекте контракта информации мы не нашли.

Схема планировки при строительстве объекта. Графика: ТГМБУ «Радуница»

Согласно указанному тендеру, на месте необходимо провести археологическую разведку и несколько видов инженерных изысканий: геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических. Выяснить, соответствует ли земля требованиям ФЗ-8 о погребении и похоронном деле, а также санитарным нормам.

При этом запланировано бурение не менее 10 скважин.

Подрядчик, естественно, должен будет предоставить технический отчёт с прогнозом возможных неблагоприятных изменений природной среды при строительстве и эксплуатации кладбища.

Мы же продолжим наблюдать за обустройством кладбища и рассказывать вам.