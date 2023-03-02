Зелёная гречка и кефир на ночь: Доктор наук из Твери рассказал, что есть и как себя вести, чтобы избежать слабоумия

Деменцией можно заболеть задолго до наступления преклонного возраста. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Те, кто хоть раз сталкивался в своей семье с такой болезнью, как деменция (слабоумие, распад личности и психических функций), знает, насколько это страшно. Самое ужасное, что эта страшная болезнь не лечится. При этом в мире давно говорят о том, что на человечество надвигается «эпидемия деменции», случаев которой становится всё больше. А ещё болезнь молодеет: если раньше основным синонимом слову деменция было «старческое слабоумие», то сегодня это уже не так. Болезнью Альцгеймера, распространённой формой деменции, можно заболеть уже в возрасте 45 лет!

О том, что сделать, чтобы избежать деменции и сохранить свои когнитивные функции, в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) мы побеседовали с профессором Тверского медуниверситета, доктором медицинских наук Виктором Шахновичем.

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ПРИЗНАКИ ДЕМЕНЦИИ

Деменцией занимаются психиатры. Но спровоцировать её могут проблемы, далёкие от психиатрии.

- Сегодня главная проблема медицины - сердечно-сосудистые заболевания, которые обогнали даже онкологию. Они, в свою очередь, влияют на когнитивные функции. Сердце - мотор, сосуды - трубы, а принимающий орган - головной мозг. Когда происходят нарушения, снижение кровотока мозга, всё большее количество его клеток страдает, - объясняет Виктор Шахнович.

На развитие сердечно-сосудистых проблем и деменции, по словам врача, влияют три основных фактора: нарушение жирового обмена, нарушение показателей сахара крови и густота крови. Возникают эти проблемы от неправильного питания и несоблюдения питьевого режима. Усугубляется всё стрессами, перегрузками и недосыпом.

Осложняется ситуация тем, что первые признаки надвигающейся деменции практически все игнорируют, отмечает Виктор Шахнович. Каковы же они? Начальные проявления когнитивных нарушений проявляются в следующем:

- изменениях настроения;

- нарушениях памяти, например, если вы забыли какое-то слово или не можете какое-то время вспомнить, куда положили тот или иной предмет;

- переутомлениях, коих раньше не было.

- Даже усталость может говорить о начинающихся когнитивных изменениях. Раньше вы приходили с работы, брали домочадцев и шли в кино. А сейчас на кино вроде как нет сил. Тревожный симптом! - говорит доктор.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ДЕМЕНЦИЮ

Каждый человек начиная с 35 лет должен ежегодно сдавать биохимический анализ крови.

Если вы замечаете у себя проявления когнитивных изменений, с результатами анализов необходимо прийти на беседу к врачу - в кабинет когнитивного здоровья. Таковой имеется, например, в клинике Тверского медуниверситета.

Врач составит алгоритм дальнейших действий, возможно, направит на дополнительные обследования у эндокринолога, кардиолога. А также назначит правильную диету, чтобы найти немедикаментозные пути воздействия на здоровье.

- Но это надо делать до наступления деменции! - подчёркивает Виктор Шахнович. - Сразу, как только вы заметили те первые ласточки, о которых мы говорили, нужно составить правильную систему питания.

СТАКАН ВОДЫ УТРОМ И СТАКАН КЕФИРА ВЕЧЕРОМ

Какого рациона придерживаться, чтобы уберечься от деменции? Вот общие правила, о которых рассказал Виктор Шахнович:

- утром пищеварительный процесс начинать со стакана воды: это «включает» обмен веществ;

- нормализовать питание: полноценно завтракать и обедать, не наедаться вечером;

- ежедневно выпивать два литра воды;

- каждый вечер заканчивать пищеварительный процесс стаканом кисломолочного продукта, например кефира.

И, конечно, исключить из рациона колбасу, сосиски, готовые пельмени. Стараться есть правильные продукты, например зелёную гречку.

- Мы становимся заложниками лекарств, - говорит врач. - Нарушен холестерин - пьём статины. Но огромное количество продуктов, в частности зелёная гречка, снижает количество холестерина. Жирные кислоты снижают холестерин. Надо стараться сформировать пищевую диету так, чтобы постепенно отказаться от статинов. Откажитесь от полуфабрикатов. Лучше взять кусок мяса и запечь его в духовке. Это вкусно и полезно, такого куска хватит на несколько дней.

ПРАВИЛЬНЫЙ СОН

Это ещё одна составляющая когнитивного здоровья.

- Сон во многом влияет на количество аминокислот, гормонов, которые организм должен выработать. Семь-восемь часов спать нужно обязательно, - говорит Виктор Шахнович.

При этом, вопреки сложившемуся убеждению, ложиться спать совсем не обязательно в какое-то «правильное» время.

- Есть «совы», есть «жаворонки». Не нужно менять свой ритм. Организм подстраивается, главное - спать необходимое количество часов, - объясняет врач.

ПОЛЕЗНЫЕ ВИТАМИНЫ

Необходимые организму витамины лучше получать из пищи. Вот рецепт витаминного коктейля, которым поделился Виктор Шахнович: 200 граммов ягод (можно размороженных) залить двумя литрами кипятка и оставить настаиваться около четырёх часов. Потом можно добавить две столовые ложки мёда и лимон. В таком коктейле гораздо больше пользы, чем в любых витаминах, купленных в аптеке.

И ещё раз: главный принцип борьбы с деменцией - профилактировать, а не лечить. Будьте здоровы!

НА ЗАМЕТКУ

Перечень продуктов, в которых больше всего жирных кислот:

- льняное масло, а также рапсовое, соевое и другие нерафинированные растительные масла;

- печень трески;

- морская рыба;

- орехи, в частности грецкий орех;

- зелёные листовые овощи.

Борец с холестерином - зелёная гречка, о которой говорил врач, - это та же гречка, только не подвергавшаяся тепловой обработке. Её можно купить в продуктовом магазине или заказать в интернете. Стоит дороже обычной гречки, но в целом приемлемо.

Традиционно варить зелёную гречку нельзя - так она растеряет большинство полезных свойств. Лучше запарить её водой. Горячей, но не кипятком. Залейте крупу водой и оставьте на пару часов для размягчения. Чтобы такое непривычно простое блюдо сделать вкуснее, можно добавить в гречку кефир, фрукты или немного мёда.