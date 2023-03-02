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Общество2 марта 2023 14:40

Зелёная гречка и кефир на ночь: Доктор наук из Твери рассказал, что есть и как себя вести, чтобы избежать слабоумия

Вылечить деменцию нельзя, но её можно предотвратить
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Деменцией можно заболеть задолго до наступления преклонного возраста.

Деменцией можно заболеть задолго до наступления преклонного возраста.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Те, кто хоть раз сталкивался в своей семье с такой болезнью, как деменция (слабоумие, распад личности и психических функций), знает, насколько это страшно. Самое ужасное, что эта страшная болезнь не лечится. При этом в мире давно говорят о том, что на человечество надвигается «эпидемия деменции», случаев которой становится всё больше. А ещё болезнь молодеет: если раньше основным синонимом слову деменция было «старческое слабоумие», то сегодня это уже не так. Болезнью Альцгеймера, распространённой формой деменции, можно заболеть уже в возрасте 45 лет!

О том, что сделать, чтобы избежать деменции и сохранить свои когнитивные функции, в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) мы побеседовали с профессором Тверского медуниверситета, доктором медицинских наук Виктором Шахновичем.

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ПРИЗНАКИ ДЕМЕНЦИИ

Деменцией занимаются психиатры. Но спровоцировать её могут проблемы, далёкие от психиатрии.

- Сегодня главная проблема медицины - сердечно-сосудистые заболевания, которые обогнали даже онкологию. Они, в свою очередь, влияют на когнитивные функции. Сердце - мотор, сосуды - трубы, а принимающий орган - головной мозг. Когда происходят нарушения, снижение кровотока мозга, всё большее количество его клеток страдает, - объясняет Виктор Шахнович.

На развитие сердечно-сосудистых проблем и деменции, по словам врача, влияют три основных фактора: нарушение жирового обмена, нарушение показателей сахара крови и густота крови. Возникают эти проблемы от неправильного питания и несоблюдения питьевого режима. Усугубляется всё стрессами, перегрузками и недосыпом.

Осложняется ситуация тем, что первые признаки надвигающейся деменции практически все игнорируют, отмечает Виктор Шахнович. Каковы же они? Начальные проявления когнитивных нарушений проявляются в следующем:

- изменениях настроения;

- нарушениях памяти, например, если вы забыли какое-то слово или не можете какое-то время вспомнить, куда положили тот или иной предмет;

- переутомлениях, коих раньше не было.

- Даже усталость может говорить о начинающихся когнитивных изменениях. Раньше вы приходили с работы, брали домочадцев и шли в кино. А сейчас на кино вроде как нет сил. Тревожный симптом! - говорит доктор.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ДЕМЕНЦИЮ

Каждый человек начиная с 35 лет должен ежегодно сдавать биохимический анализ крови.

Если вы замечаете у себя проявления когнитивных изменений, с результатами анализов необходимо прийти на беседу к врачу - в кабинет когнитивного здоровья. Таковой имеется, например, в клинике Тверского медуниверситета.

Врач составит алгоритм дальнейших действий, возможно, направит на дополнительные обследования у эндокринолога, кардиолога. А также назначит правильную диету, чтобы найти немедикаментозные пути воздействия на здоровье.

- Но это надо делать до наступления деменции! - подчёркивает Виктор Шахнович. - Сразу, как только вы заметили те первые ласточки, о которых мы говорили, нужно составить правильную систему питания.

СТАКАН ВОДЫ УТРОМ И СТАКАН КЕФИРА ВЕЧЕРОМ

Какого рациона придерживаться, чтобы уберечься от деменции? Вот общие правила, о которых рассказал Виктор Шахнович:

- утром пищеварительный процесс начинать со стакана воды: это «включает» обмен веществ;

- нормализовать питание: полноценно завтракать и обедать, не наедаться вечером;

- ежедневно выпивать два литра воды;

- каждый вечер заканчивать пищеварительный процесс стаканом кисломолочного продукта, например кефира.

И, конечно, исключить из рациона колбасу, сосиски, готовые пельмени. Стараться есть правильные продукты, например зелёную гречку.

- Мы становимся заложниками лекарств, - говорит врач. - Нарушен холестерин - пьём статины. Но огромное количество продуктов, в частности зелёная гречка, снижает количество холестерина. Жирные кислоты снижают холестерин. Надо стараться сформировать пищевую диету так, чтобы постепенно отказаться от статинов. Откажитесь от полуфабрикатов. Лучше взять кусок мяса и запечь его в духовке. Это вкусно и полезно, такого куска хватит на несколько дней.

ПРАВИЛЬНЫЙ СОН

Это ещё одна составляющая когнитивного здоровья.

- Сон во многом влияет на количество аминокислот, гормонов, которые организм должен выработать. Семь-восемь часов спать нужно обязательно, - говорит Виктор Шахнович.

При этом, вопреки сложившемуся убеждению, ложиться спать совсем не обязательно в какое-то «правильное» время.

- Есть «совы», есть «жаворонки». Не нужно менять свой ритм. Организм подстраивается, главное - спать необходимое количество часов, - объясняет врач.

ПОЛЕЗНЫЕ ВИТАМИНЫ

Необходимые организму витамины лучше получать из пищи. Вот рецепт витаминного коктейля, которым поделился Виктор Шахнович: 200 граммов ягод (можно размороженных) залить двумя литрами кипятка и оставить настаиваться около четырёх часов. Потом можно добавить две столовые ложки мёда и лимон. В таком коктейле гораздо больше пользы, чем в любых витаминах, купленных в аптеке.

И ещё раз: главный принцип борьбы с деменцией - профилактировать, а не лечить. Будьте здоровы!

НА ЗАМЕТКУ

Перечень продуктов, в которых больше всего жирных кислот:

- льняное масло, а также рапсовое, соевое и другие нерафинированные растительные масла;

- печень трески;

- морская рыба;

- орехи, в частности грецкий орех;

- зелёные листовые овощи.

Борец с холестерином - зелёная гречка, о которой говорил врач, - это та же гречка, только не подвергавшаяся тепловой обработке. Её можно купить в продуктовом магазине или заказать в интернете. Стоит дороже обычной гречки, но в целом приемлемо.

Традиционно варить зелёную гречку нельзя - так она растеряет большинство полезных свойств. Лучше запарить её водой. Горячей, но не кипятком. Залейте крупу водой и оставьте на пару часов для размягчения. Чтобы такое непривычно простое блюдо сделать вкуснее, можно добавить в гречку кефир, фрукты или немного мёда.

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