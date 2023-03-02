Циклоны несут в Тверь обильные снегопады

Всё ещё будет! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Истосковалась душа по солнцу и звону капели!

- Нет, не видно пока весны, - развеяла надежды доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Нас продолжают одолевать циклоны. Будет облачно, каждый день снег, но без метелей - ветер не сильный.

Атмосферное давление падает: в субботу всего 726 мм рт. ст. В этот день Тверь окажется в самом центре циклона. Днём ноль, в ночь на воскресенье -3. Снега за ночь навалит щедро. Воскресным днём -1. Опять осадки, но потише, чем ночью.

- Будьте осторожны, - советует Наталья Сердитова. - Погода опасная: скользко!

В понедельник за окном -2, снег притихнет, а к вечеру небо может даже немного проясниться. Во вторник -3. Ночи в начале недели прохладные: -8.

Начавшее повышаться атмосферное давление не успеет приблизиться к норме. Циклон отступает, но на смену ему торопится следующий. Поспеет он к утру среды, 8 марта. В женский день +1, но в целом погода не изменится. Да мы и не в обиде. Главное - настроение уже весеннее!

Да и март только начался. Гадать, каким он будет, дело неблагодарное. Лучше вспомним рекорды первого весеннего месяца. А он, скажем вам, может удивить!

Среднемесячная температурная норма марта в наших краях - 1,6 градуса мороза. Как говорится, март - месяц зимний. Но случаются и вовсе экстремальные дела. Так, самым холодным мартовским днём за всю историю наблюдений было 6 марта военного 1942 года. Столбики термометров тогда показали -36,4 градуса.

А 30 марта 2007 года, самым тёплым мартовским днём, была едва ли не летняя погода: +17,5.

- Нам, конечно, хочется максимума, - улыбается Наталья Сердитова. - Но, повторюсь, тепла пока не видно. Ждём!